የሙስና መከላከል ተግባር ከሥነ ምግባርና ከዜጎች የአስተሳብ ልዕልና ይጀምራል – ኮሚሽኑ

አዳማ ፣ ጉሜ 01/2012 (ኢዜአ) የሙስና መከላከል ተግባር ከሥነ ምግባርና ከዜጎች የአስተሳብ ልዕልና የሚጀምር መሆኑን የፌዴራል ሥነ ምግባርና ፀረ ሙስና ኮሙሽን ገለጸ።
ኮሚሽኑ ባዘጋጀው የቀጣይ 10 ዓመት የሥነ ምግባር ግንባታና ሙስና መከላከል ፍኖተ ካርታ ላይ ከፌዴራልና ከክልሎች ባለድርሻ አካላት ጋር በአዳማ እየመከረ ነው።
የፌዴራል ሥነ ምግባርና ፀረ ሙስና ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ፀጋ አራጌ በመድረኩ መክፈቻ ላይ እንደገለጹት የሙስና መከላከል ተግባር ከሥነ ምግባርና ከዜጎች የአስተሳሰብ ልዕልና ይጀምራል።
“የሙስና መከላከል ተግባር የሚጀምረው ከሥነ ምግባር ግንባታ ነው” ያሉት ኮሚሽነሩ የዜጎች የአስተሳሰብ ልዕልናና የትውልድ ቀረጻ የሚከናወንበት የቀጣይ 10 ዓመት ስትራቴጅክ ዕቅድ እየተዘጋጀ መሆኑን ገልጸዋል።
የዜጎች የአስተሳሰብ ልዕልናና የትውልድ ቀረጻን በሁሉም የትምህርት እርከኖች ለመተግበር የሚያስችል ዝግጅት ተጠናቆ በድርጊት መርሀ ግብር ላይ ከባለደርሻ አካላት ምክክር መጀመሩን ጠቅሰዋል።
“የብልፅግና ጉዞን ለማደናቀፍ የሚደረግ እንቅስቃሴን በመከላከል ሀገራዊ የለውጥ ራዕይን እውን ለማድረግ ወደ ተግባር ተገብቷል” ብለዋል።
“ኮሚሽኑ ራሱን ወደ ለውጥ ጎዳና ለማስገባት የሚያስችለውን አዲስ አሰራርና አደረጃጀት በመዘርጋት ወደ ተጨባጭ እንቅስቃሴ እየገባ ነው” ያሉት ደግሞ በኮሚሽኑ የጥናትና ምርምር ዳይሬክተር አቶ ተስፋዬ ሸኒቦ ናቸው።
“ኢትዮጵያ በፀረ ሙስና እንቅሰቃሴ ከ141 ሀገራት 126ኛ ደረጃ ላይ ናት” ያሉት ዳይሬክተሩ ፍኖተ ካርታው በዋናነት ሀገሪቱን ከችግሩ በማለቀቅ ለአፍርካ ተምሳሌት እንድትሆን ማስቻል ላይ ያተኮረ መሆኑን አመላክተዋል።
ሀብታቸውን ለማስመዝገብ ፍቃደኛ ሆነው ያልተገኙ 184 የፌዴራል መንግሥት የሥራ ኃላፊዎች ላይ ክስ እንዲመሠረት ለጠቅላይ ዓቃቤ ሕግ ዝርዝራቸው መላኩን ለአብነት ጠቅሰዋል።
በቀጣዮቹ 10 ዓመታት የሥነ ምግባር ግንባታ፣ የሀብት ማስመዝገብ፣ የመንግሥታዊ ተቋማት የጊዜ አጠቃቀምና የሀብት ብክነት ማሻሻል እንዲሁም ምግባረ ብልሹነትን መለወጥ የፍኖተ ካርታው የትኩረት አቅጣጫ መሆኑን አመልክተዋል።
ተማሪዎች በቂ ግንዛቤ እንዲያገኙ በትምህርት ቤቶች ኩረጃ እንዲወገድ፣ ተማሪው ሳይማርና ሳይለፋ ውጤት እንዳይጠብቅ ከወዲሁ በመልካም ሥነ ምግባር እንዲታነጽና ብልሹ አሰራርን እንዲጸየፍ የሚያስችል መሆኑንም አብራርተዋል።
“በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የፍትሕ ጉዳዮች ንዑስ ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ አበበ ጌዴቦ በበኩላቸው ትውልዱ መልካም ሥነ ምግባር ይዞ እንዲያድግና በሙስና መከላከል የራሱን ድርሻ እንዲወጣ ለማስቻል እየተደረገ ያለውን ጥረት እናግዛለን” ብለዋል።
ዕቅዱ ሀገሪቱ ሙስናን የሚጸየፍ ማኅበረሰብና ዜጋን ከመፍጠር አንጻር ቁልፍ ሚና ያለው መሆኑን ጠቁመዋል ።
ምክር ቤቱ ለዕቅዱ ውጤታማነት ከሚሰጠው ድጋፍ ባለፈ ጠንካራ ክትትልና ቁጥጥር እንደሚያደርግ አመላክተዋል።
በኮሚሽኑ ሥራ ላይ ጫና የሚፈጥሩ አሰራሮችና የሕግ ማዕቀፎች እንዲሻሻሉ እንዲሁም በሙስና መከላከል ውጤታማነት በትብብር እንደሚሰራ አቶ አበበ አስታውቀዋል።