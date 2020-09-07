የቶኪዮ ኦሎምፒክ በኮሮና ወረርሽኝ አይሰረዝም… አለም አቀፍ የኦሎምፒክ ኮሚቴ

አዲስ አበባ ጳግሜ 2/2012 (ኢዜአ) በሚቀጥለው አመትየሚደረገው የቶኪዮ ኦሎምፒክ የኮሮና ወረርሽኝ ባይጠፋም እንደሚካሄድ የአለም አቀፉ የኦሎምፒክ ኮሚቴ አስታወቀ።
እ.ኤ.አ በመጪው አመት ሀምሌ 23 የሚካሄደው ኦሎምፒክ ‘የኮቪድ 19 በሽታን በቁጥጥር ስር ያዋለው ውድድር’ የሚል ስያሜ እንደ ተሰጠው ቢ.ቢ.ሲ ዘገቧል፡፡
ውድድሩ እ.ኤ አ በሀምሌ 2020 ለማካሄድ ፕሮግራም ተይዞ የነበረ ቢሆንም የኮቪድ 19 በሽታ ስጋት በመሆኑ መርሃ ግብሩ መራዘሙ ይታወሳል።
ቀደም ሲል የአለም አቀፍ የኦሎምፒክ ኮሚቴው ውድድሩ እ.ኤ.አ ከ2021 በላይ እንደማይራዘም መግለጹ ይታወሳል።
የኮሚቴው ምክትል ፕሬዝዳንት ጆን ኮትስ የኦሎምፒክስ ጨዋታው በጃፓን እ.ኤ.አ በ2011 በሱናሜ የመሬት መንቀጥቀጥ አደጋ ከተከሰተ በኋላ መካሄዱን ገልጸው፤ በአሁኑ ወቅት ውድድሩ የኮቪድ 19 በሽታን የሚያሸንፍና ከጨለማ በኋላ የሚታይ ብርሃን ይሆናል ማለታቸው ተጠቅሷል።
በቶኪዮ 2020 ከ200 አገራት የተውጣጡ ከ11 ሺህ በላይ አትሌቶች ለመሳተፍ ተዘጋጅተው የነበረ ሲሆን፤ በአሁኑ ወቅት በአብዛኛው የጃፓን ድንበሮች ለውጭ ጎብኚዎች ዝግ በመሆናቸው የተሳታፊዎች ቁጥር ላይ የሚኖረው ተጽዕኖ ግልጽ አለመደረጉ ተጠቁሟል።
የቶኪዮ 2020 ውድድር ዋና ሀላፊ ቶሺሮ ሙቶ በውድድሩ ለመሳተፍ የኮሮና ቫይረስ ክትባት በቅድመ ሁኔታ የሚቀመጥ አለመሆኑን ተናግረዋል፤ የጤና ባለሙያዎች ግን ያለ ክትባት ቅደመ ሁኔታ ውድድሩ መካሄዱ ላይ እርግጠኛ አለመሆናቸው ተገልጿል።
ሚስተር ሙቶ ክትባቱ ዝግጁ ከሆነ ጠቀሜታ እንደሚኖረውና ካልተዘጋጀ ግን ውድድሩን አናካሄድም አንልም ማለታቸው ነው በዘገባው የተጠቀሰው።
የአለም አቀፍ የኦሎምፒክ ኮሚቴ ፕሬዝዳንት ቶማስ ባች ውድድሩን የሚያሰናዱ ከ3 ሺህ እስከ 5 ሺህ የሚደርሱ ሰራተኞችን ለዘላለም መቅጠር አይቻልም በማለት የኮሚቴውን ውሳኔ ማብራራታቸው ተመልክቷል።
ከወረርሽኑ በፊት የኦሎምፒክ ውደድሩ አንድ ጊዜ ብቻ በጦርነት ምክንያት የተሰረዘ ሲሆን፤ ቀደም ሲል ውድድሩ እንዲራዘም አለመደረጉ በዘገባው ተመልክቷል።