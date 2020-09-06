ኮሚሽኑ ባለፈው በጀት ዓመት ለ3 ነጥብ 4 ሚሊዮን ዜጎች የሥራ ዕድል ፈጥሯል

አዲስ አበባ፣ ጳጉሜ 1/2012 (ኢዜአ) የሥራ ዕድል ፈጠራ ኮሚሽን ባለፈው በጀት ዓመት በአገር አቀፍ ደረጃ ለ3 ነጥብ 4 ሚሊዮን ዜጎች የሥራ ዕድል መፍጠሩን አስታወቀ።
ኮሚሽኑ ከክልል የሥራ ዕድል ፈጠራ ቢሮ ኃላፊዎችና ከባለድርሻ አካላት ጋር የዕቅድ አፈጻጸምና የቀጣይ በጀት ዓመት ዕቅድ ትውውቅን አስመልክቶ በቢሾፍቱ ከተማ ውይይት እያካሄደ ነው።
እንደኮሚሽኑ ገለጻ በበጀት ዓመቱ ከኮቪድ-19 ወረርሽኝ ጋር በተያያዘ ከአራት ሚሊዮን በላይ የሥራ ዕድሎች ጥቅም ላይ ሳይውሉ ቀርተዋል።
ለተያዘው በጀት ዓመት የሥራ ሥድል ፈጠራ የሚውል 385 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር መሰባሰቡንም አመልክቷል።
የሥራ ዕድል ፈጠራ ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ንጉሡ ጥላሁን እንዳሉት ባለፈው በጀት ዓመት ክልሎች ከፌደራል የተሰጣቸውን ዕቅድ አሻሽለው በመተግበራቸው በአገር አቀፍ ደረጃ ለ3 ነጥብ 4 ሚሊዮን ዜጎች የሥራ ዕድል ተፈጥሯል።
የሥራ ዕድል ፈጠራ ከኢኮኖሚያዊ፣ ማኅበራዊና ፖለቲካዊ እንቅስቃሴዎች ተነጥሎ እንደማይታይ የገለጹት አቶ ንጉሡ “ዘርፉን አገራዊ አጀንዳ በማድረግ ተጨባጭ ለውጥ ለማምጣት እየተሠራ ነው” ብለዋል፡፡
በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት ከአራት ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ የሥራ ዕድሎች ያለጥቅም መቅረታቸውን ጠቁመው በተያዘው በጀት ዓመት ተፅዕኖውን በመቋቋም አዳዲስ የሥራ ዕድሎችን ለመፍጠር በትኩረት እንደሚሠራ ተናግረዋል።
በአገሪቱ አንዳንድ አካባቢዎች ተከስቶ በነበረ አለመረጋጋት ዜጎች ከተፈጠረላቸው የሥራ ዕድል መፈናቀላቸውንም አቶ ንጉሡ ጠቁመዋል።
የዜጎችን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ጥረት እየተደረገ ባለበት በአሁኑ ወቅት ሥራ የተፈጠረባቸውን ድርጅቶች ማውደም ተገቢ እንዳልሆነና ሊደገም እንደማይገባም አስገንዝበዋል።
“በተያዘው በጀት ዓመት ኮሚሽኑ ለአሠራርና ለውጥ አመች የሆኑ ፖሊሲዎችን፣ ስትራቴጂዎችንና መመሪያዎችን በማዘጋጀት በአገር አቀፍ ደረጃ ለሦስት ሚሊዮን ዜጎች የሥራ ዕድል ለመፍጠር ዕቅድ ተይዟል” ብለዋል፡፡
ከክልሎች፣ የግል ሴክተሮችና ድርጅቶች ጋር በቅንጅት በመሥራት የሥራ ዕድል ከመፍጠር ባለፈ ቀጣሪና ሥራ ፈላጊዎችን የሚያገናኝ አደረጃጀት መፍጠርም ልዩ ትኩረት የሚሰጠው ጉዳይ መሆኑን ጠቁመዋል።
ኢዜአ ያነጋገራቸው የክልልና ከተማ አስተዳደር የሥራ ዕድል ፈጠራ ቢሮ ኃላፊዎች እንዳሉት ከአገራዊ ለውጡ ወዲህ ዜጎችን ተጠቃሚ የሚያደርጉ የተለያዩ ቋሚና ጊዜያዊ የሥራ ዕድሎች ተፈጥረዋል።
እንደ ቢሮ ኃላፊዎቹ ገለጻ ኮንስትራክሽን፣ የአገልግሎት ዘርፍ፣ ኢንተርፕራይዞች፣ የመንግሥትና መንግሥታዊ ያልሆኑ ተቋማት ለዜጎች የሥራ ዕድል በመፍጠር የጎላ ድርሻ ይይዛሉ።
ጤናማ የሥራ አካባቢን መፍጠር እንዲቻል ሁሉም ባለድርሻ አካል የበኩሉን ኃላፊነት መወጣት እንዳለበት ኮሚሽኑ አሳስቧል።