ባልተገባ የተሽከርካሪዎች እንቅስቃሴ የሚደርሰውን አደጋ በቅንጅት መከላከል ይገባል…ዶክተር ፈንታ ማንደፍሮ

ባህር ዳር፣ ጳጉሜ 1/13/2012(ኢዜአ) በትራፊክ አደጋ እየጠፋ ያለውን የሰው ህይወት ለመታደግ የተቋማት አመራሮችን ጨምሮ ሁሉም በትኩረት ሊሰራ እንደሚገባ የአማራ ክልል ምክትል ርእሰ መስተዳደር ዶክተር ፈንታ ማንደፍሮ አሳሰቡ።
”እንደርሳለን” በሚል መሪ ሃሳብ ከጳጉሜ 1 እስከ 5 /2012 ዓ.ም የሚቆይ የመንገድ ድህንነት ንቅናቄ መረሃ-ግብር በባህርዳር ከተማ ዛሬ ተጀመረ።
ምክትል ርእሰ-መስተዳደሩ በስነ ስርዓቱ ላይ እንዳሉት የትራፊክ አደጋ የበርካታ ሰዎችን ህይወት ቀጥፏል፣ አካል አጉድሏል ንብረት አውድሟል።
“አሁን በአነስተኛ ተሽከርካሪዎች እየደረሰ ያለውን ከፍተኛ የትራፊክ አደጋ በዚህ መግታት ካልተቻለ የማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ መስተጋብሩን ያናጋል” ብለዋል።
“የትራፊክ አደጋ በተወሰኑ ተቋማት ብቻ ሊገታ የማይችል በመሆኑ በተደራጀ አግባብ የክትትልና የቁጥጥር ስራ ማከናወን ይገባል” ያሉት ዶክተር ፈንታ “በተለይም የተሽከርካሪዎችን የቴክኒክ ብቃት በማረጋገጥና የአሽከርካሪዎችን ባህሪ ማስተካከል ከፍተኛ ስራ ይጠበቃል” ብለዋል።
እንዲሁም ከህግ ውጭ በሌሊት የሚደረግ ጉዞ ከፍጥነት ወሰን በላይ በማሽከርከር የሚደርሰውን አደጋ ለማስቆም ጠንካራ ቅንጅት ፈጥሮ ማከናወን እንደሚገባም አሳስበዋል።
የክልሉ መንገድና ትራንስፖርት ቢሮ ሃላፊ አቶ ደሣለኝ ወዳጆ በበኩላቸው እንደገለጹት ባለፉት አምስት አመታት በደረሰ የትራፊክ አደጋ አምስት ሺህ 200 ሰዎች ይህወታቸውን አጥተዋል።
በዚሁ አደጋም ከ846 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ንብረትም መውደሙን ጠቅሰው፤ በ2012 ዓ.ም ብቻ አንድ ሺህ 80 ሰዎች ህይወታቸውን ማጣታቸውን አስረድተዋል።
“የትራፊክ አደጋ ዘር፣ ሃይማኖትና ብሄር የማይለይ ጅምላ ጨራሽ መሆኑ ቢታወቅም እንደ አማራ ክልል በአደጋው ከሚሞቱት መካከል 68 በመቶዎቹ ከ15 እስከ 30 አመት ውስጥ የሚገኙ አምራች ዜጎች በመሆናቸው ጉዳቱን የከፋ ያደርገዋል”ብለዋል።
ቢሮው ካለፈው አመት ጀምሮ ለጉዳዩ ሰፊ ትኩረት በመስጠት የንቅናቄ ሳምንት እያዘጋጀ ልዩ ልዩ የማስተማሪያ ሃሳቦችን እያደረሰ እንደሚገኝ ጠቁመው “የቢሮው የግንዛቤ ፈጠራ ብቻ ችግሩን መፍታት ስለማይችል ሁሉም ባለድርሻ አካላት በሃላፊነት ስሜት ሊሰሩ ይገባል” ብለዋል።
በፖሊስ ማርሽ ባንድ በታጀበው በንቅናቄ መረሃ-ግብሩ በከተማዋ ዋና ዋና መስመሮች የእግር ጉዞ ተካሂዷል።
የክልሉ መንገድና ትራንስፖርት ቢሮ፣ ፖሊስ ኮሚሽንና የባህርዳር ከተማ አስተዳደር በጋራ ባዘጋጁት የንቅናቄ መርሃ-ግብር የቢሮ ሃላፊዎች፣ የአሽከርካሪ ማህበራትና የከተማዋ ነዋሪዎች ተገኝተዋል።