በአማራ ክልል ትምህርት ለማስጀመር አመራሩ አስፈላጊውን ቅድመ-ዝግጅት ማድረግ አለበት…አቶ ተመስገን ጥሩነህ

ባህር ዳረ ኢዜአ ነሐሴ 30/2012በአማራ ክልል የኮሮና ቫይረስን በመከላከል የዘመኑን ትምህርት ለማስጀመር በሚደረገው ጥረት አመራሩ ከወዲሁ ጠንካራ የዝግጅት ስራዎችን ማከናወን እንዳለበት የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ ተመስገን ጥሩነህ አሳሰቡ።
የኮሮና ቫይረስን በመከላከል መማር ማስተማሩን ማከናወን በሚቻልበት ጉዳይ ላይ ዛሬ በባህር ዳር ከተማ ውይይት ተካሄዷል።
ርዕሰ መስተዳደሩ በውይይቱ እንዳሉት ዓለምን ያስጨነቀው የኮሮና ቫይረስ ስርጭት በመማር ማስተማር ዘርፉ ከፍተኛ ጫና አሳድሯል፣ ትምህርት ቤቶችም ረዘም ላለ ጊዜ በመዘጋታቸው ጭንቀት ፈጥሯል።
“ችግሩን የተረዳው አለም አቀፉ ማህበረሰብም አስፈላጊውን ጥንቃቄ በማድረግ ትምህርት ቤቶችን የመክፈት ስራ እያከናወነ በመሆኑ የኢትዮጵያ እጣ ፈንታም ከዚህ ያለፈ አይሆንም”ብለዋል።
“የአመራር ብቃት የሚለካው በፈተና ውስጥ ሁኖ ስኬት ማስመዝገብ ሲችል ነው” ያሉት ርዕሰ መስተዳደሩ “በየደረጃው ያለው አመራር ትምህርት ሲከፈት ቫይረሱን በመከላከል የማስተማር ስራው ውጤታማ እንዲሆን በማድረግ በከፍተኛ ሃላፊነት መስራት ይገባል” ብለዋል።
የዚህን ዓመት ትምህርት ለማስጀመር ዝግጅት እየተደረገ እንደሆነ የገለጹት ደግሞ የክልሉ ትምህርት ቢሮ ሃላፊ ዶክተር ይልቃል ከፋለ ናቸው።
የግል ትምህርት ቤቶች ከነሐሴ 25 ጀምሮ ምዝገባ እያከናወኑ ሲሆን የመንግስት ትምህርት ቤቶች ደግሞ ከመስከረም አራት እስከ መስከረም 14 የተማሪዎች ምዝገባ እንዲያከናውኑ መወሰኑን ተናግረዋል።
ከ8ኛ እና 12ኛ ክፍል ውጭ ያሉ ተማሪዎች በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ወደ ቀጣይ ክፍል እንዲዛወሩ የተደረገ መሆኑ ታውቆ ማረጋገጫ ካርዳቸውን በመያዝ መመዝገብ እንደሚጠበቅባቸውም አስረድተዋል።
“በፌዴራል መንግስት ትምህርት የሚከፈትበት ጊዜ ሲታወጅ ፈጥኖ ወደ ማስተማር ለመግባት የምዝገባ ስራውን በተያዘለት ጊዜ እንዲከናወን ተገቢውን ጥረት ማድረግ ይገባልም”ብመዋል።
በትምህርት ዘመኑ በመጀመሪያና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ስድስት ነጥብ አንድ ሚሊዮን ተማሪዎችን ለማስተማር በእቅድ ተይዞ ወደ ስራ መገባቱንም ገልፀዋል።
እነዚህን ተማሪዎች ማስተናገድ የሚችሉ ዘጠኝ ሺህ 600 በላይ የአንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች መኖራቸውን ጠቅሰው፤ የክፍል ጥበትን ለመከላከልም ተማሪዎችን በሦስት ፈረቃ እስከ ማስተማር ሊደረስ እንደሚችል ጠቁመዋል።
እንዲሁም ቅዳሜና እሁድ ቀናትን በማስተማር ችግሩን ለመቋቋም ጥረት እንደሚደረግ ጠቅሰው፤ ማስተማር ሲጀመርም በትምህርት ቤቶች የኮሮና መከላከያ ግብዓቶች እንደሚሟሉ አስታውቀዋል።
“በመሆኑም አመራሩ ትምህርት ቤቶችን በመዘጋጀት፣ ተማሪዎችን በመቀስቀስና መምህራን ፈጥነው ወደ ስራቸው እንዲገቡ በማድረግ ለመማር ማስተማር ስራው ውጤታማነት ተግቶ ሊሰራ ይገባል” ብለዋል።
“በአማራ ክልል ያሉ ትምህርት ቤቶች 84 በመቶዎቹ ከደረጃ በታች ናቸው” ያሉት ደግሞ የአማራ ልማት ማህበር (አልማ) ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ መላኩ ፈንታ ናቸው።
ችግሩን ለመፍታትም ከባለፈው አመት ጀምሮ የሦሰት አመት የስትራቴጂክ እቅድ በመንደፍ የትምህርት ቤቶችን ደረጃ 50 በመቶ ለማሻሻል እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
“ባለፈው አመት በሙከራ ደረጃ ከ300 ሚሊዮን ብር በላይ ውጪ በማድረግ 13 የቅድመ መደበኛ፣ አንደኛ ደረጃና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችን የማደስ ስራ እየተከናወነ ይገኛል”ብለዋል።
የክልሉ ህዝብ አስፈላጊውን ድጋፍ በማድረግ ትምህርት ቤቶች ደረጃቸውን የጠበቁ እንዲሆኑ በሚደረገው ርብርብ ድጋፉን አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት አሳስበዋል።
በበባህር ዳር ከተማ ለግማሽ ቀን በተካሄደው የውይይት መድረክ የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች፣ የዞንና የወረዳ አስተዳዳሪዎችና ከንቲባዎች ተሳትፈዋል።