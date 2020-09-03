በጎርፍ የመደርመስ አደጋ የደረሰበት የተከዜ ድልድይ ባለመጠገኑ ለችግር ተዳርገናል- ነዋሪዎች

ሰቆጣ ኢዜአ ነሐሴ 27/2012 በቅርቡ በጎርፍ በጎርፍ የመደርመስ አደጋ የደረሰበት የተከዜ ድልድይ ተጠግኖ ለአገልግሎት ባለመብቃቱ ለችግር መዳረጋቸውን በዋግ ኽምራ ብሄረሰብ አስተዳደር የሰሃላ ሰየምት ወረዳ ነዋሪዎች ገለፁ፡፡
የድልድዩን የጉዳት ሁኔታ አጥንቶ እድሳት ለማድረግ የባለሙያ ቡድን ወደ ስፍራው መላኩን የአማራ ክልል መንገድና ትራንስፖርት ቢሮ አስታውቋል ።
የወረዳው ነዋሪ ወይዘሮ ሙሉ መኮንን ለኢዜአ እንደገለፁት በተከዜ ድልድይ ለ12 አመት ያክል ሲገለገሉበት ቆይተዋል ።
ድልድዩ ነሐሴ 7 ቀን 2012 ዓ.ም በጎርፍ በመደርመሱ አገልግሎት ማቆሙን ተናግረዋል፡፡
“በድልድዩ መደርመስ የወረዳው ነዋሪዎች ከሰቆጣና ፅፅቃ ከተሞች ጋር በትራንስፖርት የምናደርገው ግንኙነት ተቋርጧል” ብለዋል።
በትራንስፖርት መቋረጥ ወረዳው የስኳርና የዘይት አቅርቦት እየደረሰው አለመሆኑን ጠቅሰዋል ።
ነዋሪው ዝቋላና ተፈራ ኃይሉ መታሰቢያ ሆስፒታሎች መሄድ ባለመቻሉ በተለይም ወላዶች ለከፋ ችግር መዳረጋቸውን ተናግረዋል ።
“ወላድ እናቶች በሆስፒታሎቹ ህክምና ለማግኘት ሲሉ ወንዙን በጀልባ ለመሻገር ስለሚገደዱ ለእንግልትና ስቃይ እየተዳረጉ ነው” ብለዋል።
“በድልድዩ መደርመስ በእለት ተእለት ኑሯችን ላይ ጫና ተፈጥሯል ” ያሉት ደግሞ አቶ መለሰ ጣምተው ናቸው፡፡
ከሰቆጣና ፅፅቃ ከተሞች ጋር ግንኙነት በመቋረጡ ህክምናና ሌሎች አገልግሎቶችን ማግኘት እንዳልተቻለ ተናግረዋል ።
ከድልድዩ መደርመስ በፊት የነበረው የሸቀጦች ዋጋም ተገቢ ባልሆነ መጠን መጨመሩን ጠቅሰዋል፡፡
ከዚህ ቀደም በህዝብ ማመላለሻ ወደ ሰቆጣ ለመሄድ 100 ብር ይከፈልበት የነበረው የትራንስፖርት ዋጋ አሁን ላይ ነዋሪው ድልድዩን በታንኳ ከተሻገረ በኋላ 300 ብርና ከዚያ በላይ ለመክፈል መገደዱን ገልጸዋል ።
የወረዳው መንግስት ኮሙኑኬሽን ፅህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ጋሻው ቸኮለ “በድልድዩ መደርመስ ከ39 ሺህ በላይ የወረዳው ነዋሪ ከሰቆጣና ፅፅቃ ጋር ያደርገው የነበረው ግንኘኙነት ተቋርጧል” ብለዋል።
የፍጆታ ምርቶችን ማቅረብ ካለመቻሉ በላይ በሸቀጦች ላይ አግባብ ያልሆነ ተዋጋ ጭማሪ እንዲኖር ማድረጉን አመልክተዋል ።
የብሄረሰብ አስተዳደሩ የመንገድና ትራንስፖርት መምሪያ ኃለፊ አቶ ሰለሞን እሸቱ ድልድዩ በከባድ ጎርፍ ጉዳት የደረሰበት መሆኑን በመግለፅ ችግሩን ለክልሉ ማሳወቃቸውን ተናግረዋል።
የአማራ ክልል መንገድና ትራንስፖርት ቢሮ የመንገድ ዘርፍ ተወካይ ምክትል ኃላፊ አቶ ምህረት እውነቴ የድልድዩን የጉዳት መጠን አጥንቶ ለመጠገን የባለሙያ ቡድን ወደ ስፍራው መላኩን ገልጸዋል ።
ቡድኑ በሚያቀርበው ጥናት መሰረት ድልድዩ ፈጣን ጥገና ተደርጎለት ለአገልግሎት እንደሚበቃ አስታውቀዋል ።
የተከዜ ወንዝ ድልድይ የዋግ ኽምራ ብሄረሰብ አስተዳደርንና ሰሜን ጎንደርን የሚያገናኝ መሆኑ ይታወቃል፡፡