የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ለሰነድ ማረጋገጥ አገልግሎት አዲስ መርሃ ግብር አውጥቶ እየሰራ መሆኑን አስታወቀ

አዲስ አበባ ነሀሴ 30/2012 (ኢዜአ)የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ለሰነድ ማረጋገጥ አገልግሎት ፈላጊዎች አዲስ መርሃ ግብር አውጥቶ እየሰራ መሆኑን አስታወቀ።
በኮሮናቫይረስ መከሰት ሳቢያ ሰነዶች እንዲረጋገጡላቸው ወደ ሚኒስቴሩ የሚመጡ ተገልጋዮች ወረፋ እና መጨናነቅ ሲያጋጥማቸው ነበር።
ችግሩ የተከሰተው ሰራተኞች ለቫይረሱ ተጋላጭ አንዳይሆኑ በቤታቸው ሆነው እንዲሰሩ በመደረጉና አገልግሎት ፈላጊዎችም በቤታቸው ሆነው በስልክ ምዝገባ እንዲያካሄዱ በመደረጉ ነው።
ሆኖም አሰራሩ ውጤታማ ባለመሆኑ ወረፋ እና መጨናነቅ ሲፈጥር መቆየቱን በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የቆንስላ ጉዳዮች ዳይሬክተር ጄነራል ዮሃንስ ሾዴ ገልጸዋል።
የተፈጠረውን ክፍተት በመረዳት ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት የሚያስችል ማሻሻያና አዲስ መርሃ ግብር ወጥቶ ተገልጋዮች በአግባቡ እየተስተናገዱ መሆኑንም ተናግረዋል።
ይህም በመሆኑ በተገልጋዮች ላይ ሲፈጠር የነበረው ወረፋና መጨናነቅ አሁን ላይ ተቃሏል ብለዋል።
አዲስ ከወጣው መረሃ -ግብር ውጭ አገልገሎት ለማግኘት የሚመጡ እንዳሉ የገለጹት ዳይሬክተር ጄኔራሉ ከእለቱ ባለ ተራ ተስተናጋጆች የሚተርፍ ጊዜ ካለ አገልገሎት ያገኛሉ ብለዋል።
በእለቱ ሲስተናገዱ ከነበሩ ተገልጋዮች መካከል ለኢዜአ አስተያየታቸውን የሰጡት ወይዘሮ ሰላም አበራ እንዳሉት ለባለጉዳዮች ፕሮግራም ወጥቶ መስተናገዳቸው የነበረውን ወረፋ እና አንግልት አስቀርቷል።
አዲሱ አገልግሎት አሰጣጥ ስራን ከማቀላጠፍ በተጨማሪ ለኮሮናቫይረስ መጋለጥ እንዳይኖር መጨናነቅን ያስቀረ መሆኑንም ገልጸዋል።
ሌላኛዋ በለጉዳይ ወይዘሮ ሲቲ አህመድ በበኩላቸው ከዚህ በፊት በነበረው አሰራር ለብዙ ቀናት መጉላላታቸውን ገልጸው አሁን ላይ ግን በፍጥነትና በአጭር ጊዜ አገልገሎት ማግኘታቸውን ተናግረዋል።
አሁን ያለው መሻሻል መልካም ቢሆንም በር ላይ ለመግባት ያለው መጨናነቅ ሌላ መፍትሄ ካልተበጀለት አዲሱን መረሃ ግብር ትርጉም አልባ እንዳያደርገው ሲሉ የገለጹት ደግሞ የጥብቅና ባለሙያው አቶ አበበ መስፍን ናቸው።
የቆንስላ ጉዳዮች ዳይሬክተር ጄነራሉ እንደሚሉት ለተገልጋዮች ቀልጣፋና ፈጣን አገልግሎት ለመስጠት ሲባል ለኮቪድ 19 ተገቢውን ጥንቃቄ እያደረጉ ከዚህ ወር መጨረሻ ጀምሮ የዳይሬክቶሬቱ ሰራተኞች ሙሉ በሙሉ ወደ ስራ ይገባሉ።
አዲስ በወጣው የአገልግሎት አሰጣጥ መርሃ ግብር መሰረት ሰኞ የትምህርት ማስረጃና የፖሊስ የጣት አሻራ የማረጋገጥ አገልግሎት ይሰጣል።
በእለተ ማክሰኞ ደግሞ የጋብቻ፣ የልደትና ያላገባ እንዲሁም እሮብ የኢንቨስትመንት፣ የገቢና ወጭ ሰነዶች እና የጉምሩክ ሰነዶች ማረጋገጫ ይሰጣለ።
ሃሙስ እለት የውክልና እና የድጋፍ ሰነዶች እንዲሁም አርብ የፍርድ ቤትና የመንጃ ፍቃድ ሰነዶች የሚረጋገጡበት እለት መሆኑን ከዳይሬክቶሬቱ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል።