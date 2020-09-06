በሕዝብ ትራንስፖርት ተሽከርካሪዎች የተጣለው በከፊል የመጫን ዕገዳ መነሳቱ ተነገረ

ባሕርዳር፣ ጳጉሜን 1/2012 ( ኢዜአ ) ኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የወጣውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተከትሎ በሕዝብ ትራንስፖርት ተሽከርካሪዎች ላይ ተጥሎ የቆየው በግማሽ የመጫን ዕገዳ መነሳቱን የአማራ ክልል መንገድና ትራንስፖርት ቢሮ አስታወቀ።
የቢሮው ምክትል ኃላፊ አቶ ውቤ አጥናፉ ለኢዜአ እንደገለጹት የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ክስተት ተከትሎ ላላፉት አምስት ወራት አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተደንግጎ መቆየቱ ይታወሳል።
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ተከትሎ የከተማ ታክሲዎች፣ ባለሦስት እግር ባጃጅ ታክሲዎች፣ ሀገር አቋራጭ አውቶብሶችና ሌሎች የሕዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ ተሽከርካሪዎች ከመደበኛ የመጫን አቅማቸው በግማሽ እንዲቀንሱ አስገዳጅ መመሪያ ወጥቶ ተግባራዊ ሲደረግ መቆየቱን አስታውሰዋል።
“ተገልጋዩ ኅብረተሰብም በእጥፍና ከእጥፍ በላይ የትራንስፖርት ዋጋ እንዲከፍል ተደርጎ ቆይቷል” ብለዋል።
የፌደራል ትራንስፖርት ባለሥልጣን የአዋጁ ጊዜ መጠናቀቁን በማስመልከት ዕገዳው የተነሳ መሆኑን ዛሬ ለቢሮው በላከው ደብዳቤ ማሳወቁን ገልጸዋል።
በዚሁ መሠረት ከዛሬ ጀምሮ በክልሉ ሁሉም ዞኖችና የከተማ አስተዳደሮች ዕገዳው መነሳቱን እንዲያውቁት ተደርጎ ተግባራዊ መደረግ መጀመሩን አስታውቀዋል።
ማንኛውም የሕዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት ሰጭ ተሽከርካሪዎች በከፊል የመጫን ዕገዳው በመነሳቱ በወንበራቸው ልክ በመጫን ተጠቃሚዎችን በመደበኛው ታሪፍ የሚያስከፍሉ ይሆናል” ብለዋል።
አሽከርካሪዎች፣ ረዳቶችና ተገልጋዮች የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭምብል ማድረግ አስገዳጅ መሆኑን በመገንዘብ ተግባራዊ ማድረግ እንደሚጠበቅባቸው አስገንዝበዋል።
ከወንበር በላይ ትርፍ መጫንም የማይቻል መሆኑን አሳስበዋል።
የትራንሰፖርት አገልግሎት ሰጭዎችና ተገልጋዩ ኅብረተሰብ ራሱንና ሌላውን ከኮሮና ቫይረስ በመጠበቅ ኃላፊነቱን እንዲወጣ ምክትል የቢሮ ኃላፊው አስገንዝበዋል።