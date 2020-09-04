ከ40 ሚሊዮን ብር በላይ ግምታዊ ዋጋ ያላቸው የኮንትሮባንድ ዕቃዎች ተያዙ

አዲስ አበባ፣ ነሃሴ 29/2012(ኢዜአ) የገቢዎች ሚኒስቴር ጠቅላላ ግምታዊ ዋጋቸው ከ40 ሚሊዮን ብር በላይ የሆነ የኮንትሮባንድ ዕቃዎች ተይዘው ወደ ጉምሩክ መጋዘን ገቢ መደረጋቸውን አስታወቀ።
የኮንትሮባንድ ዕቃዎቹ ከነሐሴ 21 እስከ 28/2012 ዓ.ም ባሉት ቀናት በተለያዩ የጉምሩክ መቆጣጠሪያ ጣቢዎች በቁጥጥር ሥር መዋላቸውን ሚኒስቴሩ አመልክቷል።
በተጨማሪም በብሔራዊ ባንክ ፍቃድ ያላገኘ ሁለት ሺህ የአሜሪካን ዶላር በመንገደኛ እጅ ተገኝቶ የተወረሰ መሆኑንም ሚኒስቴሩ አስታውቋል።
ሚኒስቴሩ አያይዞም ለግለሰብ የማይፈቀዱና ለሀገር ደህንነት ሥጋት የሆኑ ካሜራ የተገጠመላቸው ሰዓት፣ መነፅርና በድብቅ የሚቀርጹ የግድግዳ ካሜራዎች እንዲሁም የስናይፐር ክፍሎች በቦሌ ጉምሩክ ቅርንጫፍ ወደ ሀገር ለማስገባት ሲሞከር በቁጥጥር ሥር መዋሉን ገልጿል፡፡
በሕገወጥ መንገድ ከሱማሌላንድ በቶጎውጫሌ አድርጎ ሊገባ የነበረ ግምታዊ ዋጋ ያልወጣለት መጠኑ 4.5 ኪሎግራም የሆነ ማዕድን መያዙንም አክሏል።
ከተጠቀሰው ጠቅላላ ግምታዊ ዋጋ ውስጥ 12 ሚሊዮን ብር የሚገመተው በሕገወጥ መንገድ የጉምሩክ ክልልን በመግባታቸው በጋላፊ ጉምሩክ ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት የተያዙ ተለያየ ሞዴል ያላቸው አምስት ተሽከርካሪዎችም እንደሚገኙበትም አመልክቷል።
የኮንትሮባንድ ዕቃዎቹ በቁጥጥር ሥር የዋሉት በፍተሻ፣ ጫካ እና ቤት ውስጥ ተከማችተው በጥቆማ ተደርሶባቸው፣ በከባድ ጭነት ተሽከርካሪ ባለ 40 ጫማ ባዶ ኮንቴነር ውስጥ ተደራቢ ላሜራ በውስጥ በኩል በማዘጋጀት ባዶ ኮንቴይነር በማስመሰል ለማለፍ ሲሞከር መሆኑን ሚኒስቴሩ በፌስቡክ ገጹ አመልክቷል፡፡
የተያዙት ዕቃዎች የሕዝብ ጤንነትና ሰላም አደጋ ላይ የሚጥሉ፣ ሕጋዊ የንግድ ውድድርን የሚያዛቡ የጦር መሣሪያዎች፣ መድኃኒቶች፣ አደንዛዥ እጾች፣ ኤሌክትሮኒክሶች፣ የተሽከርካሪ ጎማና ልዩልዩ ምርቶች መሆናቸውን አስታውቋል፡፡
የኮንትሮባንድ ዕቃዎቹ በቁጥጥር ሥር በዋሉበት ወቅት በዝውውሩ እጃቸው ሊኖርበት ይችላል ተብለው የተጠረጠሩ ግለሰቦች ምርመራ እየተደረገባቸው እንደሚገኝም ሚኒስቴሩ አመልክቷል፡፡
ለሀገር ሰላም፣ ለሕዝብ ጤናና ደህነት ቅድሚያ ሰጥታቸው ይህንን ውጤታማ የኮንትሮባንድ መከላከል ስራ የሰራችሁ
በኮንትሮባንድ መከላከል በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ለሚገኙ የጉምሩክ ሠራተኞችና አመራሮች፣ የፀጥታ አካላትና በጥቆማ ለተሳተፉ ዜጎች በሙሉ የገቢዎች ሚኒስቴር ምሥጋናውን አቅርቧል፡፡
በተጠቀሰው ጊዜ ከአምስት ሚሊዮን ብር በላይ ግምታዊ ዋጋ ያላቸው ሲጋራ፣ ሺሻና የነዳጅ መኪና ታንከር ውስጥ በመደበቅ ለማሳለፍ ሲሞከር በአዋሽ ጉምሩክ ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት በቁጥጥር ሥር መዋሉን ሚኒስቴሩ በዘገባው አስታውሷል።