የሸዋሮቢት ማረሚያ ማዕከል ከ78 ሄክታር በላይ መሬት በሰብል መሸፈኑን ገለጸ

አዲስ አበባ ነሀሴ 28/2012 (ኢዜአ) የሸዋሮቢት ማረሚያ ማዕከል ከ78 ሄክታር በላይ መሬት በሰብል መሸፈኑን የማዕከሉ ልማትና ሥራ ማቋቋሙን ገለጸ።
መንግስት የኮሮናቫይረስና የአንበጣ መንጋ ሊያደርስ የሚችለውን ተጽዕኖ ለመቋቋም መታረስ የሚችሉ መሬቶች እንዲመረትባቸው አቅጣጫ መስጠቱ ይታወሳል።
በዚህም የሸዋሮቢት ማረሚያ ማዕከል 78 ነጥብ 6 ሄክታር መሬት በተለያዩ እዝዕርቶች መሸፈኑን የማዕከሉ ልማትና ሥራ ማቋቋም አስተባባሪ ምክትል ኢንስፔክተር ገብረመድህን ገብረማሪያም ገልጸዋል።
ከዚህ ውስጥ 8 ነጥብ 1 የሚሆነው መሬት በበቆሎ አዝእርት የተሸፈነ ሲሆን በሄክታር 50 ኩንታል ሊመረትበት እንደሚችልም ጠቅሰዋል።
የማሾ አዝእርት በ27 ሄክታር፣ የማሽላ በ32 ሄክታር እንዲሁም የፋንዲሻ ምርት በ1 ነጥብ 5 ሄክታር መሬት ላይ እየለማ መሆኑን ተናግረዋል።
በቀጣይም የሰበል ምርቱ ደርሶ ሲነሳ በተለያዩ የጓሮ አትክልት ምርቶች ይተካል ያሉት አስተባባሪው ለዚህም ከወዲሁ ችግኝ የማፍላት ስራ እየተከናወነ መሆኑን ገልጸዋል።
ማረሚያ ቤቱ ገቢ ማግኘትን ብቻ ዓላማው ስለማያደርግ ለማህበረሰቡ በዝቅተኛ ዋጋ ለገበያ የማቅረብ እቅድ እንዳለውም ጠቅሰዋል።
የማረሚያ መእከሉ ከተለያዩ ምርቶች በዘንድሮው በጀት ዓመት 7 ነጥብ 5 ሚሊዮን ብር ገቢ ለማግኘት አቅዶ እየሰራ ሲሆን በአንድ ወር ከግማሽ ብቻ ከአፕል ማንጎ 1 ነጥብ 6 ሚሊዮን ብር ገቢ ማግኘቱን ምክትል ኢንስፔክተሩ ገልጸዋል።
በማረሚያ ቤቱ አከባቢ ያሉ አርሶአደሮች በቂ ምርጥ ዘር እያገኙ ባለመሆኑ ይህንን ክፍተት ለመሙላትም ዝግጅት እየተደረገ ነው ብለዋል።
የማረሚያ ማእከሉ ከደብረ ብርሃን ዩኒቨርስቲ ጋር በመተባበር የተሻሻሉ የበቆሎ፣ አቮካዶና የአፕል ማንጎ ዝርያዎችን በምርምር በማውጣት ያቀርባል ብለዋል።