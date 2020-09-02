በእነ አቶ ጃዋር መሐመድ ላይ የቀዳሚ ምርመራ ቀሪ የዐቃቤ ሕግ ምስክሮችን ቃል ለመስማት ለአርብ ተለዋጭ ቀጠሮ ተሰጠ

አዲስ አበባ፤ ነሐሴ 27/2012(ኢዜአ) በወንጀል ጉዳይ በተጠረጠሩት በእነ አቶ ጃዋር መሀመድ ላይ የቀዳሚ ምርመራ ቀሪ የዐቃቤ ሕግ ምስክሮችን ቃል ለመስማት ለነሐሴ 29 ቀን 2012 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ተሰጠ።
የዐቃቤ ሕግ የቀዳሚ ምርመራ መዝገብ ቁጥር 215585 አቶ ጃዋር መሐመድን ጨምሮ 14 ተጠርጣሪዎች ቀርበዋል።
የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ጊዜ ቀጠሮ ችሎት በልደታ አዳራሽ በተጠርጣሪዎች ላይ የቀዳሚ ምርመራ ምስክሮችን ሰምቷል።
ዐቃቤ ህግ በቀዳሚ ምርመራ እንዲሰሙ ከጠየቃቸው አጠቃላይ 15 ምስክሮች ውስጥ እስካሁን ዘጠኙን ያሰማ ሲሆን ከቀሪ ስድስት ምስክሮች ውስጥ አራቱን በተለያየ ምክንያት ማሰማት እንደማይፈለግ ገልጿል።
ከመጋረጃ ጀርባ እንዲመሰክሩለት ያቀረባቸው 11ኛ እና 14ኛ ምስክሮችን በስልክ ማግኘት ስላልቻለ በአካል በአድራሻቸው ሄዶ ለማቅረብ እንዲችል ለአርብ ቀጠሮ እንዲሰጥለት ጠይቋል።
ጠበቆች በበኩላቸው በጥበቃ ስር እንዲቆዩ ዐቃቤ ሕግ ያቀረባቸው ምስክሮችን አላገኘሁም ማለቱ ተገቢ እንዳልሆነ ለፍርድ ቤቱ ገልጸዋል።
በማያሰማቸው ምስክሮች የማያስመሰክር መሆኑን እንዲያረጋግጠላቸውም ጠይቀዋል።
ዐቃቤ ሕግ በጠበቆች ለተነሳው ጥያቄ በሰጠው አስተያየት ”ምስክሮቹን ለቀዳሚ ምርመራ አላሰማም ማለት ወደፊት አልፈልጋቸውም ማለት አይደለም” ሲል ምላሽ ሰጥቷል።
“አሁን በቀዳሚ ምርመራ የማላሰማው ከጥበቃ አንጻር ያልተሟላ ነገር በመኖሩ ነው” ሲል አስረድቶ፤ እስካሁን ባሰማቸው ምስክሮቹ ላይ ዛቻ እየደረሰ መሆኑን ገልጿል።
”የቀዳሚ ምርመራ ምስክሮችን በስልክ አላገኘሁም ማለት ጥበቃ አልተደረገም ማለት አይደለም” ያለው ዐቃቤ ሕግ፤ ስልክ በተለያየ ምክንያት ሊዘጋ እንደሚችል ተናግሯል።
ችሎቱ በዛሬው ዕለት የተሰማው የምስክሮች ቃል ተገልብጦ ከመዝገብ ጋር እንዲያያዝ አዟል።
በተጠርጣሪዎች የቀረበውን አቤቱታ መርምሮ ለሚቀጥለው ቀጠሮ ትዕዛዝ እንደሚሰጥም አስታውቆ፤ ቀሪ የቀዳሚ ምርመራ ምስክሮችን ለመስማት ለአርብ ነሐሴ 29 ቀን 2012 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል።