የግል ትምህርት ቤቶች ተጨማሪ ክፍያ ማድረግ እንደማይችሉ የትምህርት ሚኒስቴር ገለፀ

አዲስ አበባ፣ ነሃሴ 27/2012(ኢዜአ) በአሁኑ ወቅት በግል ትምህርት ቤቶች በሚከናወነው የትምህርት ምዝገባም ሆነ ክፍያ ጭማሪ ማድረግ እንደማይቻል ትምህርት ሚኒስትር አስታወቀ፡፡
የ 2013 ዓ.ም የትምህርት ዘመን ምዝገባ ከ ነሃሴ 20 ጀምሮ እንዲከናወን ትምህርት ሚኒስቴር ማስታወቁን ይታወቃል።
ይህን ተከትሎ በአዲሱ የትምህርት ዘመን ምዝገባና ክፍያ ጋር ተያይዞ ወላጆች ቅሬታ እያቀረቡ እንደሚገኙ ታውቋል፡፡
በዚህም የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ተከትሎ የትምህርት ሚኒስቴር ያወጣውን መመሪያን ተላልፈው ምዝገባ እያከናወኑ ያሉ ትምህርት ቤቶች ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ የትምህርት ሚኒስትር ዴኤታ ወ/ሮ ሁሪያ አሊ አሳስበዋል።
በበጀት አመት የተሰጠውን መመሪያ ተላልፈው ምዝገባና ክፍያን ፈጽመው የሰበሰቡትን ገንዘብ ለወላጆች ተመላሽ ማድረግ እንዳለባቸውም አስጠንቅቀዋል፡፡
ወ/ሮ ሁሪያ አሊ እንደገለጹት የ2013 የትምህርት ዘመን ምዝገባ ላይም ምንም አይነት የክፍያ ጭማሪ ማድረግ ተጠያቂ ያደርጋል።
ትምህርት ቤቶችም ምዝገባ ሲያከሄዱ ከዚህ በፊት በነበረው የክፍያ ስርዓት መቀጠል እንዳለባቸው ሚኒስትር ዴኤታዋ አሳውቀዋል።
በተጨማሪም ትምህርት ቤቶች ከመደበኛ የትምህርትና መመዝገቢያ ክፍያ ውጪ ሌሎች ተጨማሪ ክፍያ ማስከፈል የማይቻል መሆኑን ተነግሯል፡፡
ቀጣዩ የትምህርት ዘመን የሚጀመርበት ቀን የትምህርት ሚኒስትር ዴኤታ ወ/ሮ ሁሪያ አሊ እስከሚያሳውቅ ድረስ ማንኛውም ትምህርት ቤት ማስተማር መጀመር እንደማይችል ወ/ሮ ሁሪያ አሊ ማሳወቃቸው ከማስራቤቱ የተገኘው መረጃ አመልክቷለል፡፡