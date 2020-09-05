በተለያዩ የልማት ስራዎች የሴት አመራሮችን ሚና አጠናክረን እንቀጥላለን

የአዲስ አበባ ነሀሴ 30/2012 (ኢዜአ) በተለያዩ የልማት ስራዎች የሴት አመራሮች ሚና ተጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ ተናገሩ።
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሴቶችና ህጻናት ጉዳይ ቢሮ በተለያዩ የሙያ መስኮች እየሰሩ ካሉ ሴቶች በጋራ ባዘጋጁት መድረክ ለወይዘሮ አዳነች መልካም የስራ ዘመን ምኞታቸውን ገልጸውላቸዋል።
ከንቲባዋ በዚሁ ወቅት እንደተናገሩት የከተማ አስተዳደሩ በተለያየ ምክንያት ድጋፍ የሚሹ ሴቶችን ለመደገፍ በቁርጠኝነት ይሰራል።
ሴቶች በአመራርነትና የተለያዩ የልማት መስኮች ውጤታማ እንዲሆኑም እስፈላጊውን ድጋፍ እናደርጋለን ብለዋል።
ከተማችን ትላልቅ ስራዎች የተጀመሩባት በመሆኑ እነዚህን ስራዎች ለማጠናቀቅ ሴቶች የራሳቸውን ድርሻ እንዲወጡም ጥሪ አቅርበዋል።
በተያያዘም ለተማሪዎች እየተደረገ ያለው ድጋፍ ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም ገልጸው በቀጣይም በቋሚነት የሚመራበት ስርአት ይኖራል ብለዋል።
ቀጣዩን ትውልድ ውጤታማ አድርጎ ለመቅረፅ እንደ አንድ የህብረተሰብ ክፍል የተማሪዎችን ድጋፍ ልንረባረብበት ይገባልም ነው ያሉት።
በአዲሱ ዓመት “ያለፈውን ትተን መልካም የሆነውን ይዘን መሻገር ይኖርብናል” ሲሉም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል
የአዲስ አበባ ከተማ የሴቶችና ህጻናት ጉዳይ ቢሮ ሀላፊ ወይዘሮ ሀዳስ ኪዱ በበኩላቸው በለውጡ ጉዞ በርካታ ሴቶች ወደ ስልጣን እየመጡ አመርቂ ውጤቶችን እያስመዘገቡ መሆኑን ገልጸዋል።
ቢሮው በምክትል ከንቲባዋ አነሳሽነት ለተጀመረው አንድ ጫማ ለአንድ ተማሪ መርሃ ግብር 129 ወረዳዎችን በማስተባበበር 24ሺህ ጫማዎችን ለመስጠት ቃል ገብቷል።