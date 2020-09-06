የጤና ሚኒስትር ለኮቪድ-19 የላቦራቶሪ ምርመራ ማደግ አስተዋጽኦ ላደረጉ አካላት ምስጋና አቀረቡ

አዲስ አበባ፣ ጳግሜን 1/2012 (ኢዜአ) የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ ለኮቪድ-19 የላቦራቶሪ ምርመራ ማደግ አስተዋጽኦ ላደረጉ አካላት ምስጋና አቀረቡ።
በኢትዮጵያ እስካሁን ከ1 ሚሊዮን በላይ የኮቪድ-19 ምርመራዎችን ለማድረግ መቻሉንና ይሄም በከፍተኛ ጥረት የተገኘ መሆኑን ዶክተር ሊያ በፌስቡክ ገጻቸው ባሰፈሩት መልዕክት ገልጸዋል።
ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ እየሰሩ ላሉ ሁሉም የጤና ባለሙያዎችና ሠራተኞችም ምስጋናቸውን አቅርበዋል።
“በተለይም የናሙና ሰብሳቢዎች፣ የላቦራቶሪ ቴክኒሻኖች፣ የፈጣን ምላሽ ቡድኖች፣ የሎጂስቲክስ ቡድኖች፣ ሾፌሮች፣ አስተባባሪዎች እና በሁሉም ላቦራቶሪና አገልግሎት መስጫ የሚገኙ ኃላፊዎችን ከልብ ማመስገን እወዳለሁ” ብለዋል።
ህብረተሰቡም ለዚህ ውጤት ላደረገው አስተዋጽኦና ስርጭቱን ለማስቆም የአፍና አፍንጫ ጭምብል በማድረግ ማህበራዊ ርቀትን እና የእጅ ንፅህናን በመጠበቅ በሂደቱ እያደረገ ለሚገኘው ድጋፍም ሚኒስትሯ ምስጋናቸውን አቅርበዋል።
በኢትዮጵያ የኮሮናቫይረስ መመርመሪያ ኪት ከአንድ ወር በኋላ ማምረት እንደሚጀመር የጤና ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ደረጄ ዱጉማ ከኢዜአ ጋር በነበራቸው ቆይታ ገልጸዋል።
በአሁኑ ወቅትም ከአንድ ወር በኋላ ከቻይና መንግስት ጋር በመተባበር የመመርመሪያ ኪት ለማምረት ቅድመ ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን ነው የገለጹት።
“የመመርመሪያ ኪቱን በአገር ውስጥ ማምረት ሲጀመር ከውጭ የሚገባውን ኪት ሙሉ በሙሉ ያስቀራል።” ያሉት ዶክተር ደረጄ፣ ምርቱ ለሌሎች የአፍሪካ አገራት እንደሚዳረስም አመልክተዋል።
ኢትዮጵያ እስከ ትናንት ባለው መረጃ መሰረት በአጠቃላይ 1 ሚሊዮን 18 ሺህ 847 የኮቪድ-19 ምርመራ አድርጋለች።