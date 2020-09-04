ፍርድ ቤቱ ተነጣጥለው በቁጥጥር ሥር ያሉ ተጠርጣሪዎች አንድ ላይ እንዲቀላቀሉ ትዕዛዝ ሰጠ

አዲስ አበባ፣ነሃሴ 29/2012(ኢዜአ) የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ተነጣጥለው በቁጥጥር ሥር ያሉ ተጠርጣሪዎች አንድ ላይ እንዲቀላቀሉ ትዕዛዝ ሰጠ።
የዐቃቤ ህግ የቀዳሚ ምርመራ መዝገብ ቁጥር 215585 አቶ ጃዋር መሐመድን ጨምሮ 14 ተጠርጣሪዎች ቀርበዋል።
በወንጀል ጉዳይ የተጠረጠሩት እነ ጃዋር መሃመድ ባቀረቡት አቤቱታ ላይ ችሎቱ ትዕዛዝ ሰጥቷል፡፡
በዛሬው እለት ቀሪ የዐቃቤ ህግ ቀዳሚ ምርመራ ምስክሮችን ለመስማት ችሎቱ ተሰይሟል፡፡
ችሎቱ የቀዳሚ ምስክሮቹን ቃል ከመስማቱ በፊት ከዚህ በፊት የተሰጡ ትዕዛዞችን ውጤት ተመልክቷል፡፡
በዚሁ መሰረት ሸምሰዲን ጠሃ የተባሉት ተጠርጣሪ ያጋጠማቸውን የጆሮ ህመም በመረጡት የህክምና ተቋም እንዲታከሙ ስለመደረጉ አጣርቷል፡፡
ተጠርጣሪው በመረጡት የህክምና ተቋም ህክምና እንዳላገኙና ፖሊስ ሆስፒታል እንደተወሰዱ ተናግረዋል፡፡
የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን በበኩሉ ተጠርጣሪው በመረጡት የህክምና ተቋም እንዲታከሙ እንደጠየቃቸውና እንዳማከራቸው አስታውቋል፡፡
ተጠርጣሪው ምርጫቸውን ባለማሳወቃቸው ወደ ሌላ ሆስፒታል እንዳልወሰዳቸውም ገልጿል፡፡
ነገር ግን ጆሮአቸውን በመታመማቸው መጎዳት ስለሌለባቸው ወደ ፖሊስ ሆስፒታል በመውሰድ ህክምና እንዲያገኙ ማድረጉን አስታውቋል፡፡
ዐቃቤ ህግ በበኩሉ ለአፈጻጸምና ለክትትል እንዲያመች ተጠርጣሪው ህክምና የሚያገኙበትን ተቋም ለፍርድ ቤቱ እንዲያሳውቁ ጠይቋል፡፡
በዚህም ተጠርጣሪው በዋሽንግተን ሆስፒታል ለመታከም በመምረጣቸው ይህንኑ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንዲያስፈጽም ትዕዛዝ ሰጥቷል፡፡
በሌላ በኩል ችሎቱ የቀረቡለትን አራት አቤቱታዎች መርምሮ ትዕዛዝ የሰጠ ሲሆን 1ኛ ተጠርጣሪ አቶ ጃዋር መሀመድና 2ኛ ተጠርጣሪ አቶ በቀለ ገርባ በእስር በሚቆዩበት ጊዜ ተቀላቅለው እንዲቆዩ ትዕዛዝ ሰጥቷል፡፡
11ኛ ተጠርጣሪ አቶ ሃምዛ ቦረና ሚዲያዎች ዘመቻ ጀምረውብናል በሚል ያቀረቡትን አቤቱታ መሰረት በማድረግ ማንኛውም መገናኛ ብዙሃን ተጠርጣሪዎቹ ነፃ ሆነው የመገመት መብታቸውን እንዳይጥሱ ትዕዛዝ ሰጥቷል፡፡
ከዚህ ቀደም ችሎቱ ተጠርጣሪዎች ከእምነት አባቶች ጋር ለ40 ደቂቃ እንዲገናኙ ያስተላለፈው ትዕዛዝ በጥብቅ እንዲፈጸም አሳስቧል፡፡
ከ3ኛ እስከ 9ኛ ድረስ ያሉ ተጠርጣሪዎች የታሰርንበት ቦታ መጸዳጃ ቤት አጠገብ በመሆኑ ይስተካከልልን ብለው ባቀረቡት አቤቱታ መሰረት ካሉበት ቦታ እንዲዘዋወሩ ችሎቱ ትዕዛዝ ሰጥቷል፡፡
የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ጊዜ ቀጠሮ ችሎት ከሰዓት በኋላ በልደታ አዳራሽ በተጠርጣሪዎች ላይ ምስክሮችን መስማቱን ቀጥሏል።