አሜሪካ ኮቪድ-19 ክትባትን ለማግኘት ዓለም አቀፍ ጥረቱን እንደማትቀላቀል ገለጸች

ነሃሴ 27/2012(ኢዜአ) የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ የኮቪድ-19 ክትባትን ለማዘጋጀትና ለማሰራጨት አስተዳደራቸው ከዓለም አቀፍ የትብብር ጥረት ጋር እንደማይሰራ ገለጹ።
ምክንያቱም ደግሞ እንደ ዓለም ጤና ድርጅት ባሉ ባለብዙ ወገን ቡድኖች መገደብ ባለመፈለጋቸው ነው ተብሏል፡፡
ዋይት ሐውስ ሐምሌ ወር መጀመሪያ በዋሽንግተን ፖስት ለመጀመሪያ ጊዜ የተዘገበው አሜሪካን ከዓለም ጤና ድርጅት ለመውጣት የወሰነውን ውሳኔ ተከትሎ ነው፡፡
ትራምፕ የዓለም የጤና ድርጅት ተሃድሶ እንደሚያስፈልገውና በቻይና ከፍተኛ ተጽዕኖ ሥር መሆኑን ተናግረዋል፡፡
አንዳንድ ሀገሮች የክትባት አቅርቦቶችን ለማስጠበቅ በቀጥታ ሰርተዋል፣ ሌሎች ግን ጂኦግራፊያዊ ወሰን በሌለው በሽታ ላይ ስኬታማነትን ለማረጋገጥ ጥረቶችን እያሰባሰቡ መሆኑን የአልጀዚራ ዘገባ አመልክቷል፡፡
ከ150 በላይ ሀገሮች ኮቪድ-19 ክትባቶች ዓለም አቀፍ ተደራሽነት( ኮቫክስ) እያቋቋሙ ነው፡፡
ከዓለም ጤና ድርጅት ጋር የተገናኘው ይህ የትብብር ጥረት ዜጎቻቸው ውጤታማ በሚባሉት በፍጥነት እንዲሸፈኑ ለማድረግ አገራት የክትባት አቅም ያላቸውን ስብስቦች ለመጠቀም ያስችላቸዋል፡፡
የዓለም ጤና ድርጅት በበኩሉ ከግለሰብ ክትባት ሰሪዎች ጋር ሥምምነት የሚያደርጉ መንግሥታት እንኳን ወደ ኮቫክስ መቀላቀል ይጠቅማቸዋል። ምክንያቱም ከአምራቾች ጋር በሁለትዮሽ ድርድር የሚሰሩት ክትባት ውጤታማ ካልሆኑ የመጠባበቂያ ክትባቶችን እንደሚሰጥ ዘገባው ያመለክታል።
እስካሁን ድረስ በዓለም ዙሪያ በሙሉ ጥቅም ላይ እንዲውል የተፈቀደ የኮሮናቫይረስ ክትባት የለም፡፡