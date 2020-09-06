በቅዱስ ላል-ይበላ ታሪካዊ ስፍራዎችን በአረንጓዴ ለመሸፈን ያለመ ‘ዓለመ ዕጽዋት የማደጎ ዛፍ’ የተሰኘ ፕሮጀክት ተግባራዊ ሊሆን ነው

አደስ አበባ፣ ጳጉሜ 1/2012(ኢዜአ) በቅዱስ ላል-ይበላ ታሪካዊ ስፍራዎችን በአረንጓዴ ለመሸፈን ያለመ የመጀመሪያው ‘ዓለመ ዕጽዋት የማደጎ ዛፍ’ የተሰኘ ፕሮጀክት ተግባራዊ ሊሆን ነው።
ይህ በእንዲህ እንዳለ በስፍራው የቅዱስ ላል-ይበላ ቅርስና ቱሪዝም ልማት ተቋም ለመክፈት የመሰረተ ድንጋይ ይቀመጣል።
የፕሮጀክቱ ማስጀመሪያ ‘የዓለመ ዕጽዋት ማደጎ ዛፍ’ ችግኝ ተከላ የዘይት ወይራ ተራራ ላይ በነገው ዕለት ይካሄዳል።
የፌዴራልና ክልል ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎችና ታዋቂ ሰዎችን ጨምሮ በችግኝ ተከላው የሚሳተፉ እንግዶች ላል-ይበላ ሲገቡ አቀባበል ተደርጎላቸዋል።
የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትር ዶክተር ሒሩት ካሳውና ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬን ጨምሮ የተለያዩ የስራ ኃላፊዎች ላል-ይበላ ገብተዋል።
የዓለመ ዕጽዋት ማደጎ ዛፍ ፕሮጀክት የላስታ ላል-ይበላ ተራሮችን በአረንጓዴ ገፅታ ለማላበስ ያለመ ሲሆን በነገው ዕለት በይፋ ተጀምሮ በቀጣይ ዓመታትም የሚቀጥል እንደሆነ ተገልጿል።
ማንኛውም በስፍራው ዛፍ የሚተክል ሰው የተከለውን ዛፍ ተንከባክቦ የማሳደግ ኃላፊነት ያለበት ሲሆን የዛፎችን ታሪክ እንደሚመዘገብ እና የተተከሉ ችግኞች ዕድገት ደረጃ መከታተያ መተግበሪያ ስርዓትም እንደሚበጅ ተገልጿል።
ከችግኝ ተከላው በተጨማሪ ሌሎች መርሐ ግብሮች እንደሚኖሩ ይጠበቃል።
በዛሬው ዕለትም ጥናታዊ ፅሁፎችና የገንዘብ ማሰባሰብ ማብሰሪያ መድረክ እንደሚኖር ይጠበቃል።
መርሐ ግብሮቹም በወልድያ ዩኒቨርሲቲና በባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ትብብር የተዘጋጁ ናቸው።
በአማራ ክልል ላስታ ወረዳ የሚገኘው የላል-ይበላ መካነ ቅርስ በዩኔስኮ አስደናቂ ቅርሶች መዝገብ የሰፈሩ ከወጥ ዓለት የተፈለፈሉ 11 ውቅር አብያተ ክርስቲያናትን ጨምሮ በርካታ ታሪካዊ ቅርሶችን ያቀፈ ስፍራ ነው።
የዓለመ ዕጽዋት ማደጎ ዛፍ አረንጓዴ ልማት ፕሮጀክትም ታሪካዊ ስፍራውን ይበልጥ ሳቢና ማራኪ በማድረግ ለቱሪዝም አስተዋጽኦው እንዲሻሻል የጎላ ሚና ይኖረዋል ተብሏል።
በተመሳሳይ በላል-ይበላ ከተማ ናኩተለዓብ ቀበሌ ደባራይ በተሰኘ ስፍራ የቅዱስ ላል-ይበላ የቅርስና ቱሪዝም ተቋም በወልድያ ዩኒቨርሲቲ አማካኝነት ሊከፈት ነው።
ለዚህም በነገው ዕለት የመሰረተ ድንጋይ ይቀመጣል ተብሎ ይጠበቃል።