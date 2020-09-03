የአስተሳሰብና የተግባር አንድነትን ለማጠናከር ስልጠናው ምቹ ሁኔታን ፈጥሯል… በአፋር ክልል የብልጽግና ፓርቲ አመራሮች

ሰመራ፤ ነሐሴ 28/2012 (ኢዜአ) በሀገራዊ የለውጥ ጉዞ ሂደት የሚስተዋሉ ብዥታዎችን በማጥራት የአስተሳሰብና የተግባር አንድነትን ለማጠናከር ስልጠናው ምቹ ሁኔታ መፍጠሩን በአፋር ክልል የብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛና መካከለኛ አመራሮች ገለጹ።
በሰመራ ከተማ እየተካሄደ ባለው የአቅም ግንባታ ስልጠና እየተሳተፉ ካሉ የፓርቲው አመራሮች መካከል አምባሳደር ሃሰን አብዱልቃደር በሰጡት አስተያየት ስልጠናው በፓርቲውና ሀገራዊ የለውጥ ጉዞ ዙሪያ የሚነዙ ተራ አሉባልታዎችን ለማጥራት ማገዙን ተናግረዋል።
ከአመራሩ እስከ ህብረተሰቡ ድረስ የሚስተዋሉ የተሳሳቱ አመለካከቶችን ለማረምም እንዲሁ።
በተለይም ፓርቲው አሃዳዊ ሳይሆን ከዚህ በፊት አርብቶ አደሩን ያገለለ የፖለቲካ አካሄድን በማስተካከል እውነተኛ ፌዴራሊዝም፣ የዜጎችን ፍትሃዊ ተጠቃሚነትና እኩል ተሳትፎ የሚያረጋግጥ ሁሉን አቃፊ መሆኑን ስልጠናው ማሳየቱን ገልጸዋል።
ስልጠናው አመራሩ ሌሎችም ሀገራዊና አለም አቀፍ ፈታኝ ሁኔታዎችን ተገንዝቦ አስፈላጊውን የመፍትሄ እርምጃ መውሰድ እንዲችል ምቹ ሁኔታ መፍጠሩን አስረድተዋል።
ሌላው አመራር አቶ መሃመድ ያሲን ስልጠናው የፓርቲውን ህገ-ደንብና ፕሮግራም እንዲሁም ሀገራዊ ሁኔታዎች በአግባቡ ተረድቶ ቀድሞ ምላሽ ለመስጠት የሚያግዝ መሆኑን ተናግረዋል።
ሀገራዊ የብልጽግና ጉዞውን መምራት የሚያስችል ቁመናና ስብዕና የሚያላብስ ብቻም ሳይሆን በአመራሩ መካከል የአስተሳሰብና የተግባር አንድነትን ለማጠናከር መደላድል የፈጠረ መሆኑን ተናግረዋል።
ብልጽግና አንድነትን የሚደግፍ መሆኑን በተግባር እያሳየ የሚገኝ እና አቃፊ ፓርቲ መሆኑን የተናገሩት ደግሞ አቶ መሃመድ አህመድ ናቸው።
ጠንካራ ሀገራዊ አንድነትን ለመገንባት የተለያዩ ማንነቶችና ጽንፍ የወጡ አስተሳሰቦችን አቻችሎ በውይይትና በሃሳብ ልዕልና ብቻ ችግሮችን እየፈታ እንደሚሄድ ከስልጠናው ግንዛቤ ማግኘታቸውን ገልጸዋል።
አቶ መሃመድ ቦልኮ በበኩላቸው ብልጽግና በሀገሪቱ ባለፉት ዓመታት ለይስሙላ የነበረውን ወደ እውነተኛው ፌዴራሊዝም የሚያሸጋግር ከመሆኑም በላይ ፕሮግራሙም ሆነ ህገ-ደንቡን በግልጽ ያስቀመጠ ፓርቲ ነው ብለዋል።
አሃዳዊና ጨፍላቂ የሚሉ ኃይሎች ተራ አሉባልተኞች ለመሆናቸው በተጨባጭ ማሳየቱንም ተናግረዋል።
ለአመራሩ እየተሰጠ ያለው ስልጠና ሀገራዊ ለውጡን ለማደናቀፍ የሚነዙ ውዥንብሮችና ፈተናዎችን በአመለካከትና በተግበር አንድ ሆኖ ለማለፍ አቅም የሚፈጥር በመሆኑ ጠቀሜታው የጎላ ነው ብለዋል።
ባለፈው ሰኞ የተጀመረው የፓርቲው አመራሮች የስልጠና መድረክ አሁንም ቀጥሎ በተለያዩ ወቅታዊ እና ሀገራዊ አጀንዳዎች ዙሪያ እየመከረ እንደሚገኝ ሪፖርተራችን ከስፍራው ዘግቧል።