የሐዋሳ ጨርቃጨርቅ ፋብሪካን ወደ ኢንዱስትሪ ፓርክነት ለማሳደግ የመሠረት ድንጋይ ተቀመጠ

ሐዋሳ፣ ነሐሴ 30/2012 (ኢዜአ) የሐዋሳ ጨርቃ ጨርቅ ፋብሪካን ወደ ኢንዱስትሪ ፓርክነት ለማሳደግ ከሁለት ቢሊዮን ብር በላይ ለሚገነቡ የማምረቻ ሼዶች የመሠረተ ድንጋይ ተቀመጠ።
የሲዳማ ክልልና የፌዴራል ከፍተኛ የመንግሥት የሥራ ኃላፊዎች እንዲሁም የሀገር ሽማግሌዎች በተገኙበት የፋብሪካው የማስፋፊያ የግንባታ ማስጀመሪያ የመሠረት ድንጋይ ማስቀመጥ ሥነ-ሥርአት ዛሬ በሐዋሳ ተካሂዷል።
የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ደስታ ሌዳሞ በወቅቱ እንደገለጹት ከዚህ ቀደም በዘርፉ የነበረው የተሳሳተ አሠራር የግሉን ባላሀብት የተሳትፎና የውጤታማነት ድርሻ እንዲቀጭጭ አድርጎታል።
በነበረው የጊዜ ሂደት ለውድቀት ከተዳረጉት መካከል የሐዋሳ ጨርቃ ጨርቅ ፋብሪካ አንዱ መሆኑን ጠቅሰዋል።
ከሀገራዊ ለውጡ በኋላ ዘርፉን ለማሳደግ በተደረጉ የፖሊሲ ማሻሻያ እርምጃዎች አበረታች ውጤቶች እየተገኙ መሆኑን አመላክተዋል።
“ላለፈው 10 ዓመት በላይ ያለ አገልግሎት የተቀመጠውና በመንግሥት ጥረት በግል ባለሀብቶች እየለማ ያለው የሐዋሳ ጨርቃ ጨርቅ ፋብሪካ አንዱ ማሣያ ነው” ብለዋል።
የክልሉ መንግሥት ሀገራዊ የልማት አቅጣጫ በመከተል የተፈጥሮና ሰው ሠራሽ ፀጋዎችና እምቅ አቅም በመለየት በተለይ የግሉ ዘርፍ በኢኮኖሚ ዕድገትና በሥራ ዕድል ፈጠራ የሚጫወተውን ሚና በአግባቡ እንዲወጣ እየሠራ መሆኑን አመላክተዋል።
የክልሉን ፀጥታ ለማረጋገጥና ቀልጣፋ አሠራሮችን ለመዘርጋት ከፍተኛ ኃላፊነት ተወስዶ እየተሰራ መሆኑን ጠቅሰዋል።
ርዕሰ መሰተዳደሩ ፋብሪካውን ወደ ፓርክነት በመቀየር ወደ ግንባታ የገቡ ባለሀብቶችን “ለአካባቢው በአዲሱ ዓመት መባቻ የተሰጡ ገፀ በረከቶች” ብለዋቸዋል።
የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ዴኤታ አምባሳደር ምሥጋናው አረጋ በበኩላቸው ለፈጣን ዕድገትና ሥራ ዕድል ፈጠራ መጎልበት የከተሞችና ኢንዱስትሪ ትሥሥር ሊጠናከር እንደሚገባ አመላክተዋል።
በሀገሪቱ የጨርቃ ጨርቅ ኢንዱስትሪ ፈር ቀዳጅ የነበረው የሐዋሳ ጨርቃ ጨርቅ ፋብሪካ በገጠመው የአመራርና የራዕይ ክፍተት ለውድቀት ተዳርጎ መቆየቱን አስታውሰዋል።
የለውጡ መንግሥት በወሰደው ቁርጠኛ እርምጃ ፋብሪካው ማንሰራራት መጀመሩን ጠቅሰዋል።
የከተማና የክልሉ አስተዳደር አካላት እንዲሁም ነዋሪዎች ዘላቂ ሰላም በማስፈን ባለሀብቶች የሚወዱትና ቆይታ የሚያደርጉበት አካባቢ የመፍጠር ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ሚኒስትር ዴኤታው አሳስበዋል።
“ፋብሪካው የነበረበት ዕዳ ተከፍሎና በአዲስ መልክ ተደራጅቶ ወደ ሥራ ገብቷል” ያሉት ደግሞ የሐዋሳ ጨርቃ ጨርቅ ዋና ሥራ አስኪያጅ አቶ ሕይወት ታደሠ ናቸው፡፡
“እያንዳንዳቸው 11 ሺህ ካሬ ሜትር ላይ የሚያርፉ የ14 ሼዶች ግንባታ ለማስጀመር ዛሬ የመሠረት ድንጋይ ተቀምጧል” ብለዋል ።
የሚቋቋመው ፓርክ የባንክ፣ የቴሌኮም፣ የጉምሩክና ሌሎች አገልግሎቶችን ያካተተና ዓለም አቀፍ ደረጃን ያሟላ እንደሚሆን አመልክተዋል።
የፓርኩ ማስፋፊያ ግንባታ በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ እንደሚጠናቀቅና በሙሉ አቅሙ ለአገልግሎት ሲበቃ ለ30 ሺህ ሰዎች የሥራ ዕድል እንደሚፈጥር ሥራ አስኪያጁ አመልክተዋል።
የሐዋሳ ጨርቃ ጨርቅ ፋብሪካ በ1981 ዓም በጣሊያን መንግሥት ድጋፍ የተቋቋመ መሆኑ ታውቋል።