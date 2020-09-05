የአዋሽ ወንዝ ሞልቶ ባስከተለው ጎርፍ በፈንታሌ ወረዳ 25 ሺህ በላይ ሰዎች ተፈናቀሉ

አዲስ አበባ ነሀሴ 30/2012 (ኢዜአ) የአዋሽ ወንዝ ሞልቶ ባስከተለው ጎርፍ በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋ ዞን በፈንታሌ ወረዳና መተሀራ ከተማ ከ25 ሺህ በላይ ሰዎች ከቤት ንብረታቸው ተፈናቀሉ።
የኢዜአ ሪፖርተር ተዘዋውሮ እንደተመለከተው በመተሀራ ከተማ ብቻ ተፈናቃዮች በሰባት መጠለያ ጣቢያዎች ተጠልለው ይገኛሉ።
በአካባቢው የሀሮ አዲ ቁጥር አንድ ትምህርት ቤትም በርከት ያሉ ተፈናቃዮች መኖራቸውንም ተመልክተናል።
በስፍራው አግኝተን ያነጋገርናቸው ተፈናቃዬዮች ጎርፉ ያደረሰው የሃብትና ንብረት ውድመት ከፍተኛ በመሆኑ መንግስት አስቸኳይ ድጋፍ ያድርግልን ብለዋል።
ከተፈናቃዮቹ መካከል የሰባት ልጆች እናት ወይዘሮ ጽጌ ቱፋ አንዷ ናቸው።
ጎርፉ ቤት ንብረታቸውን በማውደሙ የሚቀመስ ነገር በሌለበት፣ መብራትና ውሃም ጠፍቶ ችግር ላይ እንገኛለን ብለዋል።
እስከ ትናንት ጥዋት ድረስ ከመንግስትም ሆነ ከለጋሾች ምንም አይነት ድጋፍ አለማግኘታቸውን ገልጸው አስቸኳይ ድጋፍ እንዲደረግላቸው ጠይቀዋል።
በትምህርት ቤቱ ውስጥ ተጠልለው ያገኘናቸው አርሶ አደር መልካሙ አበራና ወጣት ዝናሽ መገርሳም በህይወት ዘመናቸው አይተውት የማያውቁት የጎርፍ አደጋ መድረሱን ይናገራሉ።
በመጋዘኖች የተከማቸ እህል በጎርፍ መወሰዱን ገልፀው አደጋው አቅም ደካሞችን ለከፋ ችግር ዳርጓል ይላሉ።
የመተሀራ ከተማ ከንቲባ አቶ ታደለ ደሪርሳ ከተማዋ ሁለት ቀበሌና 14 ቀጠና ያላት ሲሆን አንዱ ቀበሌ ሙሉ ለሙሉ በሚባል ደረጃ ወድሟል ብለዋል።
በከተማዋ እስካሁን ከ13 ሺህ በላይ ቤተሰቦች ተፈናቅለው ከፌዴራል፣ ከክልልና ከህዝቡ የተሰበሰበ ድጋፍ ዛሬ መድረስ ጀምሯል ብለዋል።
ለመጠለያ የሚሆን ሸራ፣ ለአስቸኳይ ምግብ የሚሆን ሩዝ ቴምር እንዲሁም መደሃኒት በማቅረብ ላይ መሆናቸውን ተናግረዋል።
እስካሁን የከተማዋ ነዋሪዎች በርካታ ድጋፍ ማድረጋቸውን ገልፀው በቀጣይ ሌሎች አካላትም እንዲረባረቡ ጠይቀዋል።
የምስራቅ ሸዋ ዞን ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ኢብሳ ሳዲቅ በዞኑ ስድስት ወረዳዎች እስካሁን ከ30 ሺህ በላይ ሰዎች በጎረፉ ሳቢያ መፈናቀላቸውን ገልጸዋል።
በዞኑ በሉሜ፣ በዱግዳ ፣በቦሰት፣ በሊበን፣ በአዳማና ፈንታሌ ወረዳዎች ጎርፉ ከባድ ጉዳት አድርሷል ብለዋል።
የወንዙ ሙላት የከፋ ጉዳት እንዳያደርስ ብዙ ጥረት ቢደረግም ባለመሳካቱ ተፈናቃዮች በትምህርት ቤቶችና ሌሎች ቦታዎች ተጠልለው ይገኛሉም ነው ያሉት።
የዞኑ ምክትል ጤና ቢሮ ሃላፊ አቶ አበበ ማሞ በበኩላችው ተፈናቃዮች ለጤና ችግር እንዳይጋለጡ እየተሰራ ነው ብለዋል።
አሁን ላይ መድሃኒት መቅረብ መጀመሩንና በሶስት የተለያዩ አካባቢዎች የህክምና አገልገሎት ሲሆን 10 ሺህ አጎበር እና 80 ሺህ ማስክም ዝግጁ ሆኗል ነው ያሉት።
በቀጣይ የመንግስት ድጋፍ እንዳለ ሆኖ ሌሎች አካላትም ለድጋፍ እጃቸውን እንዲዘረጉ ጥሪ ቀርቧል።