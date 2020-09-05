የአገልጋይነት መንፈስን በመላበስ ሕዝብን ለመካስና አገሪቱን ወደ ብልጽግና ማማ ከፍ ለማድረግ እንሰራለን-አመራሮች

አዲስ አበባ ነሀሴ 30/2012 (ኢዜአ) በቀጣዩ ዓመት የአገልጋይነት መንፈስን በመላበስ የከተማዋን ሕዝብ ለመካስና አገሪቱን ወደ ብልጽግና ማማ ከፍ ለማድረግ እንደሚሰሩ የአዲስ አበባ የብልጽግና ፓርቲ አመራር አባላት ገለጹ።
የመዲናዋ የብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮች ለኢዜአ እንደገለጹት አመራሩ ዛሬ በሚያከናውናቸው ተግባራት የአገርን መጻኢ ዕድል በሚወስን መልኩ እንቅስቃሴውን እንዲያደርግ መግባባት ላይ ተደርሷል።
ስለሆነም በአዲሱ ዓመት ቁልፍ የሆኑ የሕዝብ ችግሮችን በመፍታትና ፍትሐዊ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ እንሰራለን ብለዋል።
በከተማዋ የሚታዩ ዘርፈ ብዙ ማሕበራዊ፣ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ችግሮችን በየደረጃው ለመፍታት እንደሚሰሩ ገልጸዋል።
የፓርቲው የአደረጃጀት ክፍል ኃላፊ አቶ ተፈራ ሞላ እንደሚሉት ፓርቲው በቀጣዩ ዓመት በአገሪቱ ሰላምና ፀጥታን በማረጋገጥ ለሕዝቡ የገባውን ቃል እውን ለማድረግ ይሰራል።
የአራዳ ክፍለ ከተማ ዋና ሥራ አስፈፃሚ ወይዘሮ አበባ እሸቴ በበኩላቸው አገሪቱን ወደ ብልጽግና ጎዳና ለመውሰድ አመራሩ ከየትኛውም አካል በላይ አያሌ ተግባራት ይጠበቁበታል ነው ያሉት።
እስካሁን ባለው አካሔድ ሕዝቡ በተለይ በአገልግሎት አሰጣጥ እርካታ እንደሌለው በመግለጽ ላይ እንደሚገኝ በመግለጽ ከጉድለቶች ትምህርት በመውሰድ መሰራት እንደሚገባው አምናለሁ ብለዋዕ።
የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ዋና ሥራ አስፈፃሚ አቶ ይታያል ደጀኔ በበኩላቸው ፓርቲው ዛሬ የሚያከናውናቸው ተግባራትና ውጤት በነገ ሕልውናው ላይ ከፍተኛ ተጽእኖ እንደሚያሳድር ይገልጻሉ።
በመሆኑም በሕብረተሰቡ የሚነሱ የዴሞክራሲ፣የፍትሕ ፣የአገልግሎትና ሌሎች የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎችን መፍታት ምርጫ የሌለው ጉዳይ መሆኑን አጽንኦት ሰጥተዋል።
የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ምክትል ዋና ሥራ አስፈፃሚ ወይዘሮ ሊዲያ ግርማ በበኩላቸው በአገሪቱ ውስጥ ለሚፈጠሩ መልካምም ሆነ መጥፎ ተግባራት ተጠያቂው አመራሩ የመራበት አግባብ እንደሆነ አመልክተዋል።
በመሆኑም በአሁኑ ወቅት በፓርቲው አመራር ላይ የምንገኝ አካላት የአመራር ቁመናችንን በመፈተሽ ሕዝቡ የሚጠብቀውን ለውጥ ለማምጣት እንሰራለን ነው የሚሉት።
የቦሌ ክፍለ ከተማ ዋና ሥራ አስፈፃሚ አቶ ጥላሁን ፈቃዱ በበኩላቸው በአገሪቱ የሚታዩት የፀጥታና ሌሎች የመልካም አስተዳደር ችግሮች ቀዳሚ ተጠያቂው አመራሩ በመሆኑ በቀጣዩ አመት አካሔዳችንን ለመቀየር መግባባት ላይ ደርሰናል ነው የሚሉት።
እስካሁን የነበሩ ችግሮችን በመፍታት ሕዝብን ይቅርታ ጠይቆ የሚክሱ ተግባራትን ለማከናወን ማቀዳቸውን አመራሮቹ ተናግረዋል።