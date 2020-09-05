በክረምቱ ባከናወኑት የበጎ አድራጎት ስራ የመንፈስ እርካታ እንዳገኙ ወጣቶች ገለጹ

ሽሬእንዳስለሴ ነሐሴ 30/12(ኢዜአ) በክረምቱ በተለያዩ የልማት ሥራዎች ላይ በመሳተፍ ባከናወኑት የበጎ አድራጎት ተግባር የመንፈስ እርካታ እንዳገኙ በትግራይ ሰሜናዊ ምዕራብ ዞን ወጣቶች ገለጹ።
በዞኑ በልማት ስራዎቹ የተሳተፉ ወጣቶች ከሁለት ሚሊዮን 500 ሺህ በላይ የሚገመት አስተዋጽኦ ማድረጋቸው ተመልክቷል።
ከተሳታፊዎቹ መካከል የሽሬ እንዳስላሴ ከተማ ነዋሪ ወጣት ዙፋን ኪሮስ ለኢዜአ በሰጠችው አስተያየት ፣ በክረምቱ ሁለት ወራት ውስጥ በደም ልገሳና አካባቢ ጥበቃ ስራ ላይ በበጎ ፈቃድኝነት መሳተፏዋን ገልጻለች።
ወጣት ሚኪኤል አብርሃ በበኩሉ ከጓደኞቹ ጋር በተመረጡ አረንጓዴ ሥፍራዎች ሀገር በቀል ችግኝ በመትከልና በመንከባከብ ውጤታማ ስራ ማከናወናቸውን ተናግሯል።
በዘንድሮ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ላይ ትኩረት ያደረገው ህብረተሰቡ ከኮሮና ቫይረስ እንዲጠበቅ የግንዛቤ ትምህርት በማስጨበጥ መሆኑን የተናገረው ደግሞ የሸራሮ ከተማ ነዋሪው ወጣት ዳንኤል በላይ ነው።።
ከሌሎች ጓደኞቹ ጋር በመሆን ሰፊ የግንዛቤ ትምህርት ሲሰጥ መቆየቱን አስታውሷል።
ሌላው የከተማው ነዋሪ ወጣት አሌክሳንደር ማሾ የአካባቢውን ፀጥታና ሰላም ለማስጠበቅ የበኩሉን አስተዋጽኦ ማድረጉን ገልጸዋል።
በሌሎችም የልማት ስራዎች ላይ በመሳተፍ ባከናወኑት የበጎ አድራጎት ተግባር የመንፈስ እርካታ ማግኘታቸውን ወጣቶቹ ተናግረዋል።
በዞኑ ባለፉት ሁለት ወራት ከ20 ሺህ በላይ ወጣቶች በበጎ ፈቃድ አገልግሎት ተሳታፊ መሆናቸውን የዞኑ ወጣቶች ማህበር ሊቀ መንበር ወጣት ጀማል በሽር አስታውቋል።
ደም ልገሳ፣ ችግኝ መትከልና እንክብካቤ፣ አካባቢ ፅዳትና ጥበቃ፣ የኮሮና ቫይረስ መተላለፊያ መንገዶችና የመከላከያ ዘዴዎችን ለህብረተሰቡ ግንዛቤ ማስጨበጥ በወጣቶቹ ከተከናወኑት ተግባራት መካከል ይገኙበታል።
በዚህም ከሁለት ሚሊዮን 500 ሺህ በላይ የሚገመት አስተዋጽኦ ማድረጋቸው ተመልክቷል።