የፌዴራል መንግስት በህወኃት ላይ እያሳየ ያለው ከመጠን ያለፈ ትዕግስት እንዲያበቃ ተጠየቀ

አዲስ አበባ፤ ነሐሴ 29/2012(ኢዜአ) የፌዴራል መንግስት በህወኃት ላይ እያሳየ ያለው ከመጠን ያለፈ ትዕግስት እንዲያበቃና የህግ የበላይነት ማስከበር እንዳለበት የክልሉ ወቅታዊ ሁኔታ ያገባናል የሚሉ የክልሉ ተወላጆች ጠየቁ።
መንግስት በህወኃት ላይ እያሳየ ያለው ከመጠን ያለፈ ትዕግስትም ለትግራይ ህዝብ ያለውን ክብር ያሳየ መሆኑን ገልፀዋል።
አሁን ያለው የትግራይ ሁኔታ ያገባናል የሚሉ የክልሉ ተወላጆች አቶ ዮሀንስ ጎይቶምና አቶ ጌታቸው ፋንታዬ ህውኃት በትግራይ ክልል ሊያካሂደው ያለው ምርጫ ኢ- ህገ መንግስታዊ ነው ብለዋል።
በአሁኑ ወቅት አለም አቀፍ የጤና ስጋት የሆነው እና በርካታ ሰዎችን እየቀጠፈ ያለውን የኮሮና ወረርሽኝን ለመከላከልና ዜጎችን ለመጠበቅ ሲባል ብሄራዊ ምርጫ ህግን ተከትሎ እንዲራዘም መደረጉ ተገቢ ነው ብለዋል።
በዚህም መንግስት በህገ መንግስቱ አንቀጽ 62 ለፌዴሬሽኑ ምክር ቤት በተሰጠው ሥልጣንና ተግባር መሰረት ሕገ መንግሥቱን የመተርጎም ሥልጣን ህግን ተከትሎ ምርጫው እንዲራዘም ማድረጉን አውስተዋል።
በመላው ዓለም በርካታ አገራት ሊያካሂዱት የነበረውን ምርጫ በኮሮና ስጋት እንዲራዘም ማድረጋቸውንም አንስተዋል።
ይሁን እንጂ ህወኃት በትግራይ ክልል አካሂደዋለሁ የሚለው ምርጫ የኮሮና ወረርሽኝ ስርጭትን ያላገናዘበና ህገ ወጥነት ነው ብለዋል።
የህገ መንግስቱን አንቀጽ 102 ምርጫ ቦርድ በፌዴራልና በክልል የምርጫ ክልሎች ነጻና ትክክለኛ ምርጫ በገለልተኝነት እንዲያካሂድ ከማንኛውም ተጽእኖ ነጻ የሆነ ብሔራዊ የምርጫ ቦርድ እንደሚያቋቁም አቶ ዮሀንስ ጎይቶም ገልፀዋል።
ህወኃት በትግራይ ክልል የምርጫ ኮሚሽን የማቋቋምና ምርጫ የማካሄድ ስልጣን እንደሌለው በማንሳት፤ በግልጽ የህገ መንግስት ጥሰት እየፈፀመ ነው ብለዋል።
ወረርሽኙ በክልሉ በስፋት እየተንሰራፋ እና የሟቾች ቁጥር እየጨመረ ባለበት በአሁኑ ወቅት ምርጫ አካሂዳለው ማለቱ ለህዝቡ ግድ እንደሌለው የሚያመላክት መሆኑንም ገልዋል።
የፌዴራል መንግስት እስካሁን በህወኃት ላይ ያሳየው ትዕግስት ለትግራይ ህዝብ ያለውን ክብር የሚያሳይ ቢሆንም በቀጣይ ህግን ማስከበር አለበት ነው ያሉት።
በህወኃት አፈና እና ጭቆና የክልሉ ህዝብ ከፍትኛ ችግር ላይ በመሆኑ መፍትሄ ይሻልም ብለዋል።
ህወኃት ህገ መንግስታዊ ጥሰት እየፈፀመ ከመሆኑ ባሻገር በፌዴሬሽን ምክር ቤት ውክልና ያላቸውን ብሄር ብሄረሰቦች ንቀት ያሳየበት ድርጊት ነው ያሉት ደግሞ አቶ ጌታቸው ፋንታዬ ናቸው።
የህወኃት ህገ ወጥ ተግባር ላለፉት ሁለት አስርት አመታትም እንደነበር አስታውሰው አሁንም ቀጥሎበታል ብለዋል።
ህወኃት አሁን ለማካሄድ ያሰበው ምርጫም በትክክል የህዝብን የስልጣን ባለቤትነት ለማረጋገጥ የተሰናዳ ሳይሆን በተቃርኖ ቆሞ ግጭት እና ጠብ አጫሪ ለመሆን ያለመ ነው ብለዋል።
የትግራይ ክልል ህዝብ በተወሰኑ ቡድኖች የከፋ ችግር ውስጥ ከመግባቱ በፊት የፌዴራሉ መንግስት የህወኃትን እኩይ ተግባር ማስቆም አለበት ብለዋል።
የፌዴራል መንግስት ለሚወስደው እርምጃ በትግራይ ያገባናል የሚሉ ወገኖች ሙሉ ድጋፍ እንደሚያደርጉም አረጋግጠዋል።