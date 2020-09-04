ለአምባሳደሮች የተሰጡ ሥልጠናዎች ዲፕሎማቱ ለቀጣይ ሥራ እራሱን በተሻለ እንዲያዘጋጅ አድርገዋል — ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር

አዲስ አበባ ነሐሴ 29/2012 (ኢዜአ) – እየተካሄደ ባለው የአምባሳደሮች ዓመታዊ ስብሰባ የተሰጡ ሥልጠናዎች ዲፕሎማቱ ለቀጣይ የዲፕሎማሲ ሥራ እራሱን እንዲያዘጋጅ ያደረጉ መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገለጸ።
ሚኒስቴሩ ሣምንታዊ መግለጫውን በሦስት ዋና ዋና ጉዳዮች ላይ በማተኮር ሰጥቷል።
በዓመታዊው የአምባሳደሮች ስብሰባ ባለፈው ሁለት ሣምንታት የተከናወኑ ተግባራት፣ የሁለትዮሽና ባለብዙ ዘርፍ ግንኙነት እንዲሁም ዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲ የመግለጫው ትኩረቶች ነበሩ።
የውጭ ጉዳይ ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ለ12 ቀናት በተለያዩ ጉዳዮች ለአምባሳደሮች ሥልጠና መሰጠቱን በመግለጫው ላይ ጠቅሰዋል።
ሥልጠናው ካተኮረባቸው ውስጥ የመደመር ጽንሰ ሀሳብ አንዱ ሲሆን በእዚህም አምባሳደሮች በተወከሉበት አገር መደመርን መሠረት አድርገው በሚሰሩበት ሁኔታ ላይ ግንዛቤ እንዲይዙ ተደርጓል።
እንደ ቃል አቀባዩ ገለጻ በአገር ደህንነት ላይ ያተኮሩ ሥልጠናዎችም የተሰጡ ሲሆን እነዚህና ሌሎች ሥልጠናዎች ዲፕሎማቱ ለሚቀጥለው ሥራው እራሱን እንዲያዘጋጅ አስተዋጽኦ አላቸው።
ላለፉት 18 ዓመታት ሥራ ላይ የነበረው የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ አሁን ዓለም የደረሰበትን ነባራዊ ሁኔታ መሠረት በማድረግ መከለሱንም አምባሳደር ዲና ገልጸዋል።
“በተከለሰው ረቂቅ ፖሊሲ ላይ አምባሳደሮች ውይይት አድርገው ግብዓቶች ተሰብስቧል” ብለዋል።
ከሁለትዮሽና ባለብዙ ዘርፍ ግንኙነት በኩል ከጀርመን፣ እንግሊዝና ሱዳን ጋር የተደረጉ ውይይቶች እንደነበሩ ገልጸዋል።
የዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲን በተመለከተም በተለያዩ አገራት በችግር ውስጥ የሚገኙ ኢትዮጵያዊያን ለመመለስ መንግሥት ቁርጠኛ አቋም መያዙን አመልክተዋል።
በዚህም ከመጪው መስከረም እስከ ጥቅምት ወር በሳዑዲ ዐረቢያ የሚገኙ ዜጎችን ለመመለስ እየተሰራ ሲሆን ባሉበትም የሳዑዲ መንግሥት አስፈላጊውን እንክብካቤ እንዲያደርግ ሥምምነት ላይ መደረሱን አምባሳደር ዲና ተናግረዋል።
አሜሪካ 130 ሚሊዮን ዶላር መከልከሏን በተመለከተ በሁለቱ አገራት ግንኙነት ላይ ችግር አይፈጥርም ወይ? በሚል ለቀርበላቸው ጥያቄ አምባሳደር ዲና በሰጡት ምላሽ “የሁለቱ አገራት ግንኙነት በዚህ ችግር ውስጥ አይገባም” ብለዋል።
በኢትዮጵያና አሜሪካ ያለው ግንኙነት ታሪካዊ በመሆኑ ግንኙነታቸው በዚህ ሁኔታ እንደማይሸረሸርም ተናግረዋል።
የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው በበኩላቸው ለመላው ኢትዮጵያዊያን ለመጪው አዲስ ዓመት የመልካም ምኞት መግለጫ አስተላልፈዋል።
አዲሱ ዓመት ኢትዮጵያ በአገር ውስጥና በውጭ ግንኙነት ሥራ የተሳካ ተግባር የምታከናውንበት እንዲሆንም ተመኝተዋል።