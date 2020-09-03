ሥልጠናው ሀገራዊ ለውጡን ለማስቀጠል አቅም ፈጥሮልናል

ሐዋሳ፣ ነሐሴ 28/2012 (ኢዜአ) የደቡብ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮች የተዘጋጀላቸው ስልጠና ሀገራዊ ለውጡን አጠናክሮ ለማስቀጠል አቅም የፈጠረላቸው መሆኑን አስታወቁ።
ከስልጠናው ተሳታፊዎች መካከል የምዕራብ ኦሞ ዞን የፓርቲው ከፍተኛ አመራር አቶ ፋጂዮ ሳፒ ለኢዜአ እንደገለጹት ስልጠናው ፓርቲው የሚያራምደውን የመደመር ዕሳቤና ሀገሪቱን ለመለወጥ ያለውን ፋይዳ በአግባቡ ለመረዳት ዕድል ፈጥሮላቸዋል፡፡
ስልጠናው ከዚህ ቀደም የነበሩ ብዥታዎች የተቀረፉበት እንደሆነ ተናግረዋል ።
ወደ መጡበት ሲመለሱ ባገኙት ግንዛቤ በመታገዝ የታችኛውን መዋቅር በማሰልጠን የፓርቲውን ግብ ለማሳካት ጥረት እንደሚያደርጉ አቶ ፋጂዮ አመላክተዋል።
የየም ልዩ ወረዳ የፓርቲው ከፍተኛ አመራር አቶ ይሁን አሰፋ በበኩላቸው ስልጠናው ከለውጡ ማግስት ጀምሮ አሁን እስከደረስንበት ነባራዊ ሁኔታና በወደፊት አቅጣጫ ላይ አቅም የፈጠረላቸው መሆኑን ተናግረዋል ።
“ስልጠናው የለውጡን ሂደትና የገጠሙ ፈተናዎች በአግባቡ በመረዳት የጋራና የተቀራረበ አስተሳሰብና አቋም ለመያዝ አግዞናል “ብለዋል፡፡
ባለፉት ዓመታት ሀገሪቱን ወደ ኋላ የጎተቱ ተግባሮችና አተያዮች የፈጠሩትን ክፍተቶች በመሙላት የሚያጋጥሙ የውስጥና የውጭ ፈተናዎችን በመሻገር ብልፅግናን በተግባር ለማረጋገጥ የሚያስችል ጠለቅ ያለ ዕውቀትና መነሳሳት እንደፈጠረላቸው አመላክተዋል።
“ስልጠናው ለውጥ ምኞትና ንግግር ብቻ ሳይሆን ተግባር መሆኑን ለሚያረጋግጠው የብልፅግና ፍልስፍና እውን መሆን መነሳትና የአሸናፊነት ዕይታ ማዳበር ላይ ትኩረት ያደረገ ነው” ያሉት ደግሞ የዳውሮ ዞን የፓርቲው ከፍተኛ አመራር አቶ ተክሌ በዛብህ ናቸው።
አመራሩ አጋጥሞት ከነበረው ብዥታና የጎራ መደበላለቅ ከተሰጠው ሚናና ድርጅታዊ ተልዕኮ ይልቅ በኢ-መደበኛና ተቃራኒ ኃይሎች ጋር የማበርና በደቦ ውሳኔ መስጠት ችግር እንዲወጣ ስልጠናው ግንዛቤ የፈጠረ መሆኑን ጠቅሰዋል።
የስልጤ ዞን የፓርቲው ከፍተኛ አመራር አቶ አሊ ከድር “ስልጠናው ፓርቲው በሚከተለው ርዕዮተ ዓለም የነበረባቸውን የግልጸኝነት ችግር የፈታ መሆኑን ተናግረዋል።
ተለዋዋጭ የሆነውን የህዝብ ፍላጎትና ዓለም አቀፋዊ ሁኔታዎች መመለስ የሚችል የአመራር ቁመና መገንባት ወሳኝ መሆኑን የተናገሩት አቶ አሊ ካለምነው ግብ ለመድረስ አመራሩን በተግባር የሚገጥሙ ፈተናዎች እየተፈተሹ በአስተሳሰብ የመገንባት ስራ ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ አመላክተዋል።
የጌዲዮ ዞን የብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሮ ጸሐይ ወራሳ ባለፉት ዓመታት ሳይመለሱ የቆዩ ውዝፍ የህዝብ ጥያቄዎችና ለውጡ ባሰፋው ምህዳር ዕድል የሚነሱ ጥያቄዎች ለውጡ በጀመረው ፍጥነት እንዳይሄድ ሳንካ መሆናቸውን ተናግረዋል።
ስልጠናው ጥያቄዎቹን እንደ ተግዳሮት ሳይሆን እንደ ዕድል በመጠቀም ከመመለስና መምራት ባለፈ ፈተናዎችን ለመሻገር የሚያስችል አቅም እንደፈጠረላቸው አስታውቀዋል።