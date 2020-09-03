ለተተከሉ ችግኞች እንክብካቤና ጥበቃ እያደረግን ነው -የጉጂ ዞን ነዋሪዎች

ነገሌ፣ ነሐሴ 28/2012 (ኢዜአ) ለተተከሉ ችግኞች እንክብካቤና ጥበቃ እያደረጉ መሆናቸውን በኦሮሚያ ክልል የጉጂ ዞን ነዋሪዎች ገለጹ።
የዞኑ ግብርና ጽህፈት ቤት በበኩሉ ባለፈው ዓመት ከተተከሉ ችግኞች 88 በመቶው መጽደቃቸውን በመስክ ምልከታ ማረጋገጡን አስታውቋል።
ዞኑ በግጦሽ አጠቃቀም፣ በእርሻና በከሰል ምርት እንዲሁም በተለያዩ የተፈጥሮ አደጋዎች ለደን መመናመንና ለመሬት መራቆት ተጋላጭ እየሆነ መምጣቱ ይነገራል።
ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ህዝቡና መንግስት ትኩረት ሰጥተው በመስራታቸው ከ23 ሺህ ሄክታር በላይ የሚሆን መሬት መልሶ በማገገሙ ከሰውና ከእንስሳት ንክኪ መከለሉን ከዞኑ ግብርና ጽህፈት ቤት የተገኘ መረጃ ያመላክታል፡፡
እያገገመ የመጣው መሬት የሚሰጠውን ጠቀሜታ ያስተዋለው ህዝቡ ለመንግስት የአረንጓዴ አሻራ ጥሪ የሚሰጠው ምላሽም እየጨመረ መጥቷል።
ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያላቸው ችግኞች ላይ እንዲያተኩሩ መደረጋቸው ደግሞ ለተጨማሪ የተከላና እንክብካቤ ስራው እንዳነሳሳቸው ነዋሪዎቹ ተናግረዋል ።
በዞኑ ሊበን ወረዳ የደካ ቀላ ቀበሌ ነዋሪ አቶ ጎዳና ዲዳ “ችግኝ መትከል ብቻ በቂ ባለመሆኑ ከአካባቢያችን ነዋሪዎች ጋር በየተራ እየተንከባከብን ነው ” ብለዋል፡፡
በሁለት ሳምንት አንድ ቀን ተራ ሲደርሳቸው በአካባቢው ህዝብ ተሳትፎ ለተተከሉ ችግኞች እንክብካቤና ጥበቃ እያደረጉ መሆናቸውን ተናግረዋል ።
“የአረንጓዴ አሻራ ቀንን ለማስታወስ በግሌ 50 የብርትኳን፣ የማንጎና የእንስሳት መኖ ችግኞች ተክያለሁ” ያሉት ደግሞ ሌላው የቀበሌው ነዋሪ አቶ ኮቶላ ጂሎ ናቸው።
“ችግኞቹን ለውጤት ለማብቃትና ተጠቃሚ ለመሆን እየተንከባከብኳቸው ነው” ብለዋል፡፡
የዞኑ የግብርና ጽህፈት ቤት የአፈርና ውሃ ጥበቃ ባለሙያ አቶ አልዬ አረባ በ2011 በጀት ዓመት 74 ሚሊዮን 934 ሺህ ችግኝ መተከሉን አስታውሰዋል፡፡
“ከተተከሉት ውስጥ በህዝብ ጥበቃና እንክብካቤ የተደረገላቸው 65 ሚሊዮን 935 ሺዎቹ መጽደቃቸው በባለሙያ ክትትልና በመስክ ምልከታ ተረጋግጧል”ብለዋል፡፡
በዞኑ በ17 ወረዳዎች በ30 ሺህ ሄክታር መሬት ላይ ከተተከለው ችግኝ ውስጥ 2 ሚሊዮን የሚጠጋው ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያለው እንደሆነ ገልጸዋል፡፡
የእንስሳት መኖ፣ ብርቱካን፣ ማንጎ፣ አቦካዶ፣ ሎሚ፣ ፓፓያና ዘይቱን ዋና ዋናዎቹ እንደሆኑ ጠቅሰዋል፡፡
በአካባቢ መራቆት የሚከሰት ሰደድ እሳት፣ የመሬት መንሸራተትና ጎርፍ በዘላቂነት ለመከላከል አረንጓዴ ልማትን ማስፋፋት ብቸኛው አማራጭ መሆኑን ከዞኑ ነዋሪዎች ጋር መግባባት ላይ መደረሱን ጠቁመዋል፡፡
ችግሩን የተረዳው የዞኑ ህዝብ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ባለው አረንጓዴ ልማት ላይ በማተኮር በራስ ፍላጎትና ተነሳሽነት እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
በዚህ አመት የአካባቢ መራቆትና የድርቅ ተጋላጭነትን ለመቀነስ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያለውን ጨምሮ ከ103 ሚሊዮን በላይ ችግኝ መተከሉን ተናግረዋል፡፡
በዚህ አመት የተተከለው ችግኝ ካለፈው አመት በ28 ሚሊዮን ብልጫ እንዳለው ባለሙያው አስታውቀዋል።