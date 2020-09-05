የብልጽግና እሳቤዎችን ለማህበረሰቡ ለማስረጽ የሚያግዝ ግንዛቤ ከስልጠናው ማግኘታቸውን አመራሮች ገለጹ

ባህርዳር ነሐሴ30/2012 የብልጽግና ፓርቲ እሳቤዎች ወደ ታችኛው ማህበረሰብ ለማስረጽ የሚያግዝ ግንዛቤ ከስልጠናው ማግኘታቸውን የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ሰልጣኝ አመራሮች ገለጹ።
አስተያየታቸውን ለኢዜአ የሰጡ የፓርቲው አመራሮች እንዳሉት በቡድንና በአጠቃላይ መድረክ በመታገዝ የተሰጠው ስልጠና የአመለካከት አንድነት ያጎለበተ ነው።
በሰሜን ሸዋ ዞን የባሶና ወራና ወረዳ የፓርቲው አመራር አቶ ታጠቅ ገድለአማኑኤል ስልጠናው ሀገራችን አሁን ያለችበትን ደረጃና ወደፊት የሚያሻግረትን መንገድ ያመላከተ ነው ብለዋል።
የብልጽግና ፓርቲ የመደመር እሳቤን ለአመራሩ በማስረጽ የሀገሪቱን ህዝብ በኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ዘርፎች ዘላቄታዊ ተጠቃሚነት የሚያረጋግጥ ሆኖ እንዳገኙት ተናግረዋል።
ካሁን ቀደም በየደረጃው ያለው አመራር የፓርቲውን ፖለቲካዊ እሳቤዎችን በተሟላ ሁኔታ ያልተገነዘበበትና ከበፊቱ አስተሳሰብ ጋር የመጣረስ አመለካከት ይስተዋልበት ነበር ብልዋል።
ሰሞኑን በተሰጠው ስልጠና የተዛቡና ከግንዛቤ ጉድለት የተፈጠሩ አመለካከቶችን በማጥራት ወጥነት ያለው አስተሳሰብ መፍጠር የተቻለበት መሆኑን አቶ ታጠቅ ገልጸዋል።
ይህም ወደ አካበባቢያቸው ሲመለሱ በስልጠናው በጨበጡት እውቀትና ክህሎት ተጠቅመው ለታችኛው አመራርና ማህበረሰብ በማስረጽ ግልጽነት ለመፍጠር የሚያግዝ ግንዛቤ ማግኘታቸውን አስረድተዋል።
በጎንደር ከተማ አስተዳደር የፋሲል ክፍለ ከተማ የፓርቲው አመራር አቶ አበራ አደበ በበኩላቸው ስልጠናው በሀገሪቱ የሚያጋጥሙ የውስጥና ውጭ ተግዳሮቶችን በውል እንዲገነዘቡ ያገዛቸው መሆኑን ተናግረዋል።
በብልጽግና እሳቤዎች የህዝቦችን አንድነት በማስጠበቅ የዴሞክራሲና መልካም አስተዳደር ጥያቄዎችን በተሟላ መልኩ ለመፍታት ተነሳሽነትን የፈጠረ መሆኑን ገልጸዋል።
አቶ አበራ እንዳሉት ክፍተቶችን በማስተካከል በአንድነት ወደ ፊት ለመጓዝ በር የከፈተ የአቅም ግንባታ ነው።
ስልጠናው በቡድንና በአጠቃላይ መድረክ በመታገዝ ከፍተኛ አመራሩ የብልጽግና የፖለቲካ እሳቤ ያስጨበጠበት በመሆኑ በቀጣይ የህብረተሰቡን ጥያቄዎች ለመመለስ ተነሳሽነት እንደፈጠረላቸውም አስረድተዋል።
የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ የሴቶች ሊግ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሮ መሰሉ ብርሃኑ በሰጡት አስተያየት ስልጠናው የአመራሩን አቅም በመገንባት ለቀጣይ ተግባራት አንድነትን ፈጥሮ ለማንቀሳቀስ የሚያስችል ነው ብለዋል።
በተለይም የሴት ተሳታፊዎች ካሁን በፊት ከነበራቸው አቅም ላይ በአሁኑ ስልጠና ያገኙትን እውቀት በመደመር የውሳኔ አሰጣጣቸውን በብቃት ለመፈጸም እንደሚያግዛቸው ገልጸዋል።
ይህም በየደረጃው ያሉ ሴቶችን በየዘርፉ በማሳተፍ ዘላቂ ተጠቃሚነታቸውን ለማረጋገጥ የሚያስችል አቅም የፈጠረላቸው እንደሆነም አመልክተዋል።
በቀጣይም ለውጡ ያመጣውን ጥቅምና ፋይዳ ለሌላውም በማስገንዘብ በየዘርፉ ከፍተኛ ውጤት ለማስመዝገብ በጋራ እንዲሰሩ እውቀትና ክህሎት እንደጨመረላቸው ተናግረዋል።
ባበህርዳር ከተማ ትናንት በተጠናቀቀውና ላለፉት አምስት ቀናት ሲሰጥ በቆየው የአቅም ግንባታ ስልጠና ከክልሉ የተወጣጡ ከ730 በላይ የብልጽግና ፓርቲ አመራሮች መሳተፋቸው ተመልክቷል።