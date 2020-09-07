ወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ የሱስ ተጠቂዎች ማገገሚያ ማዕከል ለመክፈት እየሰራ ነው

ወልቂጤ፣ ጳጉሜ 2/2012 (ኢዜአ) የወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ለሱስ ተጠቂዎች ማገገሚያነት የሚሆን ማዕከል ለመክፈት እየሰራ መሆኑን አስታወቀ።
የዩኒቨርሲቲ ሆስፒታሉ ኃላፊ ዶክተር አብዱልሰመድ ወርቁ ለኢዜአ እንደተናገሩት በወልቂጤ ከተማና በዙሪያዋ ባሉ አካባቢዎች የአልኮል መጠጥ፣ የትምባሆና ጫት ተጠቃሚነት ከፍተኛ ነው።
በዚህም ወልቂጤ ከተማ በኢትዮጵያ ውስጥ ችግሩ በስፋት ከሚታይባቸው ጥቂት ከተሞች መካከል አንዷ መሆኗን ነው ያመለከቱት።
በርካታ ወጣቶች ለአዕምሮ ጤና ችግሮች እየተጋለጡ መሆኑን የገለጹት ኃላፊው፤ በከተማዋ የሱስ ማገገሚያ ማዕከላት አለመኖር ደግሞ ችግሩን እንዳባባሰው ጠቁመዋል።
ዩኒቨርሲቲው ይህንን ማኅበራዊ ችግር ለመፍታት ትልቅ ትኩረት ሰጥቶ እየተንቀሳቀሰ መሆኑን ገልጸዋል።
ለእዚህም በአሁኑ ወቅት ለማዕከሉ መቋቋሚያ የሚሆን የመሬት አቅርቦትና ሌሎች ግብዓቶችን የማሟላት ሥራ መጀመሩን ነው ዶክተር አብዱልሰመድ የተናገሩት።
ማዕከሉን እውን ለማድረግ ዩኒቨርሲቲው ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በቅርበት እየሰራ መሆኑን የጠቆሙት ኃላፊው ሌሎችም ድጋፋቸውን እንዲሰጡ ጥሪ አቅርበዋል።
“በሱስ ምክንያት ለአዕምሮ ጤና ችግር የሚጋለጡ የማኅበረሰብ ክፍሎች ከጊዜ ወደ ጊዜ ቁጥራቸው እየጨመረ መጥቷል” ያሉት ዶከተር አብዱልሰመድ፣ ችግሩ በሁሉም አካላት ዘንድ ትኩረት እንዲሰጠው አስገንዝበዋል።
የአዕምሮ ጤና እንደ አንድ የፖሊሲ ጉዳይ ሊታይ የሚገባ ችግር መሆኑንም አስምረውበታል።
በርካታ ማኅበራዊ ችግሮች ወጣቶችን ለሱስ ተጠቃሚነት እየዳረጓቸው መሆኑንና ይህም ለአዕምሮ ጤና ችግር ሰለባ ምክንያት እየሆነ መምጣቱን ጥናቶች ያሳያሉ።