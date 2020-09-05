አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ 2 ሺህ 326 ተማሪዎችን አስመረቀ

አርባ ምንጭ ነሐሴ 30/2012 (ኢዜአ) አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ በተለያየ የትምህርት ዘርፎች ያሰለጠናቸውን 2 ሺህ 326 ተማሪዎችን ዛሬ አስመረቀ።
ከተመራቂዎቹ መካከል 1 ሺህ 621 በመጀመሪያ፣705 ደግሞ በሁለተኛ ድግሪ ሲሆን ከመካከላቸውም 503 ሴቶች ናቸው።
ተመራቂዎቹ በምህንድስና፣ ጤና፣ ተፈጥሮና ማህበራዊ ሳይንስ ዘርፎች በመደበኛ፣ ክረምት፣ ኤክስቴንሽንና ርቀት መረሃ ግብሮች ትምህርታቸውን የተከታተሉ መሆናቸውን የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ዶክተር ዳምጠው ዳርዛ ገልጸዋል።
ተማሪዎቹ ለዓለም ስጋት በሆነው የኮሮና ወረርሽኝ ፈተና ውስጥ ሆነው ቴክኖሎጂን በመጠቀም ትምህርታቸውን በማጠናቀቅ ለምረቃ መብቃታቸውን አስታውቀዋል።
ከመማር ማስተማሩ ስራ ጎን ለጎንም ችግር ፈቺ ምርምሮችን በማካሄድ የአካባቢውን ህብረተሰብ ተጠቃሚ እያደረገ እንደሚገኝ ጠቅሰዋል።
በክብር እንግድነት የተገኙት የጋሞ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ብርሃኑ ዘውዴ ትምህርት ለሀገር ልማትና እድገት ከሚያበረክተው አስተዋጽኦ ባሻገር ለዘርፈ ብዙ ችግሮች መፍትሄ የሚሰጥ መሣሪያ በመሆኑ ተመራቂዎች በሰለጠኑበት መስክ በመሰማራት ተግተው እንዲሰሩ መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።
በ1979 ዓ.ም በውሃ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ደረጃ ማስተማር የጀመረው ተቋሙ ወደ ዩኒቨርሲቲ አድጎ በስድሰት ካምፓሶች የዛሬዎችን ጨምሮ 57 ሺህ የሚጠጉ ተማሪዎችን ለምረቃ በማብቃት ለሰው ሀብት ልማት የበኩሉን አስተዋጽኦ ማድረጉም ተመልክቷል።