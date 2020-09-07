በቅዱስ ላል-ይበላ ታሪካዊ ስፍራዎችን በአረንጓዴ ለመሸፈን ያለመ ‘ዓለመ ዕጽዋት የማደጎ ዛፍ’ የተሰኘ ፕሮጀክት ተጀመረ

አዲስ አበባ፣ ጳጉሜ 2/2012 (ኢዜአ) በቅዱስ ላል-ይበላ ታሪካዊ ስፍራዎችን በአረንጓዴ ለመሸፈን ያለመ የመጀመሪያው ‘ዓለመ ዕጽዋት የማደጎ ዛፍ’ የተሰኘ ፕሮጀክት ተግባራዊ ሆነ።
በተጨማሪም ዛሬ ከሰዓት በኋላ በወልዲያ ዩኒቨርሲቲ የሚተዳደር “የቅዱስ ላል-ይበላ ቅርስና ቱሪዝም ልማት ተቋም” ለመክፈት የመሰረት ድንጋይ ይቀመጣል።
የፕሮጀክቱ ማስጀመሪያ መርሐ ግብር በተካሄደበት የዘይት ወይራ ተራራ ላይ የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትር ዶክተር ሂሩት ካሳው፣ የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬና ሌሎች የክልልና የፌዴራል ባለስልጣናት እንዲሁም ታዋቂ ሰዎች ተገኝተዋል።
የላስታ ላል-ይበላ ተራሮችን በአረንጓዴ ገፅታ ለማላበስ ዛሬ ይፋ የተደረገው “ዓለመ ዕጽዋት ማደጎ ዛፍ” ፕሮጀክት ወደፊትም ቀጣይነት እንደሚኖረው ተገልጿል።
ማንኛውም በስፍራው ዛፍ የሚተክል ሰው የተከለውን ዛፍ ተንከባክቦ የማሳደግ ኃላፊነት ያለበት ሲሆን፣ የዛፎችን ታሪክ እንደሚመዘገብና የተተከሉ ችግኞች ዕድገት ደረጃ መከታተያ መተግበሪያ ስርዓትም ተዘጋጅቷል።
በዚሁ መሰረት ማንኛውም የውጭም ይሁን የአገር ውስጥ ጎብኚዎች፣ ድርጅቶችና ማህበራት በአካል በመቅረብ ወይም በዲጂታል ቴክኖሎጂ ካሉበት ቦታ ሆነው ዛፍ መትከል ይችላሉ ተብሏል።
ዛፎችን በስማቸው ያስተከሉ ግለሰቦችም ሆነ ተቋማት ለዛፎቹ 3 ሺህ 500 ብር ዓመታዊ ደመወዝ መክፈል ይጠበቅባቸዋል ተብሏል።
የተተከሉ ዛፎችም ሆነ በስማቸው የተከሉና ያስተከሉ ግለሰቦችና ተቋማትም ታሪክ ይጻፍላቸዋል።
ዛፎችን እንደ ማደጎ ልጅ የሚያሳድጉ በመሆኑ ዛፍ ለተከሉ ግለሰቦችና ተቋማት የምስክር ወረቀት እንደሚሰጣቸው ተገልጿል።
ፕሮጀክቱ ለሙከራ በቅዱስ ላል-ይበላ ከተማ የተጀመረ ቢሆንም ውጤታማነቱ እየታየ በሌሎች የቱሪስት ሥፍራዎችን ተግባራዊ ይደረጋል ተብሏል።
በወልድያ ዩኒቨርሲቲና በባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ትብብር ለፕሮጀክቱ ማስፈጸሚያ በተዘጋጀው የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብርም ወደ ሰባት ሚሊዮን ብር የሚጠጋ ገንዘብ ቃል ተገብቷል።
የ”ዓለመ ዕጽዋት ማደጎ ዛፍ አረንጓዴ ልማት ፕሮጀክት” ታሪካዊ ስፍራውን ይበልጥ ሳቢና ማራኪ በማድረግ ጎብኚዎችን ለመሳብ የጎላ ሚና ይኖረዋል ተብሏል።
ፕሮጀክቱ የአረንጓዴ አሻራው አንዱ አካል ከመሆኑም ባለፈ፤ ለሥራ እድል ፈጠራ ለቱሪዝም ፍሰት መጨመርና የአየር ንብረት ለውጥን ለመከላከል ፋይዳ እንደሚኖረው ተመልክቷል።
በላል-ይበላ ከተማ ናኩተለዓብ ቀበሌ “ደባራይ” በተሰኘ ስፍራ የቅዱስ ላል-ይበላ የቅርስና ቱሪዝም ተቋም በወልድያ ዩኒቨርሲቲ አማካኝነት ዛሬ የመሰረት ድንጋይ ይቀመጣል።
በአማራ ክልል ላስታ ወረዳ የሚገኘው የላል-ይበላ መካነ ቅርስ በተባበሩት መንግሥታት የትምህርት፣የባህልና ሳይንስ ድርጅት(ዩኔስኮ) አስደናቂ ቅርሶች መዝገብ የሰፈሩ ከወጥ ዓለት የተፈለፈሉ 11 ውቅር አብያተ ክርስቲያናትን ጨምሮ በርካታ ታሪካዊ ቅርሶችን ያቀፈ ስፍራ ነው።