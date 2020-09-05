ለሃገራዊ አንድነት መጠናከር እንደሚሠሩ የብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮች ተናገሩ

አሶሳ፣ ነሐሴ 30 / 2012 (ኢዜአ) ሀገራዊ አንድነትን በማጠናከር ለህብረተሰቡ ተጠቃሚነት እንደሚሰሩ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮች ተናገሩ፡፡
ለአመራሮቹ ላለፉት አምስት ቀናት በአሶሳ ከተማ ሲሰጥ የቆየው የአቅም ግንባታ ስልጠና ትናንት ተጠናቋል፡፡
በስልጠናው ከተሳተፉት መካከል ወይዘሮ ዓለምነሽ ይባስ በሰጡት አስተያየት ስልጠናው እንደ ክልል ሆነ እንደ ሃገር እያጋጠሙን ያሉ ችግሮችን እንዴት መወጣት እንዳለብን ያመላከተ ነው ብለዋል፡፡
በተለይም በህዝቦች መካከል ያለው ወንድማማችነት በማጠናከር ሃገራዊ አንድትን የመገንባት አቅም እንደፈጠረ ጠቅሰዋል፡፡
ይህም ለበለጠ ሃገራዊ ተልዕኮ እንዳዘጋጃቸው አመልክተው፤ በቀውስ ወቅትም ቢሆን እንኳን ወጥ አቋም ይዘን መንቀሳቀስ የምንችልበት መሠረት አሲዟል ብለዋል፡፡
በፓርቲው የክልሉ አባላት ሃገራዊ ራዕይ ይዘው መንቀሳቀስ መጀመራቸው አበረታች መሆኑን የተናገሩት ወይዘሮ አለምነሽ በተፈጠረላቸው አቅም ሠላምን በማስጠበቅ ህብረተሰቡ ከድህነት ለማውጣት የድርሻቸውን እንደሚወጡ ገልጸዋል፡፡
አቶ ባበክር ከሊፋ በበኩላቸው ብልጽግና ፓርቲ ለህዝብ ጥቅም መቆሙን ማረጋገጫዎቹ በሞግዚት ሲተዳደሩ የነበሩ የክልሉ መሬት፣ ማዕድን እና ሌሎችንም ሃብቶች ህዝቡ በራሱ ማስተዳደር መጀመሩ እንደሆነ ጠቅሰዋል፡፡
“ወጣቶች በስፋት በእርሻ ኢንቨስትመንት በመሠማራት መጠቀም ጀምረዋል “ያሉት አቶ ባበክር ይህን ውጤት ማስቀጠል የፓርቲው አመራሮች ትኩረት እንደሚሆን ተናግረዋል፡፡
ብልጽግና ራሱን ከቀየረ አጭር ዓመታት ቢሆኑም በማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ዘርፍ አበረታች ሥራዎች ማከናወኑን የገለጹት ደግሞ ሌላው የፓርቲው አመራር ወይዘሪት ምስኪያ አብደላ ናቸው።
“ህዝቡ በሚፈልገው መጠን ሰርተናል አልልም፤በስልጠናው የተሻለ ውጤት ማምጣት የምችልበት አቅም ፈጥሮልኛል” ብለዋል፡፡
የቤኒሻንጉል ጉሙዝ የብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ይስሃቅ አብዱልቃድ በስልጠናው አመራሮቹ በሃገሪቱ የፖለቲካው ምህዳር እየሰፋ መምጣት እና በአንጻሩ አላስፈላጊ መሳሳብም መኖሩን በሚገባ እንዲረዱ ጥረት መደረጉን አስረድተዋል፡፡
በተለይም ወደ ግጭት የሚመሩ ጉዳዮች ላይ በመወያየት በህዝብ ላይ ጉዳት ሳይደርስ ችግሩን ለመፍታት አባላትን ለበለጠ ተልዕኮ ማዘጋጀት መቻሉን ገልጸዋል፡፡
በብልጽግና ፓርቲ ዋናው ጽህፈት ቤት የፖለቲካ ዘርፍ ምክትል ኃላፊ አቶ ሙሳ አህመድ ቤኒሻንጉል ጉምዝን ጨምሮ በሁሉም ክልሎች ለፓርቲው አመራሮች የተሰጠው ስልጠና በሃገሪቱ የሚታዩ ችግሮችን ወደ መልካም አጋጣሚ በመቀየር የብልጽግና ራዕይን ለማሳካት እንደሚያግዝ ተናግረዋል፡፡
ክልሉ ከአጋርነት ወጥቶ የብልጽግናው አካል ሆኖ መቀጠሉ የተፈጥሮ ሃብቱን በሚገባ በማልማት ህዝብ የሚያነሳቸውን ጥያቄዎች ለመመለስ መልካም አጋጣሚ እንደሚፈጥር አስታውቀዋል፡፡