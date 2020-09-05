በኮሮና ቫይረስ የተጎዱ የማህበረሰብ ክፍሎች የሚደገፉበት ፕሮጀክት ይፋ ተደረገ

አዲስ አበባ፣ ነሀሴ 30 /2012 ( ኢዜአ) የሰላም ሚኒስቴር ከሰባት የሲቪክ ማህበራት ጋር በመተባበር በኮቪድ 19 በሽታ የተጎዱ የማህበረሰብ ክፍሎችን ለመደገፍ ከ8 ሚሊዮን ብር በላይ በጀት የተደረገበት ፕሮጀክት ይፋ አደረገ፡፡
ፕሮጀክቱ በአዲስ አበባ በኮልፌ ቀራንዮ ክፍለ ከተማ ወረዳ 10 ለሚገኙ 1 ሺህ 640 የማህበረሰብ ክፍሎች የምግብና የቁሳቁስ ተጠቃሚ የሚደረግበት ነው።
በወረዳዎቹ ለአራት ወራት በሙከራ ደረጃ የሚተገበረው ፕሮጀክት፣በቀጣይ ወደ ሌሎች የአገሪቱ ክፍሎች ይስፋፋል ተብሏል።
የሚኒስቴሩ የሰላም ግንባታ ዳይሬክተር ወይዘሮ አልማዝ መኮንን ሚኒስቴሩ የኮሮና ቫይረስ በዜጎች የኑሮ ሁኔታና ሥነ ልቡና እያደረሰ ያለውን ጫና ለመቀነስ ፕሮጀክቶችን ነድፎ እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
የሲቪክ ማህበራት የህብረተሰቡን ችግሮች ለመፍታት በጥናት የተደገፈ እንቅስቃሴ ማድረግ እንደሚገባቸው ወይዘሮ አልማዝ አሳስበዋል።
የፕሮጃይኒስት ድርጅት ዋና ዳይሬክተርና ፕሮጀክቱ አስተባባሪ ወይዘሮ ነፃነት መንግስቱ ፕሮጀክቱ ተግባራዊ የሚሆነው በአነስተኛ የኑሮ ደረጃ ለሚገኙና በቀን ገቢ ለሚተዳደሩ የማህበረሰብ ክፍሎች ነው ብለዋል።
ፕሮጀክቱ በቀጣይ በአዲስ አበባከተማ በሚገኙ ወረዳዎችና በሌሎች በአገሪቱ ክፍሎች እንደሚስፋፋም ተናግረዋል።
ወረርሸኙ ዜጎችን ከሥራ ገበታቸው በማፈናቀልና የሥራ አጦችን ቁጥር በመጨመሩ ዜጎች ለችግር መጋለጣቸውን የገለጹት ወይዘሮ ነፃነት፤ ችግሩን ለማቃለል መተባበር ያስፈልጋል ብለዋል።
የወረዳው ምክትል ዋና ሥራ አስፈጻሚ አቶ ኢሳያስ ፈቀደ ሚኒስቴሩና ማህበራቱ ለችግር ለተጋለጡ ነዋሪዎች ላደረጉት ድጋፍ ምስጋና አቅርበዋል።ተጨማሪ ድጋፍ እንዲፈላለግም ጠይቀዋል።