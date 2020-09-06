“በአገልግሎት ወቅት ለተፈጠሩ ቅሬታዎች ይቅርታ እንጠይቃለን”… ምክትል ከንቲባ አዳነች አበቤ

ጳጉሜን 1/2012(ኢዜአ) ይቅርታ የትላንትን ስህተት፤ በበደልና ቁርሾ በመተው ዛሬን በጥበብ ለመኖር የሚያስችለን መንገድ እንደመሆኑ በአዲስ አበባ ከተማ የአገልግሎት ወቅት ለተፈጠሩ ቅሬታዎች የከተማዋ ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ ነዋሪዎችን ይቅርታ ጠየቁ።
በዛሬው ዕለት የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር ያሰናዳው የጳጉሜን አንድ ‹‹ የይቅርታ ቀን›› እየተከበረ ይገኛል፡፡
በሸራተን በተካሄደው የፕሮግራሙ ማብሰሪያ ላይ መልእክታቸውን ያስተላለፉት ምክትል ከንቲባዋ የጳጉሜን ወር በትርጓሜው የምህረት ወር ተብሎ እንደሚታወቅ አስታውሰው ዛሬ ላይ ስለ ይቅርታና ምህረት ማውራት ተገቢ መሆኑን አንስተዋል፡
‹‹አዲስ አበባን እንደስሟ ውብና ማራኪ ለማድረግና የተጀመሩ ፕሮጀክቶችን ለመጨረስ የነዋሪዎቿን ድጋፍ እንፈልጋለን፤ ያለ ከተማዋ ነዋሪ አጋርነት ምንም መስራት አይቻልም›› በማለት ነው ያስረዱት፡፡
የታሪክ ምሁራን የቆየውን የኢትዮጵያውያንን የይቅርታ ባህል መልሰው እንዲያስተምሩ፣ ፖሊተከኞችም ከቂምና ጥላቻ ይልቅ ይቅርታን፤ አብሮነትንና አንድነትን እንዲሰብኩ ጥሪ አቅርበዋል፡፡
ወርሀ መስከረምን በአዲስ ተስፋ ለመቀበልና ለፈጣሪ የምናቀርበው ልመና እንዲሰማ በይቅርታ የታደሰ ልብ ያስፈልጋል ብለዋል፡፡
በበቀል የሰለለን አጥንት የሚያለመልመው ይቅርታ በኢትዮጵያውን ዘንድ በግጥም፤በንግግር፣ በጫወታ በሃል እንደሚነሳና የየእለት ሕይወት አካል መሆኑን ጠቅሰው የይቅርታ አድራጊ ልብ ለሌሎች ይተርፋል ነው ያሉት፡፡
አዲሱን አመት ከበቀልና ጥላቻ ስሜት ርቀን በተስፋ በመቀበል ኮቪድን የምናሸንፍበት እንዲሆን እመኛለው በማለት መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል፡፡
በበዓሉ ላይ የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴን ጨምሮ የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ፣ የሀይማኖት መሪዎችና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል፡፡