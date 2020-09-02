የትግራይ ዓለም አቀፍ ስቴድዮም ግንባታ መቋረጥ ቅሬታ አሳድሮብናል- የስፖርት ቤተሰቦች

መቀሌ፣ ነሐሴ 27/2012 (ኢዜአ) የትግራይ ዓለም አቀፍ ስቴድዮም ግንባታ በመጓተቱ ቅሬታ እንደፈጠረባቸው በመቀሌ ከተማ የስፖርት ቤተሰቦች ገለጸ።
የስፖርት ቤተሰቦቹ ለኢዜአ እንደገለጹት የስታድዮሙ ቀሪ ግንበታ ስራ ተጀምሮ በመቋረጡ ቅሬታ አሳድሮባቸዋል።
በስታድየሙ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ የሚያዘወትርው ወጣት ትእግስት በየነ እንደገለጸው ቀደም ብሎ የተጀመረው የስቴድዮሙ ዙሪያ አጥር ግንባታና የመጫወቻ ሜዳ ሳር የማልበስ ስራ ሳይጠናቀቅ ስራው ተቋርጧል።
“የስቴድዮሙ ቀሪ ግንባታ ስራ ተጀምሮ ሳይጠናቀቅ በቋረጡ በደጋፊዎች ላይ ቅሬታ አሳድሯዋል” ያሉት ደግሞ የ70 እንደርታ እግር ኳስ ክለብ ደጋፊ አቶ ታደለ ካህሳይ ናቸው።
የስቴድዮሙ ቀሪ ግንባታ ባለመጠናቀቁ ዓለም አቀፍ ውድድሮች ለማስተናገድ የሚያስችል እውቅና እንዳያገኝ ምክንያት መሆኑን የገለጹት የስፖርት ቤተሰቦቹ የግንባታው መቋረጥ ቅሬታ እንዳሳደረባቸው ገልጸዋል።
የስቴድዮሙ ግንባታ ተጠናቆ ለታለመለት አላማ እንዲውል አፋጣኝ መፍትሄ እንዲሰጠው የስፖርት ቤተሰቦቹ ጠይቀዋል።
በክልሉ ወጣቶችና ስፖርት ጉዳይ ቢሮ ህዝባዊ መሰረት ያለው የስፖርት እድገት ዳይሬክተር ወይዘሮ ካህሱ ዜናዊ የስቴድዮሙ ግንባታ ስራ የተቋረጠው በተቋራጩ ምክንያት እንደሆነ ተናግረዋል።
አምስተኛ ዙር የስቴድዮሙ ግንባታ ስራ ለተክለብርሃን አምባየ ህንፃ ተቋራጭ ተሰጥቶ እንደነበር አስታውሰዋል።
ተቋራጩ የስቴድየሙን ቀሪ የግንባታ ስራ በሶስት አመት ጊዜ ውስጥ ለማጠናቀቅ በአንድ ቢሊዮን 400 ሺህ ብር ውለታ ገብቶ ከክልሉ ስፖርትና ወጣቶች ጉዳይ ቢሮ ጋር በመፈራረም ወደ ስራ መግባቱን አውስተዋል።
ውል ከተገባው ገንዘብ ውስጥ 114 ሚሊዮን ብር ለተቋራጩ ቅድመ ክፍያ መፈጸሙን ተናግረዋል።
“ተቋራጩ በውለታው መሰረት የሚጠበቅበትን ስራ ሳያጠናቅቅ ባልታወቀ ምክንያት ግንባታውን አቋርጧል” ብለዋል ።
ከስድስት ወር በፊት የተጀመረው የስቴድየሙ ዙሪያ አጥር ግንባታና የመጫወቻ ሜዳ ሳር የማንጠፍ ስራ በከፊል ቢከናወንም ሳይጠናቀቅ መቋረጡን ለአብነት ጠቅሰዋል።
በሰኔ ወር 2013 ዓም መጨረሻ መጠናቀቅ የነበረባቸው የስፖርተኞች መታጠቢያ ክፍሎች ግንባታ፣ የተመልካች ወንበር ፣ የመብራትና የካሜራዎች የመግጠም ሌሎች ስራዎችም ሳይጀመሩ መቅረታቸውን ጠቁመዋል።
ህንጻ ተቋራጩ በገባው ውል መሰረት ስራዎችን ሰርቶ እንዲያጠናቅቅ በቢሮው በኩል የማስጠንቀቂያ በደብዳቤ እንደተጻፈበት ዳይሬክተሯ አስታውቀዋል።
የተክለብርሀን አምባየ የህንጻ ተቋራጭ ስራአስክያጅ ኢንጂነር መአርግ ካሕሱ “በስቴድየሙ የተጀመሩ ስራዎችን በተለያዩ ምክንያቶች ለማቆም ተገደናል” ብለዋል።
የኮሮና ቫይረስ ክሰተትና በውጭ ምንዛሪ እጥረት ለስቴድዮሙ የሚያስፈልጉ እቃዎችን ከውጭ ማስገባት አለመቻል ለስራው መቋረጥ አስገዳጅ ምክንያቶች መሆናቸውን ጠቅሰዋል።
የተቋረጠውን የስቴድየሙ የግንበታ ስራ በመስከረም 2013 ዓም ለማስጀመር እየተሰራ ነው።
በ1997 ዓ.ም የተጀመረው የትግራይ ዓለም አቀፍ ስቴድዮም ከአንደኛ እስከ አራተኛ ምዕራፍ ግንባታ ስራ ከክልሉ መንግስት በተመደበ 726 ሚሊዮን ብር የተከናወነ መሆኑ ተገልጿል።
ስቴድየሙ ከ50 ሺህ በላይ ተመልካች የማስተናገድ አቅም እንዳለው ከቢሮው የተገኘ መረጃ ያመለክታል።