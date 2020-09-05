ቡሌ ሆራ ዩኒቨርሲቲ ከ1 ሺህ በላይ ተማሪዎችን አስመረቀ

ዲላ ነሐሴ 30/2012 (ኢዜአ) ቡሌ ሆራ ዩኒቨርሲቲ በተለያዩ የትምህርት መረሃ ግብሮች ያሰለጠናቸውን ከአንድ ሺህ በላይ ተማሪዎችን ዛሬ አስመረቀ።
በምረቃው ስነ-ስርዓት የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ዶክተር ጫላ ዋታ እንደገለጹት ከተመራቂዎቹ መካከል 283 በመጀመሪያና ሁለተኛ ዲግሪ ትምህርታቸውን የተከታተሉ ናቸው።
ቀሪዎቹ በምስክር ወረቀት የተመረቁ መሆኑን አስረድተዋል።
ተመራቂዎቹ ትምህርታቸውን በበይነ መረብ ቴክኖሎጂ አማካኝነት ሲከታተሉ እንደቆዩ አመልክተው በተለይ የሁለተኛ ዲግሪ ተመራቂዎች ወረርሽኙ ከመከሰቱ በፊት የክፍል ትምህርታቸውን ማጠናቀቃቸውን አስታውቀዋል።
ዩኒቨርሲቲው ከመማር ማስተማር ሥራው በተጓዳኝ የኮሮና ቫይረስን መከላከልን ጨምሮ በተለያዩ የማህበረሰብ አገልግሎቶች ውጤታማ ስራዎችን እያከናወነ እንደሚገኝም ዶክተር ጫላ ገልጸዋል።
የዩኒቨርሲቲው የቦርድ አባል አቶ ኡዴሳ ክዮላ በበኩላቸው ተመራቂዎቹ በቀጣይ በሚሰማሩበተ የስራ መስክ ሀገርና ህዝብ የሚጠብቅባቸውን ኃላፊነት በታማኝነትና ታታሪነት እንዲወጡ አሳስበዋል።
ከተመራቂዎቹ መካከል በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ትምህርቱን የተከታተለው ቅዱስ ይገረሙ በሰጠው አስተያየት ወረርሽኙ ያሳደረውን ተጽዕኖ ተቋቁሞ ትምህርቱን በማጠናቀቅ ለምረቃ በመብቃቱ መደሰቱን ገልጿል።
በሰለጠነበት በ” ሶፍትዌር ዲዛይን” ዘርፍ በመሰማራት እራሱንና ሀገሩን ለመጥቀም እንደሚሰራ ተናግሯል።
በሁለተኛ ዲግሪ ማኔጅመንት የትምህርት ዘርፍ የተመረቀው ዋቆ ጥላሁን በበኩሉ በትምህርት ቆይታው ያገኘውን እውቀት በመጠቀም ውጤታማ ስራ ለማከናወን እንደሚጥር ገልጿል።
ቡሌ ሆራ ዩኒቨርሲቲ በተለያዩ የትምህርት መረሃ ግብሮች የሚያስተምራቸው ከ17 ሺህ በላይ ተማሪዎች እንዳሉት በምረቃው ስነ- ስርዓት ወቅት ተገልጿል።