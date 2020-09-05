ክልሉ የጠቅላይ ሚኒስትሩን የልማት ፕሮጀክቶች ተሞክሮ ለማስፋት ጥረት እያደረገ ነው

አሶሳ፣ ነሀሴ 30 / 2012 ( ኢዜአ) የገበታ ለሸገር የልማት ፕሮጀክቶችን ተሞክሮ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ለመተግበር ጥረት እየተደረገ መሆኑን የክልሉን መንግስት የሚመራው የብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ይስሃቅ አብዱልቃድር ገለጹ፡፡
በአቅም ግንባታ ስልጠናው የተሳተፉ 200 የሚጠጉ የክልሉ ብልጽግና ፓርቲ አመራሮች የአንድ ወር ደመወዛቸውን ለገበታ ሸገር ለመለገስ ወስነዋል።
የጽህፈት ቤት ኃላፊ ለኢዜአ እንደተናገሩት የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይን አህመድ ተሞክሮ በክልሉ ለመተግበር ጥረት እየተደረገ ነው፡፡
ከህብረተሰቡ በሚሰበሰብ ገቢ ተግባራዊ የሚሆነው ይኸው ፕሮጀክት “የህብረተሰብ ልማት ፕሮጀክት” የሚል ስያሜ እንዳለውና 361 ሚሊዮን ብር እንደሚጠይቅም ጠቅሰዋል፡፡
በቀጣይ አምስት ዓመታት የሚተገበረው ፕሮጀክቱ ማዕድን፣ እርሻ፣ መስኖ እና ሌሎች የክልሉን ተፈጥሮ ሃብት በማልማት በተለይ ወጣቱን በስፋት ተጠቃሚ ማድረግ ላይ ያተኮረ እንደሆነ አስታውቀዋል፡፡
ለተግባራዊነቱም አመራሩ በቁርጠኝት እየተንቀሳቀሰ ነው ብለዋል፡፡
ለውጡ ከቃል ባለፈ የተግባር ሥራን ይጠይቃል ያሉት አቶ ይስሃቅ የፓርቲው አመራሮች ስልጠናቸውን ትናንት ሲያጠናቅቁ የወር ደመወዛቸውን ለመለገስ የወሰኑት በሃገሪቱ ፕሮጀክቶች መጀመር ብቻ ሳይሆን ፍጻሜያቸውን ማየት እንደሚፈልጉ በመነሳሳት እንደሆነ አስረድተዋል፡፡
ይህም የጀመርነውን የብልጽግና ጉዞ በአጭር ጊዜ ለማረጋገጥ አጋዠ ነው ያሉት ኃላፊው ህብረተሰቡ አቅሙ በፈቀደ እንዲደግፍ ጥሪ አቅርበዋል፡፡