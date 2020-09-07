ፍርድ ቤቱ በእነ አቶ ጃዋር መሐመድ ላይ ክስ እንዲመሰረት ብይን ሰጠ

አዲስ አበባ ጳግሜ 2/2012 (ኢዜአ)በወንጀል በተጠረጠሩት እነ አቶ ጃዋር መሐመድ ላይ ዐቃቤ ህግ ክስ እንዲመሰርት ፍርድ ቤቱ ብይን ሰጠ።
በቀዳሚ ምርመራ መዝገብ ቁጥር 215585 አቶ ጀዋር መሐመድን ጨምሮ 14 ተጠርጣሪዎች ዛሬ በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ጊዜ ቀጠሮ ችሎት ቀርበዋል።
ችሎቱ ዐቃቤ ህግ በጠየቀው የክስ መመስረቻ ጊዜ ላይ ብይን ለመስጠት የተሰየመ ሲሆን በዚሁ መሰረት ከ1ኛ እስከ 10ኛ ድረስ ባሉ ተጠርጣሪዎች ላይ ዐቃቤ ህግ እስከ መስከረም 8 ቀን 2013 ዓ.ም ድረስ ክስ እንዲመሰርት ፍርድ ቤቱ ትዕዛዝ ሰጥቷል።
የቀዳሚ ምርመራ ምስክሮች ከ11ኛ እስከ 14ኛ ተጠርጣሪዎች ላይ ያልመሰከሩ በመሆኑ የፖሊስ ምርመራ መዝገብን መሰረት አድርጎ ዐቃቤ ህግ እስከ ጳጉሜ 5 ቀን 2012 ዓ.ም ድረስ ክስ እንዲመሰርት ትዕዛዝ ሰጥቷል።
ለዐቃቤ ህግ ለክስ መመስረቻ 15 ቀን ሊሰጥ አይገባም በሚል በጠበቆች የቀረበውን ሀሳብ ፍርድ ቤቱ ውድቅ አድርጎታል።
በዚህም መሰረት ዐቃቤ ህግ ከነሐሴ 29 ቀን 2012 ዓም ጀምሮ የተቆጠረ የ15 ቀን የክስ መመስረቻ ጊዜ ተሰጥቶታል።
ፍርድ ቤቱ ከጳጉሜ 2 እስከ 5 ቀን 2012 ዓ.ም ያቀረባቸውን የቀዳሚ የምርመራ ምስክሮች ቃል ከመዝገቡ ጋር እንዲያያዝ ትዕዛዝ የሰጠ ሲሆን ዐቃቤ ህግም ተከታትሎ ግልባጭ እንዲወስድ አሳስቧል።
ጠበቆች ለደንበኞቻቸው የዋስትና መብት እንዲጠበቅ ባቀረቡት አቤቱታ ላይ ፍርድ ቤቱ በሰጠው አስተያየት ዐቃቤ ህግ ያሰማቸው የቀዳሚ ምርመራ ምስክሮች ‘ሊጠፉ ይችላሉ’ ብሎ ያሰባቸውን ብቻ በመሆኑ ተጣሪጣሪዎች በተጠረጠሩበት ወንጀል ጥፋተኛ ሆነው ከተገኙ ከ15 ዓመት ባላይ የሚያስቀጣ በመሆኑ የዋስትና ጥያቄውን ውድቅ አድርጓል።
ግራ ቀኙን ያየው ፍርድ ቤቱ በዚህ መሰረት የክስ መመስረቻ ጊዜውን እስከ መስከረም 8 ቀን 2013 ዓም ድረስ የፈቀደ ሲሆን ነሐሴ 29 ቀን 2012 በዋለው ችሎት ያስተላለፈውን ትዕዛዝ በተለይም አንደኛ እና ሁለተኛ ተጠርጣሪ አቶ ጀዋር መሐመድ እና አቶ በቀለ ገርባ ተቀላቅለው እንዲቆዩ ያሳለፈው ትዕዛዝ አለመፈፀሙን ባቀረቡት አቤቱታ አይቶ የሚመለከተው አካል ትዕዛዙን ያለ ቅድመ ሁኔታ እንዲያስፈጽም አዟል።
ፌዴራል ፖሊስም ትዕዛዙ ስለመፈጸሙ የሚገልጽ ሪፖርት ከመዝገቡ ጋር እንዲያያይዝ ታዟል።
ፍርድ ቤቱ መዝገቡን ዘግቶ ወደ መዝገብ ቤት የመራው ሲሆን ተጠሪጣሪዎች በማንኛውም ጊዜ በመዝገቡ ላይ አቤቱታ ማቅረብ እንደሚችሉ ገልጿል።