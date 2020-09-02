ኢጋድ በሱዳን መንግሥትና በአማጺያን መካከል የተደረገውን ስምምነት አደነቀ

አዲስ አበባ፣ ነሃሴ 27/2012(ኢዜአ) የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ባለስልጣን(ኢጋድ) በሱዳን መንግሥትና በአማጽያን መካከል የተደረሰውን የሰላም ስምምነት አደነቀ። ስምምነቱንም ”ታሪካዊ እርምጃ” ብሎታል።
የሱዳን የሽግግር መንግሥትና በዳርፉር፣ በደቡብ ኮርዶፋንና ብሉ ናይል ግዛቶች ከሚገኙ አምስት የታጣቂ ቡድኖች ጋር ከትናንት በስቲያ የሰላም ስምምነት በደቡብ ሱዳን መዲና ጁባ መፈራረማቸው ይታወሳል።
ባለስልጣኑ የሰላም ስምምነቱን አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ ስምምነቱ ሱዳናውያን ሰላማዊና የበለጸገች አገር ለመገንባትያላቸውን ህልም የሚያሳካ ታሪካዊ ውሳኔ ነው ብሏል።
ስምምነቱ የሱዳን ሕዝብ የሚጠቅም ታሪካዊ የሰላም ስምምነት ላይ በመድረሳቸውም አድናቆቱን ገልጿል።
ስምምነቱም ”ታሪካዊ እርምጃ” በማለት አሞካሽቶታል።
ሌሎች መሳሪያ የታጠቁ ቡድኖችና በዚህ ስምምነት ውስጥ ያልተካተቱ አካላት ወንድሞቻቸውንና እህቶቻቸውን ተከትለው የሰላም ስምምነቱን በመቀላቀል በሰዎች የሚደርስባቸውን ሊያስቆም ያስችላል ብሏል።
ስምምነቱ ሱዳናውያን ለወደፊቱ ዕጣ ፈንታቸውና ደህንነታቸው ሚና እንዳለው አመልክቷል።
የበለጸገችና ሰላማዊ ሱዳን እንድትኖር የቀጠናው ፍላጎት እንደሆነ የገለጸው መግለጫው፤ይሄን ህልም አንድነትን መሰረት ያደረገ፣ ሁሉን አቀፍ የሆነና አርቆ አስተዋይ አመራር እንዲመራ አሳስቧል።
ኢጋድ ለሱዳን ሉዓላዊ ምክር ቤት ሊቀመንበር ሌተናል ጄኔራል አብደል ፋታህ አል-ቡርሃን፣ ለሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሀምዶክና ለአማጺ ቡድኖቹ መሪዎች ምስጋናውን አቅርቧል።
በተጨማሪም የሰላም ስምምነቱ እንዲፈረም ሚና ለተጫወቱት የደቡብ ሱዳን ፕሬዚዳንት ሳል ቫኪር ማያርዲት ምስጋናውን ያቀረበ ሲሆን፣ ፕሬዚዳንቱ የተጫወቱት ሚና ”ለአፍሪካ ችግሮች አፍሪካ መፍትሔ”ን ከመስጠት አንጻር ጥሩ ምሳሌ ነው ብሎታል።
በሱዳን ሽግግር መንግሥትና በአማጺ ቡድኖች መካከል የተፈረመው ስምምነት ለ17 ዓመታት የዘለቀውን ግጭት እንደሚያስቆም ታምኖበታል።
በተለይም በዳርፉር ግዛት በነበረው የእርስ በእርስ ግጭት በሺህዎች የሚቆጠሩ ዜጎች ለሞት፣ለመፈናቀልና ለረሃብ እንዲጋለጡም አድርጓል።
ደቡብ ሱዳን ስምምነቱ እንዲፈረም ከአንድ ዓመት በላይ ጥረት ማድረጓ ተገልጿል።
የስምምነቱ የመሬት ባለቤት፣ የሽግግር ጊዜ ፍትሕ፣ የስልጣን ክፍፍልና በጦርነቱ ምክንያት የተፈናቀሉ ዜጎች ወደ ቀዬአቸው መመለስና ማቋቋምን ያካትታል።
የአማጺ ቡድኖችን በመበተን ተዋጊዎች ወደ ሱዳን መከላከያ ሰራዊት መቀላቀልም የስምምነቱ አካል መሆኑን የዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙኃን ዘገባዎች ተመልክቷል።