በእነ አቶ ጃዋር መሐመድ የዐቃቤ ህግ የቀዳሚ ምርመራ ምስክሮችን የመስማት ሂደት ዛሬም ቀጥሏል

አዲስ አበባ፣ ነሃሴ 27/2012(ኢዜአ) በወንጀል በተጠረጠሩት በእነ አቶ ጃዋር መሐመድ ላይ የዐቃቤ ህግ የቀዳሚ ምርመራ ምስክሮችን የመስማት ሂደት ዛሬም ቀጥሏል።
የዐቃቤ ህግ የቀዳሚ ምርመራ መዝገብ ቁጥር 215585 አቶ ጃዋር መሐመድን ጨምሮ 14 ተጠርጣሪዎች ቀርበዋል።
የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ጊዜ ቀጠሮ ችሎት ትናንት በልደታ አዳራሽ በተጠርጣሪዎች ላይ ምስክሮችን ሲሰማ መዋሉ የሚታወስ ነው።
ችሎቱ የዐቃቤ ህግ የቀዳሚ ምርመራ ቀሪ ምስክሮችን ለመስማት ለዛሬ ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቶ የነበረ ሲሆን በዚሁ መሰረት ምስክሮችን የመስማት ሂደት ካቆመበት ዛሬ ቀጥሏል።
የዛሬው የምስክር መስቀለኛና ማጣሪያ ጥያቄ ከመቅረቡ በፊት አቤቱታ ቀርቧል።
11ኛ ተጠርጣሪ አቶ ሀምዛ አዳነ ባቀረቡት አቤቱታ በመገናኛ ብዙሃን፣ በፌስቡክና በዩቲዩብ እንዲሁም በጋዜጦችና መጽሔቶች ስማቸው እየጠፋ መሆኑን በመግለጽ አቤቱታ አቅርበዋል።
የተጠርጣሪ ጠበቆች በበኩላቸው ተጠርጣዎቹ ትናንት ችሎቱ ሙሉ ቀን የዋለ ቢሆንም ምሳቸውን ሳይበሉ መቆያታቸውን አስታውሰው ዛሬም ችሎቱ ሙሉ ቀን የሚውል በመሆኑ ምሳ እንዲቀርብላቸው ጠይቀዋል።
ችሎቱ አቶ ሀምዛ አዳነ ባቀረቡት አቤቱታ መገናኛ ብዙሃኑ እነማን እንደሆኑና ምን አንዳቀረቡ በዝርዝር ካላስረዱ ፍርድ ቤቱ እርምጃ መውሰድ እንደማይችል ገልጿል።
በተጠርጣሪ ጠበቆች ምግብን አስመልክቶ ለቀረበው አቤቱታ የፌደራል ፖሊስ በችሎቱ ቀርቦ ፍርድ ቤቱ ትናንት በሰጠው ትዕዛዝ መሰረት የተጠርጣሪ ቤተሰቦች ቀደም ብለው ምግብ እንዲያቀርቡ በማድረግ ቁርስ እንዲመገቡና በተመሳሳይ ለምሳቸውም ይዘው እንዲመጡ ማድረጉን አስረድቷል።
ፖሊስ ይሄን ያደረገውም ንክኪን በመቀነስና ደህንነታቸውን ለመጠበቅ በሚያስችል አግባብ መሆኑን ገልጿል።
ችሎቱ አቤቱታዎቹን በመስማት ከትናንት የቀጠለው የቀዳሚ ምርመራ ቀሪ ምስክሮችን የመስማት ሂደት ቀጥሏል።