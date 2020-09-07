በአማራ ክልል በጸጥታ ኃይሉ ተጋድሎ አስተማማኝ ሰላም ማስፈን ተችሏል

ባህርዳር ጳጉሜ 2/2012 በአማራ ክልል የፀጥታ ኃይሉ፣ አመራሩና ህዝቡ ተቀናጅተው ባደረጉት ተጋድሎ አሁን ላይ አስተማማኝ ሰላም ማስፈን መቻሉን የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ ተመስገን ጥሩነህ አስታወቁ።
ለክልሉ ሰላምና ደህንነት መከበር የላቀ አስተዋጽኦ ላበረከቱ አካላት ዛሬ በባህርዳር ከተማ የእውቅና አሰጣጥ ስነስርዓት ተካሂዷል።
ርዕሰ መስተዳድሩ አቶ ተመስገን ጥሩነህ በወቅቱ በህዝብ ትግልና መስዋዕትነት የመጣውን ለውጥ ለመቀልበስ የሚያሴሩ ቡድኖች በክልሉ የተረጋጋ ሰላም እንዳይኖር ሲጥሩ እንደነበር ተናግረዋል።
ክልሉ እንዳይረጋጋ ከሚሹ ኃይሎች ተልዕኮ በሚቀበሉ የመንደርና የጎጥ ጎረምሶች በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች ህዝቡ በሰላም ወጥቶ እንዳይገባ ፈተና ደቅነውበት ነበር ብለዋል።
ይህንን ችግር ለመፍታት አመራሩ፣ የፀጥታ ኃይሉና ህዝቡ ተቀናጅተው ባደረጉት ተጋድሎ በክልሉ አስተማማኝ ሰላም በማስፈን የልማትና ኢንቨስትመንት ተመራጭ እንዲሆን ምቹ ሁኔታ መፈጠር መቻሉን አቶ ተመስገን ገልጸዋል።
አሁን ላይ በክልሉ ለመጣው ሰላምና መረጋጋት የኃይማኖት አባቶች፣ ወጣቶች፣ ሃገር ሽማግሌዎችና ሌሎች ሰላም ወዳድ የህብረተሰብ ክፍሎች ላበረከቱት አስተዋጽኦ ምስጋናቸውን አቅርበዋል።
በየአካባቢው ይስተዋል የነበረው በሰላም ወጥቶ መግባት ችግር አሁን ላይ ተወግዶ ክልሉ ለልማት ተማራጭ እየሆነ መምጣቱንም አስረድተዋል።
የተጀመረውን አስተማማኝ ሰላም የማስፈን ስራ በአዲሱ ዓመት አጠናክሮ ለማስቀጠል ከክልሉ ህዝብ፣ ከአጎራባች ክልሎችና ሌሎች ባለድርሻ አካላት በመተባበር በቁርጠኝነት እንደሚሰራ እስታውቀዋ።
የክልሉ ሰላምና የህዝብ ደህንነት ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ አቶ ሲሳይ ዳምጤ በበኩላቸው ለውጡን ተከትሎ የተፈጠሩ ህገወጥ ድርጊቶችን ለማስቆም በቁርጠኝነት ሲሰራ ቆይቷል ብለዋል።
በተለይ በፀጥታ ኃይሉ መካከል የነበረውን የአመለካከትና የአስተሳሰብ መዛነፍ በማስተካከል የሰላም ዘብ ሆኖ እንዲቆም በተከናወነው ስራ አሁን ላይ ክልሉ የሰላም ቀጠና ማድረግ መቻሉን ገልጸዋል።
በተለይም የማንነት ጥያቄን ሰበብ በማድረግ በተፈጠረው ግጭት ተፈናቅለው የነበሩ የቅማንትና አማራ ማህበረሰቦች ቀድሞ ወደ ነበሩበት ተመልሰው ሃብትና ንብረት ማፍራት መቻላቸውን ጠቅሰዋል።
መደበኛ ያልሆነ አደረጃጀት በመፍጠር የአካባቢውን ሰላም ሲያውኩና ህገወጥ ድርጊቶችን ሲፈፅሙ የነበሩ አካላትን በሰላማዊ መንገድ ስርዓት እንዲይዙ መደረጉንም አመልክተዋል።
በአፋር፣ ቤንሻንጉል ጉምዝና ኦሮሚያ ክልሎች አዋሳኝ አካባቢዎች ይስተዋል የነበረውን የፀጥታ ችግር ከሁሉም አመራሮች ጋራ በተካሄደ ውይይት ዜጎች በሰላም የሚኖሩበት ምቹ ሁኔታ ተፈጥሯል ብለዋል፡፡
ዛሬ በባህዳር ከተማ በተካሄደው የሰላም፣ ዕውቅናና ምስጋና አሰጣጥ ፕሮግራም በፀጥታው ዘርፍ የላቀ አስተዋፅኦ ላበረከቱ የፀጥታ ሃይሎች፣ ተቋማት፣ ወጣቶች፣ የሃይማኖት ተቋማትና ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎች ዕውቅና ተሰጥቷል።
በስነ- ስርዓቱ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ኢታማዦር ሹም ጀኔራል አደም መሃመድ፣ የኦሮሚያና ቤንሻንጉል ጉምዝ ክልሎች ርዕሰ መስተዳደሮች፣ ሚኒስትሮችና ሌሎችም ተጋባዥ እንግዶች ተገኝተዋል።