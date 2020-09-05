በወላይታ ዞን ዘላቂ ሠላምን ለማረጋገጥ ህብረተሰቡ ተሳትፎውን እንዲያጠናክር ጥሪ ቀረበ

ሶዶ፣ ነሐሴ 30/2012 (ኢዜአ) በወላይታ ዞን ዘላቂ ሠላምን ለማረጋገጥ ህብረተሰቡ ተሳትፎውን አጠናክሮ እንዲቀጥል የዞኑ አስተዳደር ጥሪ አቀረበ።
የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ ዶክተር እንድሪያስ ጌታ ወቅታዊ የፀጥታ ሁኔታን አስመልክተው ዛሬ በሰጡት መግለጫ ባለፉት ሳምንታት በተፈጠረው አለመረጋጋት በዞኑ አንዳንድ አካባቢዎች ጉዳት መድረሱን አስታውሰዋል።
ከአደረጃጀት ጋር ተያይዞ በተለያዩ አግባቦች ህዝቡን ለማሳሳት የሚሞክሩ ሃሰተኛ ወሬዎች የችግሩ መንስኤዎች እንደሆኑ ገልጸው፤ መደበኛ ስራቸውን የጀመሩት አዳዲሶቹ አመራሮች ለአካባቢው ዘላቂ ሰላም መረጋገጥ ላይ በትኩረት እየሰሩ እንደሚገኙ ተናግረዋል።
“የወላይታ ህዝብም ለሠላም የሚሰጠው ዋጋ ከፍተኛ ከመሆኑ ጋር በየዕለቱ መሻሻል እየታየ ነው” ያሉት አስተዳዳሪው መንግሰት የህብረተሰቡን ሠላምና ደህንነት ለማረጋገጥ ለጀመረው ስራ ህዝቡ ያሳየው ጨዋነት ቀጣይነት ሊኖረው እንደሚገባ አመልክተዋል።
በክልልና ፌዴራል ደረጃ የሚገኙ የወላይታ ተወላጅ ከፍተኛ አመራሮች የህዝቡ የፍትሃዊነት ጥያቄ ላይ የተለየ አቋም እንደሌላቸው ጠቁመው፤ አካባቢውን ለማወክ በፀረ-ሠላም ኃይሎች የሚሰራጩ የሃሰት መረጃዎችን ማምከን እንደሚያስፈልግ ጠቁመዋል።
“ያለ ህዝብ ፍላጎት የሚደራጅ የትኛውም መዋቅር ሊኖር አይችልም” ያሉት ዋና አስተዳዳሪው ህጋዊ አካሄዱን ተከትሎ ለሚቀርብ የህዝብ ጥያቄ ምላሽ ማግኘት አመራሩ ትኩረት መስጠቱን አስረድተዋል።
በዞኑ ለህዝቡ የሚሰጡ መንግስታዊ አገልግሎቶችን የማጠናከር ስራ ከምንም በላይ ቅድሚያ እንደሚሰጠው ገልጸው፤ ለዚህም የፀጥታ መዋቅሩ ከህብረተሰቡ ጋር በቅንጅት እየሰራ መሆኑን ዋና አስተዳዳሪው በመግለጫቸው አስረድተዋል።
ዶክተር እንድሪያስ ጌታ ቀደም ሲል በአካባቢው ከተፈጠረው አለመረጋጋት ጋር ተያይዞ ከኃላፊነታቸው በተነሱት የቀድሞ አስተዳዳሪ ምትክ የተሾሙት የዞኑ ምክር ቤት ነሐሴ 22/2012 ዓ.ም ባካሄደው አስቸኳይ ጉባኤ ላይ መሆኑን ኢዜአ በወቅቱ ዘግቧል።