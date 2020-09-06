በአማራ ክልል ለወሳኝ ኩነቶች ምዝገባ ስኬታማነት አመራሩ ትኩረት ሊሰጥ እንደሚገባ ተመለከተ

ባህር ዳር ፣ጳጉሜ 1/2012 (ኢዜአ) የሰለጠነ ሀገርና ህዝብ ለመገንባት የተጀመረው የወሳኝ ኩነት ምዝገባ ስኬታማ እንዲሆን በየደረጃው ያለው አመራር በቅንጅት ሊሰራ እንደሚገባ የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አስገነዘቡ።
የወሳኝ ኩነት ምዝገባና ስታትስቲክስ ቀን በክልል ደረጃ ትናት ማምሻውን ተከብሯል።
ምክትል ርዕሰ መስተዳደሩ ዶክተር ፋንታ ማንደፍሮ በመድረኩ ላይ እንደተናገሩት የሰለጠነ ሀገርና ዘመናዊ አስተዳደር ለመገንባት የወሳኝ ኩነት ምዝገባ ድርሻ ከፍተኛ ነው።
በሀገራችን አሁን አሁን የህዝብ ቁጥር ከፍተኛ የፖለቲካ አጀንዳ እየሆነ በመምጣቱ የወሳኝ ኩነትና ስታትስቲክ ስርዓት የሚነሱ ውዝግቦችን በማያሻማና ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ለመፍታት ቁልፍ መሳሪያ መሆኑን ገልፀዋል።
“እንደ ሀገርም የሚዘጋጁ ፖሊሲዎች፣ ስትራቴጂዎችና ዕቅዶች በስነ-ህዝብ መረጃ በማስደገፍ ህዝቡ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ አገልግሎቶችን በፍትሃዊነት እንዲያገኝ ያስችላል”ብለዋል።
እንደውልደትና ሞት የመሳሰሉ ወሳኝ ኩነቶች በአግባቡ ከተመዘገቡ የህዝብ ቁጥርና የህዝብ ዕድገት ምጣኔን በህዝብና ቤት ቆጠራ ወቅትም ለመጠቀም እገዛ እንደሚያደርግ ጠቁመዋል።
በመሆኑም የሰለጠነ ሀገርና ዘመናዊ ማህበረሰብ ለመገንባት የተጀመረው የወሳኝ ኩነት ምዝገባ እንዲሳካ በየደረጃው ያለው አመራር ተቀናጅቶ ሊሰራ እንደሚገባ ዶክተር ፋንታ አሳስበዋል።
“ዘመናዊነትን የተላበሰ የመረጃ አያያዝ በሀገራችን ለመገንባት እየተሰራ ነው” ያሉት ደግሞ የፌዴራል ኢምግሬሽን ዜግነትና የወሳኝ ኩነት ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ ሙጅብ ጀማል ናቸው።
የአማራ ክልልም የወሳኝ ኩነት መረጃን ለማሳለጥ እያከናወነ ያለው ምዝገባ አፈፃፀሙ እንደ ሀገር የተሻለ ደረጃ ላይ እንደሚገኝ ገልጸዋል።
ይሁን እንጂ እስከ አሁን በሀገር ደረጃ መመዝገብ የተቻለው ውልደት 38 በመቶ፣ ሞት ደግሞ ከ8 በመቶ እንደማይበልጥ ተናግረዋል።
“ምዝገባው በሀገራችን የሚስተዋለውን ኋላቀር የመረጃ አያያዝ ስርዓት በዘላቂነት ለመቅረፍና ዘመናዊ የመረጃ አያያዝ ስርዓት እንዲገነባ ሁሉም የድርሻውን መወጣት አለበት” ብለዋል።
የአማራ ክልል የወሳኝ ኩነት ምዝገባ ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ ባንችአምላክ ገብረማርያም በበኩላቸው በክልሉ የወሳኝ ኩነት ምዝገባ ከተጀመረ ከ2009 ዓ.ም ጀምሮ ከ666 ሺህ በላይ ኩነቶችን በመመዝገብ የእቅዱን 45 በመቶ ማሳካቱን ተናግረዋል።
የወሳኝ ኩነት ምዝገባው በታቀደው ልክ ማሳካት ያልተቻለውም በአመራሩ ትኩረት ማነስ፣ በቅንጅት መጓደል፣ በግብዓትና በአደረጃጀት ችግሮች እንዲሁም በኮሮና ቫይረስ መከሰት ምክንያት መሆኑንም ገልጸዋል።
ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት የጤና፣ የግብርናና ሌሎች መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ አካላት ተባባሪ ሆነው ሊሰሩ እንደሚገባ ገልጸዋል።
”የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ተፅዕኖን በመቋቋም የወሳኝ ኩነት ምዝገባ ስርዓት ቀጣይነት ይረጋገጣል” በሚል መሪ ሃሳብ በባህር ዳር ከተማ በተከበረው የወሳኝ ኩነት ምዝገባና ስታትስቲክ ቀን የተለያዩ ባለ ድርሻ አካላት ተገኝተዋል።