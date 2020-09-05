በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ በ362 ሚሊዮን ብር የተገነቡ ፕሮጄክቶች ተመረቁ

አዲስ አበባ፣ ነሀሴ 30 /2012 ( ኢዜአ) በአዲስ አበባ ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ በ362 ሚሊዮን ብር የተገነቡ የተለያዩ የልማት ፕሮጄክቶች ተመረቁ።
በከተማ አስተዳደሩ በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የመንግስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት አስተባባሪ አቶ ጃንጥራር አባይ፤ በእለቱ በመገኘት አንድ የመሰናዶ ትምህርት ቤትን አንዲሁም አንድ ባለ ሁለት ወለል ህንጻ ጤና ጣቢያ መርቀው ከፍተዋል፡፡
ምክትል ከንቲባው በምረቃ ስነ-ሥርዓቱ ላይ እንደገለጹት የተጀመሩ የልማት ስራዎችን የማጠናቀቅ ስራ ተጠናክሮ ይቀጥላል።
በተያዘው በጀት አመትም አዳዲስ ፕሮጀክቶችን በመጀመር የህዝቡን የመሰረተ ልማትና የልማት ፍላጎት ለማሟላት ጥረት ይደረጋል ብለዋል።
ለሁሉም ነገር ስኬት የህዝቡ ድጋፍ ወሳኝ መሆኑን የጠቀሱት አቶ ጃንጥራር የሚከናወኑ ፕሮጄክቶች ጥራታቸው ተጠብቆ በወቅቱ ለአገልግሎት እንዲበቁ ይደረጋል ብለዋል።
ለኢዜአ አስተያየታቸውን የሰጡ የክፍለ ከተማው ነዋሪዎች በተከናወኑት የልማት ፕሮጀክቶች መደሰታቸውን ገልጸዋል።
በወረዳ 11 የተገነባው ጤና ጣቢያም ከዚህ ቀደም በድንኳን ውስጥ ይሰጥ የነበረውን የእናቶችና ህጻናት የጤና አገልግሎት ችግር የሚያቃልል መሆኑን ገልጸዋል።
የተከናወኑ የልማት ፕሮጀክቶቹን ህብረተሰቡ በባለቤትነት የመጠበቅ ሃላፊነት እንዳለበትም ጠቁመዋል።
በክፍለ ከተማው ግንባታቸው ከተጠናቀቁት ፕሮጀክቶች መካከል 3 ጤና ጣቢያዎች፣ 7 የወጣቶችና ስፖርት ማዕከላት እንዲሁም 13 ትምህርት ቤቶች ይገኙበታል።