በመዲናዋ ለጎርፍ ተጋላጭ የሆኑ 263 አካባቢዎች ተለይተው የመከላከል ሥራ እየተሰራ ነው

አዲስ አበባ፣ ነሃሴ 29/2012(ኢዜአ) በአዲስ አበባ ለጎርፍ ተጋላጭ የሆኑ አካባቢዎችን የመለየትና የግንዛቤ የማስጨበጥ ሥራ እየተሰራ መሆኑን በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የእሳትና አደጋ ሥጋት ስራ አመራር ኮሚሽን አስታወቀ።
በኮሚሽኑ የእሳትና ድንገተኛ አደጋዎች መቆጣጠር አገልግሎት ዳይሬክተር አቶ ወንድማገኝ አልታየ እንዳሉት፤ አገልግሎቱ አደጋዎች ቢከሰቱ መቆጣጠር የሚያስችለው የቅድመ አደጋ መከላከል ዕቅድ አዘጋጅቶ እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
በመዲናዋ በአሥሩም ክፍለ ከተሞች ለጎርፍ አደጋ ተጋላጭ የሆኑ 263 አካባቢዎች በከፍተኛ፣ በመካከለኛና በዝቅተኛ ደረጃ መለየታቸውን የገለጹት ዳይሬክተሩ፤ ከፍተኛ የጎርፍ ተጋላጭ አካባቢዎች 163 መሆናቸውን አስረድተዋል።
ከፍተኛ የጎርፍ ተጋላጭ ከሆኑ ክፍለ ከተሞች አንዱ የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ 54 አካባቢዎች እና በቂርቆስ 4 ተጋላጭ አካባቢዎች መለየታቸውን ገልጸዋል።
ኮሚሽኑ ክረምቱ ከመግባቱ አስቀድሞ ከመንገዶች ባለሥልጣንን፣ ዉኃና ፍሳሽ ባለሥልጣን፣ የደረቅ ቆሻሻ አወጋገድ ሥርዓትና የአካባቢ ጥበቃ ተቋማትን በማሳተፍ የጎርፍ የአደጋ ሥጋቱን ለመቀነስ ዕቅድ አዘጋጅቶ በጋራ እየሰሩ መሆኑን ገልጸዋል።
የአደጋ ሥጋት ሥራ አመራር ኮሚሽን በጎርፍ አደጋ መከላከል ሥራ ላይ ከክፍለ ከተማና ከወረዳ አስተዳደሮች ጋር በመሆን ኅብረተሰቡ የሚጠበቅበትን ድጋፍ እንዲያደርግ የማበረታታት፣ የማነሳሳት ሥራዎች መሠራታቸውንም አስረድተዋል።
ኅብረተሰቡ ለጎርፍ ተጋላጭ እንዳይሆን አካባቢውን ከክፍለ ከተማና ከወረዳ አስተዳደሮች ጋር በመሆን የግንብ ድጋፍ ሥራዎች ሲሰራ መቀየቱንም ገልጸዋል።
መንገዶች ባለሥልጣን በክረምቱ የጎርፍ መውረጃ ቱቦዎችን በማጽዳቱ ከትናንሽ የጎርፍ አደጋዎች በስተቀር በከተማ ደረጃ የከፋ የጎርፍ አደጋ አለመከሰቱንም ነው የገለጹት።
ከኢምፔሪያል ወደ ቦሌ የሚወስድ መንገድ በከፍተኛ የበረዶ ግግር ምክንያት መንገድ የመዘጋትና አንዳንድ አካባቢዎች አነስተኛ ጎርፍ ቢከሰትም በንብረት ላይ የከፋ ጉዳት አለመድረሱንም ተናግረዋል።
በብሔራዊ ሜትሪዎሎጂ ኤጀንሲ ትንበያ መሰረት የክረምቱ ዝናብ አሁንም የሚቀጥል በመሆኑ የመከላከል ሥራው የበለጠ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበትና ኅብረተሰቡም ከኤጀንሲው የሚሰጡ መረጃዎችን በመከታተል ጥንቃቄ ሊያደርግ እንደሚገባ አቶ ወንድማገኝ አሳስበዋል።
ኅብረተሰቡ አካባቢውን የማጽዳት፣ ቱቦዎችን የመክፈትና የመንከባከብ ሥራ መሥራት ይጠበቅበል ያሉት ዳይሬክተሩ፤ በመጪው ሣምንት የአዲስ ዓመት በዓል የሚያከብርበት ወቅት በመሆኑ የእሳትና ድንገተኛ አደጋዎች እንዳያጋጥሙም ጥንቃቄ ማድረግ ይገባል ብለዋል።
የእሳትና አደጋ ሥጋት ሥራ አመራር ኮሚሽን በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሥር በአዋጅ በተሰጠው ሥልጣን መሠረት የእሳትና ድንገተኛ አደጋዎች የመከላከልና የመቆጣጠር ሥራ ሲሰራ የቆየ ተቋም ነው።
ጎርፍና ሌሎች ድንገተኛ አደጋዎች ሲያጋጥሙ በ939 በነፃ የስልክ መስመርና በ0111555300 ወይም በ0111568601 ቀጥታ መሥመሮች በመደወል አገልግሎቱን ማግኘት ይቻላል።