የፐብሊክ ሰርቪስ ሠራተኞች ትራንስፖርት አገልግሎት ድርጅት ለተገልጋዮች አዲስ መተግበሪያ ይፋ አደረገ

አዲስ አበባ ጷጉሜ 2/2020/ (ኢዜአ) የፐብሊክ ሰርቪስ ሠራተኞች ትራንስፖርት አገልግሎት ድርጅት የትራንስፖርት ተጠቃሚዎች በቀላሉ የሚገለገሉበት ዘመናዊ የኮምፒዩተር መተግበሪያ ይፋ አደረገ።
የፐብሊክ ሰርቪስ ሠራተኞች ትራንስፖርት አገልግሎት ድርጅት የኮሙንኬሽን ዳይሬክተር አቶ ሰለሞን አምባቸው ለኢዜአ አንደገለጹት መተግበሪያው የትራንስፖርት ተጠቃሚዎች በእጅ ስልኮቻቸው ተጠቅመው ቀልጣፋ አገልግሎት እንዲያገኙ የሚያስችል ነው::
መተግበሪያው የድርጅቱ የትራንስፖርት ተጠቃሚዎች አውቶቡሶች ከየት ወዴት እየሄዱ መሆኑን አውቀው በቀላሉ አገልግሎት ማግኘት የሚያስችል ነው።
መተግበሪያው ፈጣንና ቀልጣፋ አገልግሎት ለማግኘት እንዲሁም የተገልጋዮችን እንግልትና መጉላላት የሚያስቀር መሆኑን አቶ ሰለሞን ገልጸዋል።
በመሆኑም የትራንስፖርት አገልግሎት ተጠቃሚዎች በቅድሚያ ከፕሌይ ስቶር (play store) (HERO- CMS) የሚለውን መተግበሪያ ማውረድ የሚጠቀሙበትን አውቶቡስ የጎን ቁጥር በማስገባት በቀላሉ አገልግሎት ያገኛሉ ነው ያሉት
የሚጠቀሙበትን አውቶቡስ የጎን ቁጥር ማወቅ እንደሚጠበቅባቸው ተናግረው ከፕሌይ ስቶር (play store) (HERO- CMS) የሚለውን መተግበሪያ ማውረድ ይኖርባቸዋል ፡፡
Serevere Name በሚጠይቀው ስፍራ ላይ www.itspsetse.gov.et. የሚለውን አድራሻ ማስገባት ያስፈልጋል።
User በሚጠይቀው ክፍት ቦታ ላይ User በመፃፍ እና Pass word ሲጠይቅ 12345 በመሙላት በእጅ ስልካቸው በቀላሉ የአገልግሎቱ ተጠቃሚ መሆን የሚችሉ መሆኑን አብራርተዋል።
በሌላ ዜና የፐብሊክ ሰርቪስ ሠራተኞች ትራንስፖርት አገልግሎት ድርጅት ሠራተኞች የአንድ ወር ደመወዛቸውን ለገበታ ለሀገር ፕሮጀክት ማስፈፀሚያ ማበርከታቸውን ዳይሬክተሩ ገልጸዋል።
የድርጅቱ ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ ፍሬህይወት ትልቁ ሰራተኞቹ በራሳቸው ተነሳሽነት ገበታ ለሀገር ፕሮጀክት ላደረጉት ድጋፍ አመስግነዋል።
በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ (ዶ/ር) መሪነት በሸገር ፕሮጀክት የታየው ስኬት በገበታ ለሃገርም እንዲሳካ የሁሉም ድጋፍ ወሳኝ መሆኑን ገልጸዋል።
የድርጅቱ ሰራተኞች በዚህ ታሪካዊ የልማት ፕሮጀክት ላይ አሻራቸውን በማኖራቸው መደሰታቸውንም ገልጸዋል።