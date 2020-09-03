የኮሮና ወረርሽኝ በበጎ አድራጎት ድርጅቶች ላይ ተጽዕኖ እያሳደረ ነው

አዲስ አበባ፣ ነሀሴ 28/2012 ( ኢዜአ) በኢትዮጵያ የኮሮና ወረርሽኝ መከሰትን ተከትሎ በበጎ አድራጎት ድርጅቶች ላይ ጫና እያሳደረ ነው።
ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በጎ ፈቃደኞችን በማስተባበር ለሙዳይ በጎ አድራጎት ድርጅት ድጋፍ አድርገዋል።
የኮሮና ወርርሽኝ ጫና ካሳደረባቸው ዘርፎች አንዱ በተለያየ ምክንያት ችግር የደረሰባቸው ሰዎችን የሚደግፉ የበጎ አድራጎት ተቋማት ናቸው።
ከነዚህ ውስጥ ከተመሰረተ ከ20 አመት በላይ የሆነውና ከአንድ ሺህ በላይ ህጻናትና እናቶችን የሚያስተዳድረው ሙዳይ በጎ አድራጎት ማህበር አንዱ ነው።
በወረርሽኙ ምክንያት ድርጅቱን የሚጎበኙና የተለያዩ ድጋፎችን የሚያደርጉ ሰዎች ቁጥር በመቀነሱ የሚያስተዳድራቸውን ሰዎች ለመመገብ ተቸግሮ እንደነበር የማህበሩ መስራችና ስራ አስኪያጅ ወይዘሮ ሙዳይ ምትኩ ተናግረዋል።
ችግሩን ለፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በማሳወቃቸው ፕሬዝዳንቷ በጎ ፈቃደኞችን አስተባብረው ምላሽ እንደሰጧቸው ነው የሚናገሩት።
ፕሬዝዳንቷ የተለያዩ በጎ አድራጊዎችን በማስተባበር ከ660 ሺህ ብር በላይ በማሰባሰብ ለሁለት ወር የሚሆን የምግብ ወጪ ሙሉ ለሙሉ መሸፈናቸውን ተናግረዋል።
በማህበሩ የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ አቶ ታደለ አየለ በበኩላቸው በማህበሩ ውስጥ ድጋፍ የሚደረግላቸው ህጻናት የሚማሩት የመንግስት ትምህርት በመሆኑ ወረርሽኙ ከመከሰቱ በፊት ቁርስና ምሳ ትምህርት ቤት ይጠቀሙ ነበር።
በወረርሽኙ ምክንያት ትምህርት ቤቶች በመዘጋታቸው የምግብ አቅርቦት ሙሉ ለሙሉ በማህበሩ ለመሸፈን በመቸገሩ የመዘጋት አደጋ ገጥሞት ነበር።
ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በጎፈቃደኞችን በማስተባበር ያደረጉት አስተዋጽኦ ማህበሩን ከመዘጋት መታደጉን በመግለጽ አመስግነዋል።
ፕሬዝዳንቷ ማህበሩን በተደጋጋሚ እንደሚጎበኙም አክለዋል።
የማህበሩ መስራች ወይዘሮ ሙዳይ ሌሎችም አቅም ያላቸው ድጋፍ በማድረግ ይህንን ክፉ ጊዜ እንሻገር ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል።
በማህበሩ ድጋፍ እየተደረገላቸው ከሚገኙ እናቶች መካከል የሶስት ልጆች እናት የሆኑት ወይዘሮ ብርቱካን አስናቀ ለተደረገው ድጋፍ አመስግነው ሌሎችም የቻሉትን እንዲደግፏቸው ጠይቀዋል።
ድጋፍ ማድረግ የሚፈልጉ በአይነት፣ በምግብ፣ በገንዘብ ማዕከሉ ድረስ መምጣት ባይችሉም በስልክ ቁጥሮች 09-37-98-98-98 ወይንም 09-02-52-62-52 ቢደውሉ ያሉበት ድረስ በመሄድ መቀበል እንደሚችሉ ኃላፊዎቹ ገልጸዋል።