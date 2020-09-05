አመራሩ የወቅቱን ፈተናዎች ለማለፍ የሚያግዘው የአቅም ግንባታ ሥልጠና ተሰጥቶታል— ጽህፈት ቤቱ

ሀዋሳ ነሐሴ 29/2012(ኢዜአ) በሲዳማ ክልል ለአመራሩ ሲሰጥ የቆየው የአቅም ሥልጠና የወቅቱን ፈተናዎች በማለፍ ውጤታማ ሥራዎችን ለማከናውን እንደሚያግዘው የክልሉ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ገለጸ፡፡
ለአምስት ቀናት ሲካሄድ የቆየው ስልጠና ትናንት ሲጠናቀቅ የጽህፈት ቤቱ ኃላፊ አቶ አብርሀም ማርሻሎ እንደተናገሩት ለክልሉ አመራሮች የተሰጠው ሥልጠና በፓርቲው እሳቤዎችና መርሆዎች እንዲሁም እንደ ሀገር ሁለንተናዊ ብልጽግና ለማምጣት በሚደረገው ጥረት ሊኖራቸው በሚገባው የአመለካከትና የተግባር አንድነት ዙሪያ ነው፡፡
በዚህም አመራሩ ፈተናዎችን በማለፍ የብልፅግናን ጉዞ ለማሳካት የሚግዛቸውን ግንዛቤ መጨበጣቸውን አስረድተዋል፡፡
በሥልጠናው ተጋግዞ ሀገርን በጋራ የመገንባት እሳቤዎች ላይ ጠንካራ አቋም መያዙን ገልጸው በተለይ ገበታ ለሀገር ፕሮጀክት ላይ በመወያየትም የክልሉ አመራሮች በፈቃዳቻው የአንድ ወር ደመወዛቸውን ለፕሮጀክቱ ድጋፍ ማድረጋቸውን አስታውቀዋል ፡፡
ሥልጠናው መስከረም 04/2013 ዓ.ም ጀምሮ በወረዳና ከተማ አስተዳደር እርከኖች እንደሚቀጥል ያመለከቱት አቶ አብርሀም እስከ ህዝብ አደረጃጀት ድረስ እንደሚወርድ ጠቁመዋል ፡፡
የፓርቲው ከፍተኛ አመራር አቶ ደስታ ሌዳሞ በበኩላቸው ሥልጠናው አመራሩ ሀገራዊ ነባራዊ ሁኔታዎችንና የለውጡን ሂደት በአግባቡ በመረዳት ለብልፅግና ጉዞ ስኬት በቁርጠኝነት እንዲሰራ የጋራ መግባባት የፈጠረበት እንደሆነ አስረድተዋል ፡፡
ሲዳማ አዲስ ክልል ሆኖ እንደመደራጀቱ ይህ ሥልጠና በዚህ ወቅት መሰጠቱ ለኛ መልካም ዕድል ነው ብለዋል።
በተለይ ስለ ፓርቲው የነበሩ ብዥታዎች እንዲጠሩ እንዲሁም በነባሩና አዲስ በተቀላቀሉ የክልሉ አመራር አካላት መካከል የጋራ መግባባት እንዲኖር ማገዙንም ተናግረዋል፡፡
ብልፅግና ፓርቲ በትውልድ ግንባታ ውስጥ አንድነቷ የተጠበቀ ሀገር የመገንባት ትልም ያለው ፓርቲ መሆኑን የገለጹት ደግሞ ሌላው የፓርቲው ከፍተኛ አመራር አቶ ደሴ ዳልኬ ናቸው።
ሥልጠናው አዳዲስ ኃይሎችን ከስር ለማፍራት ብሎም ተሻጋሪ የሆነ ሀገራዊ አስተሳሰብ ይዘው እንዲወጡ ትልቅ አቅም ለማፍጠር እንደሚያግዝ ተናግረዋል፡፡
ሌላው የስልጠናው ተሳታፊ አቶ ባጢሶ ኤዲሳ ሥልጠናው በህዝቦች መካከል ያለውን ወንድማማችነት ለማጎልበትና ሁሉንም በዕኩልነት የማገልገል አመለካከት እንድናዳብር አድርጎናል ብለዋል ፡፡
ለውጡን ለማደናቀፍ የሚሰሩ ኃይሎችን በቁርጠኝነት ለመታገልም መነሳሳት የፈጠረላቸው መሆኑን ገልጸዋል፡፡
ወይዘሮ ሀገረፅዮን አበበ በበኩላቸው በሥልጠናው ነባራዊ ሁኔታዎችና ቀጣይ አቅጣጫዎች ላይ በቂ ግንዛቤ ማግኘታቸውን ገልጸው ከዚህ በመነሳት ለህዝባችን ወቅቱን የጠበቀ አገልግሎት በመሥጠት ለውጡን ማስቀጠል ይጠበቅብናል ብለዋል ፡፡
በስልጠናው 421 የክልሉ አመራሮች ሲሳተፉ ቆይተዋል።