ሀገራዊ ለውጡን ከዳር እንዲደርስ የበኩላቸውን እንደሚወጡ የአፋር ክልል አመራሮች ገለጹ

ሠመራ ነሐሴ 30/2012(ኢዜአ) አፋር ሲያነሳ የነበረውን የፍትሃዊ ተጠቃሚነት ጥያቄ መልስ ያስገኘው ሀገራዊ ለውጡ ከዳር እንዲደርስ የበኩላቸውን እንደሚወጡ የክልሉ ብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮች ገለጹ።
ለአመራሮች ሲሰጥ የቆየው የአቅም ግንባታ ስልጠና ተጠናቋል።
ከስልጠናው ተሳታፊዎች መካከል አቶ አብዱ ሳልህ በሰጡት አስተያየት ከዚህ በፊት ኢህአዴግ ሲያራምድ በነበረው የአብዮታዊ ዴሞክራሲ አካሄድ እንደ አፋር ያሉ ክልሎችን አጋር በሚል ሽፋን ለዘመናት በመገለል የበይ ተመልካች ሆነው እንደቆዩ አውስተዋል።
ይህም በህገ-መንግስቱን የተደነገገውን የዜጎች እኩል ተሳትፎና ፍትሃዊ ተጠቃሚነት ጭምር የጨፈለቀ እንደነበር ጠቅሰዋል።
ኢ-ዴሞክራሲያዊ የነበረው ይህንን አካሄድ ለማስተካከል አሁን የተፈጠረው አቃፊ ሀገራዊ ለውጥ እንዲመጣም ከአፋር ክልል አመራር እስከ ተራው አርብቶ አደር ድረስ ሰፊ ትግል መካሄዱን አስረድተዋል።
በስልጠናውም ይህንን ማየታቸውን ጠቅሰው ቀጣይ ፈታናዎችን በአግባቡ ተገንዝበው ሀገርና ለውጡን ለማሻገር የሚያስችል የአመራርነት ክህሎት የተፈጠረበት ነው ብለዋል።
ይህንም ወደ ተግባር በመቀየር ለውጡን ከዳር እንዲደርስ የበኩላቸውን ለመወጣት እንደሚተጉ ገልጸዋል።
ወይዘሮ ነሰሮ ኡዳ በበኩላቸው አፋር ባለፉት የኢህአዴግ አካሄድ ህገ-መንግስታዊ መብቱ ተነፍጎት የነበረ ክልል መሆኑን ተናግረዋል።
ለውጡ ከመጣ በኋላ አፋር ከሌሎቹ ወንድም ኢትዮጵያውያን ጋር እኩል ተወያቶ በመወሰን በሃገራዊ የብልጽግና ጉዞ የበኩሉን መልካም አሻራ ማሳረፍ ጀምሯል ብለዋል።
ይህንን መልካም ሀገራዊ የለውጥ ጀማሮ የሚያጋጥሙት ወቅታዊ ፈተናዎችን በሂደት እያለፉ የህብረተሰቡን የልማትና ዴሞክራሲ ጥያቄ መልስ እንዲያገኝ በባለቤትነት በመንቀሳቀስ የድርሻቸውን እንደሚወጡ ገልጸዋል።
ያለፈው የኢህአዴግ ዘመን አፋር ከፖለቲካ መድረኩ ብቻም ሳይሆን ከገዛ የተፈጥሮ ሃብቱ በመገለል በኢንቨስትመንት ስም የአርብቶ አደሩ የኢኮኖሚያዊ መሰረት የሆኑ ማዕድንና ሰፊ ለም መሬት ተቀምቶ ለጥቂቶች መበልጸጊያ እንደነበር የተናገሩት ደግሞ የክልሉ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ኢሴ አደን ናቸው።
በተለይም ኢህአዴግ ሲከተለው የነበረው አግላይ የሆነ ፖለቲካዊ አካሄድ አፋርን ጨምሮ አምስቱ ክልሎችን አጋር በሚል በደል ሲደርስባቸው እንደነበር አውስተዋል።
በሃገሪቱ በመጣው ለውጥ ሁሉም እኩል የመወሰንና የመሳተፍ ህገ-መንግሰታዊ መብቱን ተግባራዊ ማድረግ መጀመሩን አስረድተዋል።
በዚህም የአፋር ክልል ህዝብና አመራር ለውጡ ከዳር እንዲደርስ በመደመር እሳቤ የድርሻቸውን እንዲወጡ ስልጠናው የማይተካ ሚና እንደሚጫወት ገልጸዋል።
በስለጠናው ከክልሉ የተወጣጡ 145 ከፍተኛና መካከለኛ አመራሮች መሳተፋቸው ተመልክቷል።