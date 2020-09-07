በአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ግድያና በኋላም በተከሰተው ግጭት በተጠረጠሩ ግለሰቦች ላይ ክስ ሊመሰረት ነው

አዲስ አበባ ጳግሜ 2/2012 (ኢዜአ) በአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ግድያና ከአርቲስቱ ግድያ በኋላ በተከሰተው ግጭት በተጠረጠሩ ግለሰቦች ላይ የቀዳሚ ምርመራ ምስክርነት አጠናቆ ክስ ሊመሰርት መሆኑን የፌዴራል ጠቅላይ ዐቃቤ ህግ ገለጸ።
የፌዴራል ጠቅላይ ዐቃቤ ህግ በአርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ ግድያና ከግድያው በኋል በተጠረጠሩ ግለሰቦች ላይ ምርመራ ሲያደርግ ቆይቷል።
የቀዳሚ ምርመራ ምስክርነት አሰምቶ ክስ የሚያስመሰርት ማስረጃ በተገኘባቸው ተጠርጣሪዎች ላይ ፍርድ ቤቱ ክስ እንዲመሰረት ትዕዛዝ ሰጥቷል።
የፌዴራል ጠቅላይ ዐቃቤ ህግ ምክትል ዐቃቤ ህግ አቶ ፈቃዱ ጸጋ ለኢዜአ እንዳሉት በአርቲስቱ ግድያና ከግድያው በኋለ በተከሰቱ ግጭቶች የተጠረጠሩ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ ሲደረግባቸው ቆይቷል።
ከዚህም ባለፈ የምርምራ ሂደታቸው ተጠናቆ ማስረጃ የተገኘባቸው ተጠርጣሪዎች የቀዳሚ መርመራ ምስክርነት አሰምተን አጠናቀናል ብለዋል።
በመሆኑም ዐቃቤ ህግ ውስብስብ የሆነውን ወንጀል 36 ቀናት ባልበለጠ ጊዜ ምርምራ ጨርሶ የቀዳሚ ምርምራ ምስክርነት ቃልም አሰምቶ ፍርድ ቤት በሰጠው ቀን ክስ ሊመሰርት መሆኑን ገልጸዋል።
በአርቲስቱ ግድያ ከተጠረጠሩት ግለሰቦች ባለፈ ከግድያው በኋላ በተፈጠረው ግጭት የተጠረጠሩት እነ አቶ ጃዋር መሀመድ ላይ ክስ ለመመስረት ሂደት ላይ መሆናቸውን ገልጸዋል
የቅድመ ምርመራ ሂደቱን ጨርሰን ፍርድ ቤት እስከ መስከረም 8 ቀን 2013 ዓ.ም ክስ እንድንመሰርት በሰጠው ትዕዛዝ መሰረት ስራችንን አጠናቀናል ብለዋል፡፡
ፍርድ ቤት ለክስ መመስረቻ ከሰጠው ጊዜ በላይ ክስ ያልተመሰረተባቸው ተጠርጠጣሪዎች ማረሚያ ቤት እንዳሉ የጠየቅናቸው አቶ ፍቃዱ “ከፍርድ ቤት ትዕዛዝ ውጭ የቆየ ተጠርጣሪ የለም።” ብለዋል።
“ለክስ መመስረቻ የተሰጠው ቀን አለፈ ማለት፤ ፍርድ ቤቱ ተጠርጣሪዎች አካልን ነፃ የማውጣት መብት እንዳላቸው ነገረን ማለት ነው” ሲሉ አስረድተዋል።
በመሆኑም ፍርድ ቤት ከፈቀደው ጊዜ በላይ በመቆየቱ የመጣ ቅሬታም የለም ብለዋል።
ዐቃቤ ህግ ፍርድ ቤት በሰጠው የጊዜ ገደብ ክስ መመስረት ካልቻል የተጠርጣሪዎች የዋስትና መብት ተከብሮ እንዲወጡ ይደረጋልም ብለዋል።