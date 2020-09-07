”ከቤት አትውጣ ስባል ወጥቼ ለዘመናችን አስከፊ በሽታ ተዳረግኩ” -የ76 ዓመቱ አዛውንት

አዲስ አበባ፣ ጳጉሜ 2/2012 (ኢዜአ) ”ከቤት አትውጣ ስባል ወጥቼ ለዘመናችን አስከፊ በሽታ ተዳረግኩ” ይላሉ ከኮሮና ቫይረስ ያገገሙ የ76 ዓመቱ አዛውንት።
በሚሌኒየም የኮቪድ-19 የህክምና ማዕከል ውስጥ ለ19 ቀናት በሞትና በህይወት መካከል ያሳለፉት ዓመት አዛውንት አቶ ልጅ ዓለም ገዳ ”የቤተሰቤን ምክር ባለመስማቴ ለሞት ተዳርጌ ነበር” ብለዋል።
ከማዕከሉ አገግመው የወጡት የሁለት ልጆች አባትና የልጅ ልጅ ያዩት አቶ ልጅ ዓለም በቫይረሱ የተያዙበትን በውል ባያውቁትም ረጅም መንገድ በእግር መጓዝ ያዘወትሩ ነበር።
የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪው ከዛሬ 24 ቀን በፊት እንደልማዳቸው የእግር ጉዞ ለማድረግ ከቤታቸው ከወጡ በኋላ የረሃብ ስሜት ተሰምቷቸው ደረቅ ምግብ ገዝተው እንደተመገቡ ያስታውሳሉ።
ከጥቂት ደቂቃዎችም በኋላ የማጥወልወልና የማንቀጥቀጥ እንዲሁም መላ ሰውነታቸውን የሕመም ስሜት እንደተሰማቸውና በታክሲ ወደ ቤታቸው እንዳቀኑ ይናገራሉ።
ነገር ግን የሕመሙ ስሜት ትኩሳት ታክሎበት እየባሰ በመሄዱ ወደ የካቲት 12 ሆስፒታል አቅንተው ለአራት ቀናት በከፍተኛ የሕመም ስሜት ውስጥ እንደቆዩ አቶ ልጅዓለም ያወሳሉ።
በሆስፒታሉም በተደረገላቸው ምርመራ የኮሮና ቫይረስ እንደዳለባቸው በመረጋገጡ ወደ ማዕከሉ ተላክሁኝ ይላሉ ።
ቀድሞም የደም ግፊትና የስኳር ሕመምተኛ የነበሩት አዛውንት ”ከቤት አትውጣ” እየተባሉ ወጥተው በቫይረሱ በመያዛቸው ”ከእኔ አልፎ ቤተሰቤን አስይዤ ይሆን?”ከሚል ጭንቀት ተዳምሮ በጽኑ መታመማቸውን ይገልጻሉ።
ሕመሙ በጀመራቸው ሰሞን ራሳቸውን እስከ ማጥፋት የሚደርስ እርምጃ ለመውሰድ ተገፋፍተው እንደነበር ተናግረዋል።
በሐኪሞች ጥረትና በፈጣሪ ዕርዳታ ከበሽታው አገግመው መውጣታቸውን ገልጸዋል።
”ኮሮና ቫይረስን አስመልክቶ የሚነገረውና የሚሰጠውን ምክር ቸል አትበሉ። ሰምታችሁ ተግብሩ። ዛሬ በቫይረሱ ሳቢያ ከሞት ጋር ግብ ግብ የተያዙ በርካታ ናቸው።” ሲሉም ይመክራሉ።
”በሽታው ከሚነገረው ባላይ አስከፊ ነው” የሚሉት አቶ ልጅ ዓለም፣ በማዕከሉ የሚገቡት ሰዎች ቁጥር እየጨመረ በመሆኑ እንክብካቤ አግኝቶና አገግሞ ለመውጣት አስቸጋሪ መሆኑን ይናገራሉ።
” ለመሞት አንጣደፍ። ለሚያልፍ ጊዜ የማያልፈውን ሕይወታችንና በምናሳየው ቸልተኝነት የምንወዳቸውን ሰዎች ማጣት አይገባም” ሲሉም ምክራቸውን ያስተላልፋሉ።
”እኔ የልጆቼን ምክር አልሰማ ብዬ ከቤት በመውጣቴ ነው ከሞት አፋፋ ደርሼ የተመለሰኩት፤ የተባልነውን ባለመተግበርና ባለመስማት የሚፈጠረው ችግር ነው፤ ከእኔ ተማሩ” ብለዋል።
”በሽታው ቤታችሁ አንኳኩቶ እስከሚመጣ ጊዜ አትስጡት፤ራሳችሁን ጠብቁ” ይላሉ የ76 ዓመቱ አዛውንት።
ህብረተሰቡ በዓላትን በተለመደው መንገድ ለማክበር የሚያደርገው መሰባሰብ ቫይረሱን ከማስፋፋት አኳያ ተገቢ ስላልሆነ ለጊዜው እንዲገታ አሳስበዋል።
”አብሮ መብላትና መጠጣት ይደርሳል።በሽታው እስኪጠፋ ራሳችሁን ጠብቁ” በማለት መክረዋል።
በማዕከሉ ለተደረገላቸው እንክብካቤና የጤና ባለሙያዎች ታካሚዎችን ለመርዳት እያደረጉት ላለው ጥረትና እንክብካቤ ምስጋናቸውን አቅርበዋል።